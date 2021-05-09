Galatasaray istedi ve aldı

GALATASARAY derbiye kazanmak ve olabiliyorsa 3 farkla kazanmak için çıktı..

Beşiktaş maça daha etkili başlasa da golü atan Galatasaray'dı.

Gedson ve Babel ilk yarıda çok etkili oynadı.Golden sonra Cüneyt Çakır bütün takdır haklarını Beşiktaş'tan yana kullandı. Beraberlik golünden hemen sonra Falcao takımını öne geçirdi. 2. yarı Galatasaray daha istekli ve arzuluydu.

Fatih hoca doğru değişikliklerle takımı canlandırdı.

Emre Kılınç asist yaptığ ve Arda golü attı. Galatasaray bitti demeden bitmez bunu hep söyledik.

ÖNEMİ ORTAYA ÇIKTI

Dün gece orta alanda Gedson müthiş bir futbol oynadı.

Ayak basmadık yer bırakmadı.

Önümüzdeki sezon mutlaka takımda olmadı. Gecenin diğer etkili isimleri Marcao ve Taylan oldu. Saracchi de ikinci yarı soldan başarılı bindirmeler yaptı.

Bu skorla şampiyonluk yarışı son iki haftaya taşındı.

Galatasaray özellikle sahasında kaybettiği puanların ne kadar önemli olduğu şimdi birkez daha ortaya çıktı. Fatih Terim böyle gerilimli ortamları çok sever. Kariyeri boyunca hep böyle süreçleri yaşadı. Beşiktaş'ın hala önemli bir avantajı var ama kalan haftaların çok büyük bir heyecana sahne olacağı da kesin.

MAÇIN EN İYİSİ GEDSON

Ayak basmadık yer bırakmadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ E.AKBABA

Son haftalardaki görüntüsü yoktu.