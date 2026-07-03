Ata Demirer'in yıllar önceki açıklaması gündemde: "Dinle ilgili şakalar bizde yapılmaz"

Sosyal medyada milli ve manevi değerleri hedef alan sözde komedyen Deniz Göktaş'ın imza attığı rezalet, Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Toplumun mukaddesatına dil uzatan bu şahsa yönelik tepkiler çığ gibi büyürken, arşivlerden çıkan anlamlı bir video gerçek sanatçı ile soytarı arasındaki farkı bir kez daha gözler önüne serdi.

"Dinle ilgili şakalar bizde yapılmaz. Çünkü ona sarılıp hayatını iyi geçirmeye çalışan insanlar var. Mizahın yıkıcı gücünü düşündüğünde onun ruhsal sorumluluğunu da taşımış olursun. Din ile ilgili şakalar bizde yapılmaz, bu kuralı değiştirmek isterim diyemem açıkçası çünkü ben de rahatsız olabilirim."

Deniz Göktaş hakkındaki gelişmelerin ardından vatandaşlar, Ata Demirer'in toplumsal nezaketini hatırlatan o sözlerini gündeme taşıdı. Demirer, bu ülkenin değerlerine nasıl yaklaşılması gerektiğini şu sözlerle yıllar önce açıkça ortaya koymuştu:

Usta komedyen Ata Demirer'in yıllar önce katıldığı bir YouTube kanalında din ve mizah ilişkisine dair yaptığı turnusol kağıdı niteliğindeki değerlendirmeler yeniden paylaşılmaya başlandı.

Ata Demirer.

"ATA DEMİRER'İ KORUMAYA ÇALIŞIRIM"

Deniz Göktaş'ın da daha önce Ata Demirer ile ilgili yaptığı açıklamalar da dijital dünyada yeniden ön plana çıktı. Göktaş daha önceki bir sahnesinde Ata Demirer'in fiziki yapısına ve ismine atıfta bulunarak şu cümleleri kurmuştu:

"Ata Demirer'i öldürmeye çalışsalar korumaya çalışırım, kurşunun önüne geçmeye çalışırım. Ama kilo vermesine rağmen hala benim için koruması zor bir insan, şu anki kilomla yarım Ata Demirer, 2 Akın Gürlek koruyabiliyorum."