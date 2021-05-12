Nefes nefese yarış
ASLAN MORALLİ
GALATASARAY ligin son haftasında geriden gelmenin rahatlığını ve şansını kullanacaktır. Cimbom'un Malatya karşısında farklı bir galibiyet almaması için hiçbir sebep yok. Galatasaray, Yeni Malatya karşısında galibiyet için değil. Farklı galibiyet için sahaya çıkacak. Moralli olan Galatasaray için kazanılacak olan zafer tarihe geçecektir.
MAÇIN EN İYİSİ: HALİL
Ön alanda çok hareketliydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: SAKIB
Tecrübeli oyuncu gününde değildi.
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