Sonuç içimizi ısıttı

GALATASARAY, Kasımpaşa maçına seriyi devam ettirmek için çıktı. Saha şartları ve hava inanılmaz kötü ama ona rağmen maça iyi başlayan ve bu zor şartlarda pozisyon ve golü bulan Galatasaray'dı. Mohamed ve Kerem'in iş birliği ve Kerem golü attı. Pas yapmak ve top oynamanın imkansız olduğu sahada Muslera'ya nazar değdi 1-1 oldu maç. Babel maç boyu hiç bir şey yapmadı Gedson mücadele etti ama onun sahaları değil bu.

GOLCÜ İŞBAŞINDA...

Son dakika yine Mostafa Mohamed skoru belirledi ve Galatasaray bu zor şartlarda kazanmasını bildi.

Mısırlı yıldız üst üste 4. maçında da gol atarak harika başlangıcını sürdürdü.

Sarı-Kırmızılılar adına dün alınan 3 puan şampiyonluk açısından çok önemliydi.

Zor da olsa alınan galibiyetin değeri ileriki haftalarda daha iyi anlaşılacaktır. Fatih Terim ve oyuncuları 3 puanı hak eden taraftı.

Hakemin G.Saray lehine verdiği penaltı da doğruydu.

MAÇIN EN İYİSİ

Çok çalıştı. Galibiyet golünü attı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ BABEL

Ağır zeminde varlık gösteremedi.