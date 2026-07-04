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Memura ve memur emeklisine temmuz zammı 2026 | Meslek meslek kim ne kadar alacak?

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin temmuz zammı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilerle hem enflasyon farkı hem de zam oranı kesinleşti. Peki öğretmenden polise, hemşireye kadar kamu görevlileri ve emeklilerinin yeni maaşı ne oldu? İşte detayları…

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Memura ve memur emeklisine temmuz zammı 2026 | Meslek meslek kim ne kadar alacak?

Memurların ve memur emeklilerinin heyecanla beklenen temmuz zammı netleşti. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memurların ve emeklilerinin zam oranını yüzde 7 olarak belirlemiş, ayrıca ilk 6 ay için kararlaştırılmış yüzde 11'lik zam oranının aşılması halinde enflasyon farkı verileceğini hüküm altına almıştı. Bu fark için enflasyon verileri takip edilirken, merakla beklenen oran belli oldu.

Video Oynatma İkonu TÜİK haziran enflasyonunu açıkladı! Zamlar belli oldu

Memurların ve memur emeklilerinin heyecanla beklenen temmuz zammı netleşti. (Fotoğraf:AA)Memurların ve memur emeklilerinin heyecanla beklenen temmuz zammı netleşti. (Fotoğraf:AA)

İŞTE FARK VE ZAM ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96, mart enflasyonu yüzde 1.94, nisan enflasyonu yüzde 4.18 ve mayıs enflasyonu da yüzde 1.71 olarak gerçekleşmişti.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Memurlar bu zam oranının yansıtıldığı maaşlarını ve ek ödemelerini 15 Temmuz’da hesabında görecek. (Fotoğraf:AA)Memurlar bu zam oranının yansıtıldığı maaşlarını ve ek ödemelerini 15 Temmuz’da hesabında görecek. (Fotoğraf:AA)

Tüketici Fiyat Endeksi haziran ayında da yüzde 0.99 arttı. Böylece ocak-haziran enflasyonu yüzde 17.76'ya çıktı. Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 6.09 enflasyon farkı oluştu. Altı ayda oluşan bu fark ile yüzde 7'lik temmuz zammı yüzde 13.52 seviyesine ulaştı.

Temmuz zammıyla oluşan zam farkı bu ay içerisinde hesaplara yatırılacak. (Fotoğraf:AA)Temmuz zammıyla oluşan zam farkı bu ay içerisinde hesaplara yatırılacak. (Fotoğraf:AA)

BU AY CEPLERE GİRECEK

Memurlar bu zam oranının yansıtıldığı maaşlarını ve ek ödemelerini 15 Temmuz'da hesabında görecek. Bu tarihte memurlara ayrıca 14 günlük zam farkı da verilecek. Memur emeklileri ise bu ay maaşlarını zamsız olarak aldı. Temmuz zammıyla oluşan zam farkı bu ay içerisinde hesaplara yatırılacak. Kesin tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.

Temmuz zammıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya, en düşük memur emekli aylığı 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya yükseldi.Temmuz zammıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya, en düşük memur emekli aylığı 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya yükseldi.

MEMURA EN AZ 70 BİN 224 TL

Temmuz zammıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya, en düşük memur emekli aylığı 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya yükseldi.

MEMUR MAAŞLARI

Şube müdürü-(üniversite mez.) 1/4
Mevcut: 94.384
Yeni: 107.110

Memur-(üniversite mez.) 9/1
Mevcut: 64.397
Yeni: 73.070

Uzman öğretmen 1/4
Mevcut: 81.219
Yeni: 92.166

Memura ve memur emeklisine temmuz zammı 2026 | Meslek meslek kim ne kadar alacak?-6

Öğretmen 1/4
Mevcut: 73.368
Yeni: 83.254

Başkomiser 3/1
Mevcut: 89.214
Yeni: 101.242

Polis memuru 8/1
Mevcut: 81.617
Yeni: 92.618

Uzman doktor 1/4
Mevcut: 150.426
Yeni: 170.730

Fotoğraf Takvim.com.tr grafik servisi tarafından hazırlanmıştır.Fotoğraf Takvim.com.tr grafik servisi tarafından hazırlanmıştır.

Hemşire-(üniversite mez.) 5/1
Mevcut: 74.770
Yeni: 84.845

Mühendis 1/4
Mevcut: 96.211
Yeni: 109.185

Teknisyen-(lise mez.) 11/1
Mevcut: 66.870
Yeni: 75.877

Memura ve memur emeklisine temmuz zammı 2026 | Meslek meslek kim ne kadar alacak?-8

Profesör 1/4
Mevcut: 135.089
Yeni: 153.208

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 90.568
Yeni: 102.779

Vaiz 1/4
Mevcut: 76.653
Yeni: 86.983

Avukat 1/4
Mevcut: 90.000
Yeni: 102.135

Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

Memura ve memur emeklisine temmuz zammı 2026 | Meslek meslek kim ne kadar alacak?-9

MEMUR EMEKLİLERİ

Müsteşar 1/1
Mevcut: 98.784
Yüzde 13.52 zamlı: 112.140

Genel müdür 1/1
Mevcut: 87.541
Yüzde 13.52 zamlı: 99.377

Şube müdürü (lisans) 1/4
Mevcut: 34.955
Yüzde 13.52 zamlı: 39.681

Memura ve memur emeklisine temmuz zammı 2026 | Meslek meslek kim ne kadar alacak?-10

Memur (lisans) 1/4
Mevcut: 27.584
Yüzde 13.52 zamlı: 31.313

Öğretmen 1/4
Mevcut: 41.321
Yüzde 13.52 zamlı: 46.908

Kaymakam 1. sınıf 1/4
Mevcut: 58.010
Yüzde 13.52 zamlı: 65.853

Başkomiser 1/4
Mevcut: 42.175
Yüzde 13.52 zamlı: 47.877

Polis memuru 1/4
Mevcut: 41.484
Yüzde 13.52 zamlı: 47.093

Memura ve memur emeklisine temmuz zammı 2026 | Meslek meslek kim ne kadar alacak?-11

Hemşire (Lisans) 1/4
Mevcut: 41.321
Yüzde 13.52 zamlı: 46.908

Mühendis 1/4
Mevcut: 42.013
Yüzde 13.52 zamlı: 47.693

Teknisyen (Lise) 1/4
Mevcut: 29.946
Yüzde 13.52 zamlı: 33.995

Pratisyen hekim 1/4
Mevcut: 60.510
Yüzde 13.52 zamlı: 68.691

Memura ve memur emeklisine temmuz zammı 2026 | Meslek meslek kim ne kadar alacak?-12

Profesör 1/4
Mevcut: 70.904
Yüzde 13.52 zamlı: 80.490

İmam-hatip
Mevcut: 41.321
Yüzde 13.52 zamlı: 46.908

Avukat 1/4
Mevcut: 41.321
Yüzde 13.52 zamlı: 46.908

Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan servis edilmiştir.

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