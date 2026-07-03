Ata Demirer'in yıllar önceki açıklaması gündemde: "Dinle ilgili şakalar bizde yapılmaz"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medyadaki skandal videosunda Kur'an-ı Kerim'e yönelik alaycı ve hakaret dolu ifadeler kullandığı tespit edilen sözde komedyen Deniz Göktaş, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İslam dünyasını ayağa kaldıran bu alçaklığın ardından, komedyen Ata Demirer'in yıllar önce katıldığı bir programda sarf ettiği "Dinle ilgili şakalar bizde yapılmaz" şeklindeki sözleri sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
Sosyal medyada milli ve manevi değerleri hedef alan sözde komedyen Deniz Göktaş'ın imza attığı rezalet, Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Toplumun mukaddesatına dil uzatan bu şahsa yönelik tepkiler çığ gibi büyürken, arşivlerden çıkan anlamlı bir video gerçek sanatçı ile soytarı arasındaki farkı bir kez daha gözler önüne serdi.
Usta komedyen Ata Demirer'in yıllar önce katıldığı bir YouTube kanalında din ve mizah ilişkisine dair yaptığı turnusol kağıdı niteliğindeki değerlendirmeler yeniden paylaşılmaya başlandı.
"DİNLE İLGİLİ ŞAKALAR BİZDE YAPILMAZ"
Deniz Göktaş hakkındaki gelişmelerin ardından vatandaşlar, Ata Demirer'in toplumsal nezaketini hatırlatan o sözlerini gündeme taşıdı. Demirer, bu ülkenin değerlerine nasıl yaklaşılması gerektiğini şu sözlerle yıllar önce açıkça ortaya koymuştu:
"Dinle ilgili şakalar bizde yapılmaz. Çünkü ona sarılıp hayatını iyi geçirmeye çalışan insanlar var. Mizahın yıkıcı gücünü düşündüğünde onun ruhsal sorumluluğunu da taşımış olursun. Din ile ilgili şakalar bizde yapılmaz, bu kuralı değiştirmek isterim diyemem açıkçası çünkü ben de rahatsız olabilirim."Ata Demirer'in geçmişteki sözleri hatırlandı: Din şakası bizde yapılmaz!
"ATA DEMİRER'İ KORUMAYA ÇALIŞIRIM"
Deniz Göktaş'ın da daha önce Ata Demirer ile ilgili yaptığı açıklamalar da dijital dünyada yeniden ön plana çıktı. Göktaş daha önceki bir sahnesinde Ata Demirer'in fiziki yapısına ve ismine atıfta bulunarak şu cümleleri kurmuştu:
"Ata Demirer'i öldürmeye çalışsalar korumaya çalışırım, kurşunun önüne geçmeye çalışırım. Ama kilo vermesine rağmen hala benim için koruması zor bir insan, şu anki kilomla yarım Ata Demirer, 2 Akın Gürlek koruyabiliyorum."
Sözde komedyen Gökyaş bir sahnesinde şu hadsiz sözleri söylemişti:
"İlk 3 kitap iyiydi, dördüncünün çevirisi zayıftı. Yine de 4. kitap favorim. İmamoğlu okuduysa sevmiştir. 600'lü yıllarda 'son kitap bu' demek çok iddialı bir çıkış. Ben olsam '1200'lerde bir tane daha çıkar' derdim.
Yazar için de zor; aklına bir şey gelse, 'Aman, son kitap dedik, domuz eti de yemeyiversinler' diyecek."
ATA DEMİRER DİNİ DEĞERLERİ KORUDU: VATANDAŞLARDAN TEBRİK YAĞDI
Ata Demirer'in geçmişteki bu sağduyulu açıklaması, sosyal medya platformlarında binlerce kez paylaşılarak adeta bir duruş sembolü haline geldi. Vatandaşlar, toplumsal hassasiyetleri gözeten bu yaklaşımına destek vererek tepkilerini dile getirdi.
Yapılan yorumlarda:
"Ata Demirer bu konuda çok haklı, mizahın da bir sınırı ve toplumsal nezaketi olması gerektiğini düşünüyorum, her şeyin şakası olmaz"
"İşte gerçek sanat ve sanatçı böyle olur, haklı düşüncesi dolayısıyla kendisini tebrik ediyoruz" ifadeleri öne çıktı.
Toplumun ortak kanaati ise netti: Sanatçı sorumluluğunu bilendir, kutsal değerlerle alay edenlerden asla sanatçı olmaz. Ayet-i kerimeleri ve inançları diline dolayan yeni türemişlere tepki gösteren kullanıcılar, Tövbe Sûresi 65. ayetinde yer alan, "De ki: Siz Allah ile mi, O'nun âyetleriyle ve Resûlü ile mi eğleniyorsunuz?" kelamını hatırlatarak inançlara yönelik saygısızlığın fikir özgürlüğü olamayacağını vurguladı.
SÖZDE KOMEDYEN REZİLLİĞİ SONRASI TUTUKLANMIŞTI
Milletin inancını hedef alarak prim yapmaya çalışan sözde komedyen Deniz Göktaş'ın kirli provokasyonu ise adliyede son buldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında yayınlanan video içeriğinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik alaycı ve aşağılık ifadelerin yer aldığını tespit ederek derhal soruşturma başlattı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Göktaş, savcılık sorgusunun ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, Kur'an'a hakarete af tanımadı ve hadsiz şahıs hakkında tutuklama kararı vererek cezaevine gönderdi.
MUHALEFET YİNE TOPLUM DEĞERLERİNİN KARŞISINDA
Yaşanan bu skandalın ardından muhalefet cephesinin takındığı tavır ise "bu kadarına da pes" dedirtti. Kutsal kitaba yönelik alçakça ifadeleri sahiplenen muhalefet liderleri, toplumun dini değerleriyle olan kavgalarını bir kez daha gözler önüne serdi.
Konuyu A Haber canlı yayınında değerlendiren Hukukçu Hadi Dündar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kapılarına giderek şov yapmasını sert bir dille eleştirdi. Dündar, "Sayın Kılıçdaroğlu defalarca kendi kültürüyle çelişen bir siyasetçiydi. Bazen seccadeye basarak fotoğraf veriyor, bazen de kutsal kitabımıza hakaret eden bir komedyenin savunuculuğunu yapıyor" dedi.
Özgür Özel'in marjinal gruplara yaranmak adına bu tür skandallara arka çıktığını belirten Dündar, "Mezar başında rakı ritüeli yapabilecek bir zihniyetten bahsediyoruz. Siz dini değerlerle alay ederseniz, halk da sandıkta gereken cevabı verir" ifadelerini kullandı.
Olayın stratejik ve perde arkası boyutuna ışık tutan Askeri Stratejist Coşkun Başbuğ ise, bu tür sözde sanatçıların bir anda parlatılmasının tesadüf olmadığını, arkasında net bir istihbarat oyunu bulunduğunu açıkladı. Yol, yöntem ve taktiğin hep aynı merkezden yönetildiğine dikkat çeken Başbuğ, şu çarpıcı uyarılarda bulundu:
"Edirne'de yakalanan bir araçta DHKP-C'li, FETÖ'cü ve PKK'lı aynı anda çıkabiliyor. Bunları aynı arabada bir araya getiren güç tek bir merkezdir. Şimdi aynı oyunu buralarda da görüyoruz. Sanatçı diye sunulan bu kişileri bir anda kucağımızda buluyoruz. Şehitlik, bayrak, kutsal kitap gibi milli değerlerimizi saldırılarla sıradanlaştırmaya, yıkmaya çalışıyorlar. Değerleri yıktığın an o ulus çöker, burada net bir operasyon yürütülüyor."
DEĞERLERİMİZ KIRMIZI ÇİZGİMİZ
Türkiye, ifade özgürlüğü kılıfı altında inançlara, mukaddesata, değerlere ve toplumsal barışa saldıran niyetleri yakından tanımaktadır. Sözde komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanması yasal bir yaptırım olmasının ötesinde, toplum vicdanın da karşılığını bulmuştur.