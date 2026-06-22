SERDİVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

1. Sakarya ili Serdivan İlçesi Belediye Meclisinin 04.05.2026 tarih ve 52 sayılı kararı ile Belediye Encümeninin 18.06.2026 tarih ve 259 sayılı kararı doğrultusunda; Serdivan (İdari: Arabacıalanı) Mahallesi, 2287 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Yeni Pazar Yerindeki aşağıda bilgileri verilen iş yerlerinin kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesine göre (Açık Teklif Usulü) yapılacaktır.

2. İhale, Belediye Encümeni huzurunda 09.07.2026 tarihinde saat 14.30'da başlayarak sırasıyla Serdivan Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. İsteklilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.

3. Kiralama ihalesi yapılacak iş yerlerinin listesi;

Sıra No PAFTA MAHALLE ADA PARSEL NİTELİK YÜZ ÖLÇÜMÜ M² AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE TARİHİ 1 G24B23B4A SERDİVAN (İDARİ:ARABACIALANI) 2287 1 İŞ YERİ 21.67 30.000,00 ₺ 108.000,00₺ 09.07.2026 G24B23B4D (ŞARKÜTERİ ) 2 G24B23B4A SERDİVAN (İDARİ:ARABACIALANI) 2287 1 İŞ YERİ 21.67 30.000,00 ₺ 108.000,00₺ 09.07.2026 G24B23B4D (KASAP) 3 G24B23B4A SERDİVAN (İDARİ:ARABACIALANI) 2287 1 İŞ YERİ 34.98 42.000,00 ₺ 151.200,00₺ 09.07.2026 G24B23B4D (KAFETERYA / BÜFE) 4 G24B23B4A SERDİVAN (İDARİ:ARABACIALANI) 2287 1 İŞ YERİ 34.98 42.000,00 ₺ 151.200,00₺ 09.07.2026 G24B23B4D (BALIKÇI) 5 G24B23B4A SERDİVAN (İDARİ:ARABACIALANI) 2287 1 İŞ YERİ 34.98 42.000,00 ₺ 151.200,00₺ 09.07.2026 G24B23B4D (BALIKÇI) 6 G24B23B4A SERDİVAN (İDARİ:ARABACIALANI) 2287 1 İŞ YERİ 36.29 51.000,00 ₺ 183.600,00₺ 09.07.2026 G24B23B4D (BALIKÇI)

4. Kiralama süresi 10 (on) yıldır. Geçici teminat tutarları yukarıdaki tabloda gösterilmiş olup, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için belirtilen geçici teminatı nakden veya teminat mektubu olarak yatırmaları gerekmektedir. İhaleye katılmak isteyenlerin, istenilen belgeleri içeren ihale dosyalarını 09.07.2026 tarihinde saat 14.30'a kadar Serdivan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görevli personele sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Birden fazla işyeri için ihaleye katılacak istekliler, her işyeri için ayrı ayrı geçici teminat yatıracak ve ayrı ihale dosyası hazırlayacaktır. (Kira bedelleri yıllık dönemler halinde KDV (%20) ilave edilerek işlem yapılacaktır.)

5. İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER

5.1. Gerçek Kişiler İçin

5.1.1. Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir yerleşim yeri ve diğer adres belgesi (e -devlet)

5.1.2. Nüfus kayıt örneği (e -devlet).

5.1.3. 1 sıra numaralı iş yeri için "Şarküteri", 2 sıra numaralı iş yeri için "Kasaplık", 3 sıra numaralı iş yeri için "Büfe, Kafeterya", 4,5 ve 6 sıra numaralı iş yerleri için "Balıkçılık" iş kolunda işletmecilik yaptığına dair meslek odaları veya benzeri bir kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, ihale tarihinden geriye asgari 2 yıl süreli faaliyet yaptığına dair belge.

5.1.4. Vergi levhası (İhale tarihinden geriye asgari 2 yıl süreli).

5.1.5. Noter tasdikli imza beyannamesi.

5.1.6. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimsenin vekaleti ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi.

5.1.7. Yüz kızartıcı ve ağır hapis gerektiren suçlardan sabıkası olmadığına dair adli sicil kaydı belgesi (e-devlet).

5.1.8. İhale şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

5.1.9. Kamu ihalelerine girmekten yasaklı olmadığına dair beyanname (İhale dosyasındaki şablona uygun 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6'ncı maddesinde yazılı kimseler ile 83'üncü maddesinde belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasa hükümlerini ihlal ederek ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve ihale yapılmış bulunursa geçici teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele fesih edilerek kati teminatı irat kaydedilir.)

5.1.10. Geçici teminat alındı makbuzu veya geçici teminat mektubu.

5.1.11. İhaleye katılacak firma veya şahısların Belediyemize vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge.

5.1.12. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

5.2. Tüzel Kişiler İçin

5.2.1. Tüzel kişi adına temsilen ihaleye katılacak olan isteklinin kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir yerleşim yeri ve diğer adres belgesi (e -devlet).

5.2.2. 1 sıra numaralı iş yeri için "Şarküteri", 2 sıra numaralı iş yeri için "Kasaplık", 3 sıra numaralı iş yeri için "Büfe, Kafeterya", 4,5 ve 6 sıra numaralı iş yerleri için "Balıkçılık" iş kolunda işletmecilik yaptığına dair sicil kaydı bulunan meslek odaları veya benzeri bir kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihale tarihinden geriye asgari 2 yıl süreli faaliyet yaptığına dair belge.

5.2.3. Vergi levhası (İhale tarihinden geriye asgari 2 yıl süreli)

5.2.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküsü veya yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname.

5.2.5. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimsenin vekaleti ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsü vermesi.

5.2.6. İhale şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

5.2.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

5.2.8. Kamu ihalelerine girmekten yasaklı olmadığına dair beyanname (İhale dosyasındaki şablona uygun, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6'ncı maddesinde yazılı kimseler ile 83'üncü maddesinde belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasa hükümlerini ihlal ederek ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve ihale yapılmış bulunursa geçici teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele fesih edilerek kati teminatı irat kaydedilir.)

5.2.9. Geçici teminat alındı makbuzu veya geçici teminat mektubu

5.2.10. İhaleye katılacak firma veya şahısların Belediyemize vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge.

6. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI, SÜRECİ VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

6.1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak şarttır.

6.2. İhale dokümanı Serdivan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 5.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacak isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6.3. İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümleri uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6.4.Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN02493808 #ilan.gov.tr