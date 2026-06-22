Dilan Polat bitti kardeşi Sıla Doğu başladı! Sosyal medyada tepki çığ gibi büyüdü: "Bari adamın kırkı çıksaydı"

Yaklaşık 25 gündür hiçbir paylaşım yapmadığını belirten Doğu, ailece büyük bir acı yaşadıklarını vurgulayarak şu sözleri kullandı:

Acımızı da sessizliğimizi de gecelerimizi de sadece biz biliyoruz. Bu evlerde çalışan insanlar var, emek veren insanlar var, ekmek bekleyen insanlar var. Hayat bazen insanı ne yaşarsa yaşasın ayağa kalkmak zorunda bırakıyor. Kardeşimin eşinin ailesinden bir can kaybettik. Hepimizin yüreğinde ayrı bir yeri vardı.