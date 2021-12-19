Psikolojileri bozulmuş!

ZİRVENİN çok gerisinde kalan Galatasaray, Başakşehir maçında 3 puanı almaya mecburdu. Fatih Terim de buna yönelik, ofansif değişikliklerle maça başladı.

Taylan'ın kenara gelip, Morutan'ın 11'e girmesi önemli bir mesajdı. Karşılaşma çok dengeli başladı. İki takım da hücumda üretkenlik sağlamakta çok zorlanırken, Okaka'nın mükemmel golüyle işler değişti.

Galatasaraylı futbolcular sahada çok gergin ve sinirliydi.

Son haftalarda yaşanan hakem hatalarının futbolcuların psikolojisini çok olumsuz etkilediği çok açıktı.

OLUMSUZ ETKİLEDİ

Yaşanan bu gerilim futbolcuların özellikle ceza sahasına yakın bölgelerde istediklerini yapmalarını engelledi.

Özellikle ikinci yarıda oyuncu değişiklikleri sonrası Başakşehir kalesi önünde önemli bir baskı kuruldu.

Ancak Mohamed'in golüyle sadece 1 puan kurtarılabildi.

6 maçtır kazanamamak Galatasaray gibi büyük bir takım için kabul edilebilecek bir şey değil. Bir an önce Fatih Terim'in işleri toparlaması gerekiyor.

Okaka'nın golü işleri değiştirdi.

Böyle bir şey kabul edilemez.