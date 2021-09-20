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Evren Turhan Evren Turhan
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  • 20 Eylül 2021, Pazartesi

Bu maçı çok ararlar!

GALATASARAY'ın Lazio galibiyeti takımı daha olumlu etkiler diye düşünürken sahada çok yorgun ve konstrasyonsuz bir takım vardı. İlk 45 dakika boşa gitti, üretkenlik yok, topsuz oyunda kimse yok, herkes ayağına istiyordu.
Bu genç takımın yorgunluk bahanesi kabul edilemez. Fatih hoca bu maçta kesinlikle rotasyon yapmalıydı.
Zaten o da hata yaptığını anladı ve maç sonunda bunu dile getirdi. 2. yarı değişiklikler gelse de oyuna giren oyuncularda hiçbir katkı da alınamadı.
Biraz Mohamed hücuma hareketlilik getirdi ama onun dışındaki futbolcular sahada hiçbir şey yapmadı. Bu sorunu çözecek isim Fatih hocadır.

HEMEN TOPANLANMALILAR
Takımda en az 15-16 oyuncu hazır halde olmalı, yoksa bu maç trafiğinde bu tip sonuçlar olma ihtimali çok yüksek.
Oyuncular da hemen toparlanmalı.
Sezon başı olabilir ama sonradan bu puanları çok arayabilir Galatasaray.
Şu anda lider Beşiktaş'la aradaki fark 5'e çıktı. Galatasaray'ın artık galibiyet serisi yakaaması gerekiyor.

MAÇIN EN İYİSİ AWAZIEM
Alanya'nın stoperi çok iyiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ HALİL
Lazio maçından eser yoktu.

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