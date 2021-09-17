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Evren Turhan Evren Turhan
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  • 17 Eylül 2021, Cuma

Hep böyle oynayın

GALATASARAY, Lazio maçını kazanıp, özgüvenini tekrar sağlamak istiyordu.
10. dakikadan sonra daha etkili olan takım da Galatasaray'dı.
Cimbom Halil ve Morutan'la üçüncü bölgede etkili olmaya çalıştı.
Kenardan geldiğimiz pozisyonlarda orta sahadan ceza sahasına oyuncu sokmamız lazımdı ve bu ilk yarı bir türlü olmadı. İkinci yarı çok etkili başladık… Kerem inanılmaz goller kaçırdı… Arkasından Cicaldau ve Morutan… Sonunda gol geldi. Ama golün oluşumu da Galatasaray adına büyük bir şanstı.
Lazio defansının ve kalecisinin yaptığı büyük hata uzun yıllar konuşulur.

LİDERLİK ÇOK GÜZEL
Galatasaray bu maçta coşkusunu ve enerjisini en fazla gösterdiği maçlardan birini oynadı.Ve haklı bir galibiyet alarak, ülke puanına da katkıda bulundu.
Bravo çocuklar… Hep böyle oynayın. Gruptaki diğer maçın berabere bitmesi de önemli bir avantaj oldu. İlk haftadan liderlik çok güzel.

MAÇIN EN iYİSi MORUTAN
Genç yıldız topla çok iyi işler yaptı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ IMMOBILE
Marcao ve Nelsson'un arasında kayboldu.

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