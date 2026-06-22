Dilan Polat bitti kardeşi Sıla Doğu başladı! Sosyal medyada tepki çığ gibi büyüdü: "Bari adamın kırkı çıksaydı"
Can Polat'ın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından Polat ailesinde sular durulmuyor. Yas sürecini hiçe sayıp cinayetin üzerinden henüz bir ay bile geçmeden sosyal medyada peş peşe ticari reklam paylaşımlarına başlayan Sıla Doğu, kamuoyunun sert tepkisiyle karşılaştı. Doğu'nun eleştirilere karşı yaptığı "ekmek parası" savunması takipçilerini ikna etmeye yetmedi.
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