Memurlar bu zam oranının yansıtıldığı maaşlarını ve ek ödemelerini 15 Temmuz'da hesabında görecek. Bu tarihte memurlara ayrıca 14 günlük zam farkı da verilecek. Memur emeklileri ise bu ay maaşlarını zamsız olarak aldı. Temmuz zammıyla oluşan zam farkı bu ay içerisinde hesaplara yatırılacak. Kesin tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.

Temmuz zammıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya, en düşük memur emekli aylığı 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya yükseldi.

MEMURA EN AZ 70 BİN 224 TL

Temmuz zammıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya, en düşük memur emekli aylığı 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya yükseldi.

MEMUR MAAŞLARI

Şube müdürü-(üniversite mez.) 1/4

Mevcut: 94.384

Yeni: 107.110

Memur-(üniversite mez.) 9/1

Mevcut: 64.397

Yeni: 73.070

Uzman öğretmen 1/4

Mevcut: 81.219

Yeni: 92.166