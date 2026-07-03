Memura ve memur emeklisine temmuz zammı 2026
Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin temmuz zammı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilerle hem enflasyon farkı hem de zam oranı kesinleşti. Peki öğretmenden polise, hemşireye kadar kamu görevlileri ve emeklilerinin yeni maaşı ne oldu? İşte detayları…
Memurların ve memur emeklilerinin heyecanla beklenen temmuz zammı netleşti. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memurların ve emeklilerinin zam oranını yüzde 7 olarak belirlemiş, ayrıca ilk 6 ay için kararlaştırılmış yüzde 11'lik zam oranının aşılması halinde enflasyon farkı verileceğini hüküm altına almıştı. Bu fark için enflasyon verileri takip edilirken, merakla beklenen oran belli oldu.
İŞTE FARK VE ZAM ORANI
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96, mart enflasyonu yüzde 1.94, nisan enflasyonu yüzde 4.18 ve mayıs enflasyonu da yüzde 1.71 olarak gerçekleşmişti.
Tüketici Fiyat Endeksi haziran ayında da yüzde 0.99 arttı. Böylece ocak-haziran enflasyonu yüzde 17.76'ya çıktı. Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 6.09 enflasyon farkı oluştu. Altı ayda oluşan bu fark ile yüzde 7'lik temmuz zammı yüzde 13.52 seviyesine ulaştı.
BU AY CEPLERE GİRECEK
Memurlar bu zam oranının yansıtıldığı maaşlarını ve ek ödemelerini 15 Temmuz'da hesabında görecek. Bu tarihte memurlara ayrıca 14 günlük zam farkı da verilecek. Memur emeklileri ise bu ay maaşlarını zamsız olarak aldı. Temmuz zammıyla oluşan zam farkı bu ay içerisinde hesaplara yatırılacak. Kesin tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.
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