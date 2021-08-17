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Evren Turhan Evren Turhan
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  • 17 Ağustos 2021, Salı

İnanılır gibi değil!

GALATASARAY ligin ilk maçında Giresunspor karşısına galibiyet için çıktı ama maça öyle kötü başladı ki oyunu bir türlü oturtamadı...
Giresunspor önde baskı yaparak, Galatasaray'ın oyun kurmasını ve baskı yapmasını etkiledi. Giresunspor'un bu baskıyı uzun süre yapamayacağı belliydi ve Diagne sahneye çıktı... Sonrasında bir de penaltı kaçırdı...
Kazanılan ikinci penaltıyı Cicaldau gole çevirdi.
Galatasaray istediği oyunu oynayamasa da kalitesiyle devreye 2-0 önde girdi.
İkinci yarı rakip on kişi oynarken fark açılacak diye bekledik... Ancak 62. dakikada öyle bir olay oldu ki inanılır gibi değil...
Marcao Kerem'e saldırdı...
İnanılır gibi değildi... Dolayısıyla kırmızı kart gördü.
Marcao derhal bu takımdan gidecek...
Bizim çocuğumuza, takım arkadaşına, kardeşine hiç bir oyuncu böyle düşmanca davranamaz..
Bileti hemen kesilmeli...Bir oyuncu takımına ancak böyle ihanet edebilir.

MAÇIN EN iYİSi DİAGNE
Gitti gidecek derken maçı çevirdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ MARCAO
Kerem'e yaptığı unutulmayacak.

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