Kazanmaya devam

GALATASARAY dün favoriolarak çıktı maça.

Hatay kendi sahasında bekleyip kontratlarla gol aramak adına bir dizilişte sahada yer aldı. Topun hakimi Galatasaray olsa da geçen haftaki pozisyon çokluğu gol gelene kadar yoktu. Golden sonra biraz hareketlenen Galatasaray son vuruşlarda etkisiz kaldı.

Diagne yine boş geçmedi ve 1.sınıf bir gol attı.

Orta sahanın dinamosu Taylan yine tek başına her yere yetişti. Emre Akbaba biraz tutuk gözüktü ilk yarıda. Oğulcan ise oynadıkça açılıyor.

GALİBİYET ÖNEMLİYDİ

G.Saray 2.yarı oyundan bir bölüm düştü ve rakibine posizyon verdi. Baskı yerken golü bulması takımı rahatlattı.

Oğulcan iyi oyununu golle süsledi. Haftaya bay geçirecek olan Galatasaray'da maçı kazanmak önemliydi.

Bu arada sakatlar ve hasta oyuncular tam olarak kendine gelme şansı bulacaklar. İkide iki yapan ve Alanya ile puanları eşitleyen Cimbom çıkışını sürdürdü.

MAÇIN EN İYİSİ DIAGNE

Şık bir gol atarak kilidi açtı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ TRAORE

Takımına gerekli katkıyı sağlayamadı.