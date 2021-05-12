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Evren Turhan Evren Turhan
  • 12 Mayıs 2021, Çarşamba

Nefes nefese yarış

BEŞİKTAŞ karşısında aldığı derbi galibiyetiyle şampiyonluk umudunu diri tutan Galatasaray için dün harika bir gece oldu. Beşiktaş'ın sahasında Karagümrük'e, Fenerbahçe'nin de Sivasspor'a yenilmesi sonrası Sarı-Kırmızılılar'ın Denizli karşısında aldığı 3 farklı galibiyet Süper Lig'in senaryosunu tamamen değiştirdi. Dün geceki sonuçlar sonrasında Galatasaray şampiyonluk için bir hayli iddialı konuma geldi. Beşiktaş'ın Karagümrük mağlubiyetiyle sadece 3 puan kaybetmediği, moral olarak da geriye gittiği çok net görüldü.

ASLAN MORALLİ
GALATASARAY ligin son haftasında geriden gelmenin rahatlığını ve şansını kullanacaktır. Cimbom'un Malatya karşısında farklı bir galibiyet almaması için hiçbir sebep yok. Galatasaray, Yeni Malatya karşısında galibiyet için değil. Farklı galibiyet için sahaya çıkacak. Moralli olan Galatasaray için kazanılacak olan zafer tarihe geçecektir.

MAÇIN EN İYİSİ: HALİL
Ön alanda çok hareketliydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: SAKIB
Tecrübeli oyuncu gününde değildi.
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