Memura ve memur emeklisine temmuz zammı 2026

Temmuz zammıyla oluşan zam farkı bu ay içerisinde hesaplara yatırılacak. (Fotoğraf:AA)

BU AY CEPLERE GİRECEK

Memurlar bu zam oranının yansıtıldığı maaşlarını ve ek ödemelerini 15 Temmuz'da hesabında görecek. Bu tarihte memurlara ayrıca 14 günlük zam farkı da verilecek. Memur emeklileri ise bu ay maaşlarını zamsız olarak aldı. Temmuz zammıyla oluşan zam farkı bu ay içerisinde hesaplara yatırılacak. Kesin tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.

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Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Ekonomi