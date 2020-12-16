Galatasaray istediğini aldı

SÜPER Lig'de üst üste aldığı galibiyetle yeniden zirve ortağı olan moralli Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği maçına ligde fazla oynamayan oyuncularla sahaya çıktı. Takımdaki rekabeti üst seviyeye çıkartan teknik patron Fatih Terim genç oyuncuları da görme fırsatı buldu. Stoperde forma giyen Emin Bayram güven verirken, Ali Yavuz da maç içinde gole yaklaşan isimlerden birisi oldu.

Yaklaşık 1 ay aradan sonra forma giyen Belhanda penaltıdan da olsa golle tanıştı ve lig için hazır olduğunu futboluyla da gösterdi. Şener, Omar ve Arda da uzun aradan sonra kendilerini gösterdiler. Galatasaray'ın dün gece geniş rotasyonla kupa maçına çıkmış olması belki maçın erken kopamamasına neden olsa Fatih Terim için bu maç iyi bir gösterge oldu.

Kupa alışkanlığı olan Galatasaray adını son 16'ya yazdırarak kayıp yaşamadı.

Cuma günü oynayacağı zorlu Fatih Karagümrük maçı öncesinde de moral ve özgüvenini tazelemiş oldu. Konuk Darıca da son ana kadar maçı bırakmadı.

MAÇIN EN İYİSİ BELHANDA

Eski formunu koruyor. İstekliydi...

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ŞENER

Maç eksiği kendisini etkilemiş.