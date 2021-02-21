Altın değerinde

GALATASARAY, Alanya deplasmanında kazanarak seri devam etmek istiyordu. Sarı-Kırmızılılar Mmaça da iyi başladı. Mustafa Muhammed yine maça etkili bir giriş yaptı. Kendi geliştirdiği atakta topa iyi de vurdu ama direk izin vermedi.

Daha sonra Onyekuru kaçırdı.

Luyindama'ya yapılan faul net kırmızı. Onun üzerine Onyekuru'nun penaltısını da Zorbay Küçük ve VAR es geçti.

Hakemler maç öncesi yapılan algılardan etkilenmişler belli ki.

MUSLERA DEVLEŞTİ

AMA Galatasaray bunlara rağmen Emre Kılınç'ın attığı golle devreye önde girdi. Galatasaray oyunun 2.yarısı daha çok kendi sahasında bekleyip kontra ataklarla Onyekuru'yu kaçırmaya çalıştı ve bunda da zaman zaman başarılı oldu.

Oyun anlamında çok iyi olmasa da Sarı-Kırmızılılar sonuca gitmeyi başararak altın değerinde 3 puan aldı.

Muslera yaptığı kritik kurtarışlarla takımının aldığı galibiyette önemli bir pay sahibi oldu.

MAÇIN EN İYİSİ MUSLERA

Son bölümde kalesinde devleşti.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ HAKEM

Orantısız kararlara imza attı.