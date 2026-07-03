Dini değerlere saldıran Deniz Göktaş’ın babası polis katili çıktı | Tescilli THKO teröristi
Dini değerleri alenen aşağılama suçlamasıyla gözaltına alınan sözde komedyen Deniz Göktaş’ın ailesinin terör örgütleriyle derin bağlantıları deşifre oldu. Göktaş’ın babası Kemal Göktaş’ın 1980’li yıllarda THKO terör örgütü bünyesinde silahlı saldırılara katıldığı ortaya çıktı. Çorum olaylarında provokasyonun fitini çeken isimler arasında yer alan baba Göktaş’ın, kahraman polis memuru Muzaffer Yeşilyurt’un şehit edilmesi olayının faili olarak Sıkıyönetim Komutanlığınca tutuklandığı ve uzun yıllar hapis yattığı öğrenildi.
Komedi kılıfı altında kutsal değerleri hedef alan çirkin saldırıların ardından başlatılan adli süreç Göktaş ailesinin kanlı terör sicilini gün yüzüne çıkardı.
Sözde stand-up gösterisinde Kur'an-ı Kerim'e ve başörtülülere yönelik hakaret ve küfürleri nedeniyle hakkında "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan Deniz Göktaş yakalandı. Yarım şortla ve ters kelepçeyle gözaltına alınan Göktaş'ın, gösterisinde övgüyle bahsettiği babasıyla ilgili "terör" vukuatları ortaya çıktı.
POLİS KATİLİ
Kemal Göktaş'ın 1980 Çorum olaylarında başrol oynayan provokatörler arasında yer aldığı tespit edildi.
Terör örgütü adına halkı tahrik eden, silahlandıran ve örgüte silah temin etmek amacıyla vatandaşlardan zorla para toplayan Göktaş'ın, Çorum il merkezinde polis memuru Muzaffer Yeşilyurt'u şehit ettiği ortaya çıktı.
Aynı saldırıda polis memuru Mehmet Bektaş'ı yaralayan teröristin, güvenlik güçlerinin silahlarını gasp ettiği öğrenildi.
YILLARCA HAPİS YATTI USLANMADI
Kanlı eylemlerinin ardından belirli marka ve ebatlarda tüfek ve mühimmatla yakalanan Kemal Göktaş, Sıkıyönetim Komutanlığına sevk edildi.
Adli makamlarca tutuklanan şahıs, 1988 yılında serbest bırakıldı.
Islah olmayan Göktaş'ın benzer terör suçlarından 1991 yılında yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildiği, 1999 yılında tahliye edildiği bildirildi.
ŞİMDİLERDE BAŞIBOŞ
Kemal Göktaş'ın mevcut süreçte bilinen örgütsel faaliyetinin bulunmadığı kaydedildi.
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