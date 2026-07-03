Dini değerlere saldıran Deniz Göktaş’ın babası polis katili çıktı | Tescilli THKO teröristi

Sözde stand-up gösterisinde Kur'an-ı Kerim'e ve başörtülülere yönelik hakaret ve küfürleri nedeniyle hakkında "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan Deniz Göktaş yakalandı. Yarım şortla ve ters kelepçeyle gözaltına alınan Göktaş'ın, gösterisinde övgüyle bahsettiği babasıyla ilgili "terör" vukuatları ortaya çıktı.

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