CANLI YAYIN
Geri

Dini değerlere saldıran Deniz Göktaş’ın babası polis katili çıktı | Tescilli THKO teröristi

Dini değerleri alenen aşağılama suçlamasıyla gözaltına alınan sözde komedyen Deniz Göktaş’ın ailesinin terör örgütleriyle derin bağlantıları deşifre oldu. Göktaş’ın babası Kemal Göktaş’ın 1980’li yıllarda THKO terör örgütü bünyesinde silahlı saldırılara katıldığı ortaya çıktı. Çorum olaylarında provokasyonun fitini çeken isimler arasında yer alan baba Göktaş’ın, kahraman polis memuru Muzaffer Yeşilyurt’un şehit edilmesi olayının faili olarak Sıkıyönetim Komutanlığınca tutuklandığı ve uzun yıllar hapis yattığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dini değerlere saldıran Deniz Göktaş’ın babası polis katili çıktı | Tescilli THKO teröristi

Komedi kılıfı altında kutsal değerleri hedef alan çirkin saldırıların ardından başlatılan adli süreç Göktaş ailesinin kanlı terör sicilini gün yüzüne çıkardı.

Sözde stand-up gösterisinde Kur'an-ı Kerim'e ve başörtülülere yönelik hakaret ve küfürleri nedeniyle hakkında "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan Deniz Göktaş yakalandı. Yarım şortla ve ters kelepçeyle gözaltına alınan Göktaş'ın, gösterisinde övgüyle bahsettiği babasıyla ilgili "terör" vukuatları ortaya çıktı.

Kurana dil uzatmıştı! Sözde komedyen Deniz Göktaş havalimanında gözaltına alındıKurana dil uzatmıştı! Sözde komedyen Deniz Göktaş havalimanında gözaltına alındı
Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

80'LERİN ELİ KANLILARINDAN

Deniz Göktaş'ın gösterisinde övgüler dizdiği babası Kemal Göktaş'ın, terör örgütü Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) mensubu olduğu belirlendi.

Baba Göktaş'ın 1980'li yıllarda örgüt içerisinde aktif silahlı faaliyet yürüttüğü saptandı.

Sözde komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı! Kur’an-ı Kerim’e yönelik sözleri tepki çektiSözde komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı! Kur’an-ı Kerim’e yönelik sözleri tepki çekti

POLİS KATİLİ

Kemal Göktaş'ın 1980 Çorum olaylarında başrol oynayan provokatörler arasında yer aldığı tespit edildi.

Terör örgütü adına halkı tahrik eden, silahlandıran ve örgüte silah temin etmek amacıyla vatandaşlardan zorla para toplayan Göktaş'ın, Çorum il merkezinde polis memuru Muzaffer Yeşilyurt'u şehit ettiği ortaya çıktı.

Aynı saldırıda polis memuru Mehmet Bektaş'ı yaralayan teröristin, güvenlik güçlerinin silahlarını gasp ettiği öğrenildi.

27 Mayıs-10 Temmuz 1980’de yaşanan Çorum olaylarında “Sünni-Alevi” provokasyonu tertiplenmek istenmiş ve 57 kişi hayatını kaybetmişti.27 Mayıs-10 Temmuz 1980’de yaşanan Çorum olaylarında “Sünni-Alevi” provokasyonu tertiplenmek istenmiş ve 57 kişi hayatını kaybetmişti.

YILLARCA HAPİS YATTI USLANMADI

Kanlı eylemlerinin ardından belirli marka ve ebatlarda tüfek ve mühimmatla yakalanan Kemal Göktaş, Sıkıyönetim Komutanlığına sevk edildi.

Adli makamlarca tutuklanan şahıs, 1988 yılında serbest bırakıldı.

Islah olmayan Göktaş'ın benzer terör suçlarından 1991 yılında yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildiği, 1999 yılında tahliye edildiği bildirildi.

Nihat Hatipoğlu’ndan Deniz Göktaş tepkisi: Bu bir Ebu Cehil mesleğiNihat Hatipoğlu’ndan Deniz Göktaş tepkisi: Bu bir Ebu Cehil mesleği

ŞİMDİLERDE BAŞIBOŞ

Kemal Göktaş'ın mevcut süreçte bilinen örgütsel faaliyetinin bulunmadığı kaydedildi.

Özgür Özel Kur’an-ı Kerim’i hedef alan Deniz Göktaş’a destek çıktı!Özgür Özel Kur’an-ı Kerim’i hedef alan Deniz Göktaş’a destek çıktı!

Takvim Kaynak Tercihleri
MKE Tolga'dan Konya'da gövde gösterisi! Drone tehdidine yerli çözüm
SONRAKİ HABER

MKE Tolga'dan Konya'da gövde gösterisi

 Hacda rahatsızlanan vatandaşın CİMER başvurusu sonuç verdi: 48 saat içinde Türkiye'ye getirildi
ÖNCEKİ HABER

CİMER başvurusuyla Türkiye'ye getirildi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler