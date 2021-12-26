Galatasaray Kerem’le güzel

GALATASARAY ligde kötü oynuyor ve hedeften iyice uzaklaşıyordu.

Sarı-Kırmızılılar'ın onun için kazanıp seri yapması ve moral bulması gerekiyordu.

Seyirci de yeteri kadar maça ilgi göstermemişti. Cimbom maça etkili başlayan Galatasaray Mohamed ile pozisyon buldu ama Boffen izin gole vermedi.

Maçın 20. dakikasından sonra Antalyaspor daha etkili oynadı. Galatasaray yine topla çıkmaya çalışıyor ama bir türlü 3. bölgeye topu taşıyamıyordu.

Aytaç ve Oğulcan uzun süre sonra 11 de başladılar ilk yarı iyi mücadele ettiler.

Kapılan bir topta Kerem'in direkt hücumda etkinliği golü getirdi ve Feghuoli meşin yuvarları ağlara yolladı.

KAZANMAYI BİLDİ

İkinci yarı daha coşkulu oynamayan bir Galatasaray vardı. Kerem bu takımın her şeyi… Genç oyuncu sahada basmadık yer bırakmadı.

Hem asist hem gol performansı her geçen gün yükseliyor.

Sonuç olarak Galatasaray rakibine pozisyonlar vermesine rağmen karşılaşmayı kazanmasını bildi.

Sarı-Kırmızılar adına zorlu geçen süreç sonrası Antalyaspor karşısında alınan 3 puan takıma olumlu yansıyacaktır.

Devre arasında yönetimin yapacağı nokta atışı transferlerle Galatasaray ligde ikinci yarı daha yukarılara oynayabilir.

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