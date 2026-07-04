Memura ve memur emeklisine temmuz zammı 2026 | Meslek meslek kim ne kadar alacak?
Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin temmuz zammı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilerle hem enflasyon farkı hem de zam oranı kesinleşti. Peki öğretmenden polise, hemşireye kadar kamu görevlileri ve emeklilerinin yeni maaşı ne oldu? İşte detayları…
Memurların ve memur emeklilerinin heyecanla beklenen temmuz zammı netleşti. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memurların ve emeklilerinin zam oranını yüzde 7 olarak belirlemiş, ayrıca ilk 6 ay için kararlaştırılmış yüzde 11'lik zam oranının aşılması halinde enflasyon farkı verileceğini hüküm altına almıştı. Bu fark için enflasyon verileri takip edilirken, merakla beklenen oran belli oldu.
İŞTE FARK VE ZAM ORANI
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96, mart enflasyonu yüzde 1.94, nisan enflasyonu yüzde 4.18 ve mayıs enflasyonu da yüzde 1.71 olarak gerçekleşmişti.
Tüketici Fiyat Endeksi haziran ayında da yüzde 0.99 arttı. Böylece ocak-haziran enflasyonu yüzde 17.76'ya çıktı. Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 6.09 enflasyon farkı oluştu. Altı ayda oluşan bu fark ile yüzde 7'lik temmuz zammı yüzde 13.52 seviyesine ulaştı.
BU AY CEPLERE GİRECEK
Memurlar bu zam oranının yansıtıldığı maaşlarını ve ek ödemelerini 15 Temmuz'da hesabında görecek. Bu tarihte memurlara ayrıca 14 günlük zam farkı da verilecek. Memur emeklileri ise bu ay maaşlarını zamsız olarak aldı. Temmuz zammıyla oluşan zam farkı bu ay içerisinde hesaplara yatırılacak. Kesin tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.
MEMURA EN AZ 70 BİN 224 TL
Temmuz zammıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya, en düşük memur emekli aylığı 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya yükseldi.
MEMUR MAAŞLARI
Şube müdürü-(üniversite mez.) 1/4
Mevcut: 94.384
Yeni: 107.110
Memur-(üniversite mez.) 9/1
Mevcut: 64.397
Yeni: 73.070
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut: 81.219
Yeni: 92.166
Öğretmen 1/4
Mevcut: 73.368
Yeni: 83.254
Başkomiser 3/1
Mevcut: 89.214
Yeni: 101.242
Polis memuru 8/1
Mevcut: 81.617
Yeni: 92.618
Uzman doktor 1/4
Mevcut: 150.426
Yeni: 170.730
Hemşire-(üniversite mez.) 5/1
Mevcut: 74.770
Yeni: 84.845
Mühendis 1/4
Mevcut: 96.211
Yeni: 109.185
Teknisyen-(lise mez.) 11/1
Mevcut: 66.870
Yeni: 75.877
Profesör 1/4
Mevcut: 135.089
Yeni: 153.208
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 90.568
Yeni: 102.779
Vaiz 1/4
Mevcut: 76.653
Yeni: 86.983
Avukat 1/4
Mevcut: 90.000
Yeni: 102.135
Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.
MEMUR EMEKLİLERİ
Müsteşar 1/1
Mevcut: 98.784
Yüzde 13.52 zamlı: 112.140
Genel müdür 1/1
Mevcut: 87.541
Yüzde 13.52 zamlı: 99.377
Şube müdürü (lisans) 1/4
Mevcut: 34.955
Yüzde 13.52 zamlı: 39.681
Memur (lisans) 1/4
Mevcut: 27.584
Yüzde 13.52 zamlı: 31.313
Öğretmen 1/4
Mevcut: 41.321
Yüzde 13.52 zamlı: 46.908
Kaymakam 1. sınıf 1/4
Mevcut: 58.010
Yüzde 13.52 zamlı: 65.853
Başkomiser 1/4
Mevcut: 42.175
Yüzde 13.52 zamlı: 47.877
Polis memuru 1/4
Mevcut: 41.484
Yüzde 13.52 zamlı: 47.093
Hemşire (Lisans) 1/4
Mevcut: 41.321
Yüzde 13.52 zamlı: 46.908
Mühendis 1/4
Mevcut: 42.013
Yüzde 13.52 zamlı: 47.693
Teknisyen (Lise) 1/4
Mevcut: 29.946
Yüzde 13.52 zamlı: 33.995
Pratisyen hekim 1/4
Mevcut: 60.510
Yüzde 13.52 zamlı: 68.691
Profesör 1/4
Mevcut: 70.904
Yüzde 13.52 zamlı: 80.490
İmam-hatip
Mevcut: 41.321
Yüzde 13.52 zamlı: 46.908
Avukat 1/4
Mevcut: 41.321
Yüzde 13.52 zamlı: 46.908
Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan servis edilmiştir.
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