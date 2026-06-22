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Dilan Polat bitti kardeşi Sıla Doğu başladı! Sosyal medyada tepki çığ gibi büyüdü: "Bari adamın kırkı çıksaydı"

Can Polat'ın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından Polat ailesinde sular durulmuyor. Yas sürecini hiçe sayıp cinayetin üzerinden henüz bir ay bile geçmeden sosyal medyada peş peşe ticari reklam paylaşımlarına başlayan Sıla Doğu, kamuoyunun sert tepkisiyle karşılaştı. Doğu'nun eleştirilere karşı yaptığı "ekmek parası" savunması takipçilerini ikna etmeye yetmedi.

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Dilan Polat bitti kardeşi Sıla Doğu başladı!

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'nde 3 Haziran'da meydana gelen ve magazin dünyasında bomba etkisi yaratan silahlı saldırıda, sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın yakın korumalığını ve eşi Engin Polat'ın şoförlüğünü üstlenen kuzeni Can Polat hayatını kaybetmişti.

Dilan Polat’ın kız kardeşi Sıla Doğu’nun reklam paylaşımları tepki çekti

PEŞ PEŞE TİCARİ PAYLAŞIMLAR

Bir süredir organizeden gelen tehditler nedeniyle emniyete ifade verdikleri ortaya çıkan ve yaşanan cinayet sonrası derin bir yas sürecine giren Polat ailesinde, sular durulmuyor. Dilan Polat'ın sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiği ve hastanede tedavi gördüğü bu sancılı dönemde, kız kardeşi Sıla Doğu'nun sosyal medyada peş peşe reklam içerikli paylaşımlar yapması takipçilerinin tepkisini çekti.

Sıla Doğu’ya ’40’ı çıksaydı’ eleştirisi

"BARİ 40'I ÇIKSAYDI"

Can Polat'ın vefatının üzerinden henüz 25 gün geçmesine rağmen ticari paylaşımlara geri dönen Sıla Doğu, "Bari adamın 40'ı çıksaydı" şeklindeki sert eleştirilerin hedefi oldu. Doğur, gelen tepkiler üzerine sessizliğini bozarak sitem dolu bir açıklama yaptı.

Sıla Doğu sessizliğini bozdu: Kameralar kapanınca yaşananları kimse bilmiyor

Kamera karşısında görünmenin her şeyin normale döndüğü anlamına gelmediğini ifade eden Doğu, yaşadıkları sürecin dışarıdan göründüğünden çok daha ağır olduğunu söyledi. Sıla Doğu açıklamasında, "Kamera açılıyor diye herkes hayatını normale döndü sanıyor olabilir ama kimse kameralar kapandıktan sonra yaşananları, verilen mücadeleyi ve omuzlardaki yükü bilmiyor" ifadelerini kullandı.

Sıla Doğu: Bu evlerde ekmek bekleyen insanlar var

Yaklaşık 25 gündür hiçbir paylaşım yapmadığını belirten Doğu, ailece büyük bir acı yaşadıklarını vurgulayarak şu sözleri kullandı:

Acımızı da sessizliğimizi de gecelerimizi de sadece biz biliyoruz. Bu evlerde çalışan insanlar var, emek veren insanlar var, ekmek bekleyen insanlar var. Hayat bazen insanı ne yaşarsa yaşasın ayağa kalkmak zorunda bırakıyor. Kardeşimin eşinin ailesinden bir can kaybettik. Hepimizin yüreğinde ayrı bir yeri vardı.

Sıla Doğu eleştirilere yanıt verdi: Artık vicdanıma bakıyorum

"KIRK GÜN SONRA PAYLAŞIM YAPSAK DA KONUŞULACAK"

Bu süreç boyunca dualarını eksik etmediğini dile getiren Doğu, yapılan eleştirilere de şu sözlerle yanıt verdi:

Bugün paylaşım yapsak da konuşulacak, kırk gün sonra paylaşım yapsak da konuşulacak. O yüzden artık insanların ne diyeceğinden çok vicdanıma, dualarıma ve sorumluluklarıma bakıyorum.

Cinayete dair yeni detaylar ortaya çıktı: Şüpheli otel çevresinde keşif yapmış

NE OLMUŞTU?

Polat ailesini reklam eleştirileriyle yeniden gündeme taşıyan kan dondurucu cinayete dair yeni detaylar da gün yüzüne çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda; şüpheli Serhat A.'nın otel çevresinde müşteri gibi vakit geçirerek uzun süre keşif yaptığı, Can Polat'ın ise aracını hazırlamak için otelden çıktığı sırada kurşunların hedefi olduğu belirlendi.

Saldırgan Uzi tabanca kullandı, Engin Polat ’Daltonlar’ örgütünden tehdit aldıklarını söyledi

Saldırganın olayda 'Uzi' olarak bilinen otomatik tabanca kullandığı, tarlaya gizlenmiş poşette çok sayıda mühimmatla yakalandığı öğrenildi. Olay sonrası ifadesine başvurulan Engin Polat'ın ise yaklaşık iki yıldır 'Daltonlar' olarak bilinen organize suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini ve bu durumu daha önce emniyete de bildirdiklerini söylediği kayıtlara geçti. İzmir ve İstanbul'da yürütülen operasyonlarla yakalanan şüphelilerin sorgusu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor.

Can Polat kimdir? Polat ailesinin koruması ve şoförü olan Can Polat’ın hayatı

CAN POLAT KİMDİR?

Can Polat, sosyal medya fenomeni ve iş insanı Engin Polat'ın kuzenidir. Aynı zamanda Polat ailesinin şoförlüğünü ve yakın korumalığını üstlenen, uzun yıllardır aileye en yakın olan ve ailenin güvenliğinden sorumlu kilit isimlerden biri olarak tanınıyordu. İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Can Polat, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.

Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

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Meryem Yurt
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