Adalar'da kirli tezgah: Ruhsat, iskan, tadilat her işte yolsuzluk var! Ses kayıtları dosyada | Akpolat dahil 35 şüpheli tutuklandı
CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken detaylara Takvim ulaştı. Soruşturma dosyasına giren teknik takip kayıtları, tanık beyanları ve delillerde; ruhsat, iskan, tadilat, mühür kaldırma ve denetim süreçleri üzerinden yürütüldüğü iddia edilen rüşvet pazarlıkları tek tek yer aldı. Dosyada bazı ödemelerin "emanet", "bağış", "harç" ve "ücret" adı altında gerçekleştirildiği görülürken, belediye yöneticileri ile bazı iş takipçileri arasındaki görüşmeler de soruşturmanın en kritik delilleri arasında gösterildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 35 kişi tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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- İstanbul Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 35 şüpheli, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik ve örgüt kurma suçlarından tutuklandı.
- Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, Adalar'da sit alanlarında usulsüz ruhsat verilmesi ve kaçak yapılaşmaya göz yumulması iddialarıyla 90 adrese operasyon düzenlendi.
- Soruşturmada belediye başkanı ve yardımcılarının ruhsat, iskân ve ceza işlemlerinde 150 bin Euro ile 1 milyon TL arasında değişen rüşvet talep ettiği tespit edildi.
- Operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı, 35'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3'ü ise serbest kaldı.
- Dosyada belediye başkanının makam şoförü Abdullah Yıldırım üzerinden 'emanet' adı altında para toplandığı ve ses kayıtlarıyla belgelendi.
CHP'li Adalar Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Adalar bölgesinde usulsüz yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verilmesine ilişkin 19 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 42 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
35 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 35 şüpheli tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 3 şüpheli ise emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında tespit edilen suçlar şu şekilde sıralandı;
- Adalar bölgesinde tarihi eser statüsündeki yapılara malikleri tarafından gerçekleştirilen esaslı müdahalelere basit onarım adı altında rüşvet karsılığı olarak izin verildiği,
- Adalar bölgesinde ruhsata haiz olmayan isletmelere rüşvet karsılığı ruhsat verildiği yine ruhsatı bulunmayan isletmelere rüşvet karsılığı göz yumulduğu,
- Ruhsatsız isletmelere ve kaçak olarak yapılan inşaatlara göstermelik olarak yüklü miktarda cezalar kesildiği bu suretle yapı sahipleri ile ruhsatsız isletme sahiplerinin sisteme dahil edildiği, yapı sahipleri ve ruhsatsız isletme sahipleri ile cezanın hafifletilmesi noktasında görüşmelerin yapılarak yapının durumuna, mevkine ve değerine göre rüşvet pazarlığının yapıldığı, rüşvet vermeyi kabul eden ruhsatsız isletme sahipleri ve yapı sahiplerinin cezalarının evraklarda usulsüzlük yapılmak suretiyle indirildiği ve bu suretle maddi menfaat elde edildiği,
- Adalar belediyesinden ruhsat alacak is sahiplerini belediye yetkililerinin kendileri ile irtibatlı mimarlara yönlendirdikleri ve bu suret ile is sahiplerini sisteme dahil ederek mimarlar üzerinden rüşvet görüşmeleri yaptıkları, söz konusu sisteme giren is sahiplerinin islemelerinin hızlandığı ve usulsüz olarak ruhsat verilmesinin sağlandığı.
Belediye yetkilileri ile is sahiplerinin dosyaya yansıyan delillere göre rüşvet konusunda pazarlık yaptıkları, rüşvete konu paranın elden belediye yetkililerine veya belediye yetkilileri ile irtibatlı şahıslara elden tesliminin sağlandığı anlaşılmakla bu aşamada tespit edilen 40 eylemde 35 şüphelinin suça karıştığı tespit edildi.
Bu kapsamda şüphelilerin delil durumları şu şekilde değerlendirilmekte:
|Adı Soyadı
|Görevi/Unvanı
|Suçlamalar/Rol
|Ali Ercan Akpolat
|Belediye Başkanı
|Örgüt lideri olarak ruhsat, iskan ve tadilat süreçlerindeki rüşvet pazarlıklarını yönetti, usulsüz işlemleri organize etti, kaçak yapılaşmaya göz yumdu.
|Hüseyin Yılmaz
|Başkan Yardımcısı
|Rüşvet pazarlıklarını yürüttü, para trafiğini yönetti, ceza indirimleri ve usulsüz ruhsat süreçlerinde rol aldı.
|Fırat Durak
|Başkan Yardımcısı
|Rüşvet görüşmelerine katıldı, para teslim aldı, usulsüz ruhsat işlemlerinde yer aldı.
|İlyas Bayram
|Zabıta Müdürü
|Ruhsatsız işletmelere ve kaçak tadilatlara göz yumdu, mühür kaldırdı.
|Abdullah Yıldırım
|-
|Rüşvet paralarının elden teslim alınmasında görev aldı.
|Gülsah Bulut
|Sekreter
|Para teslimleri ve iletişim trafiğinde aracılık yaptı.
|Kemal Kıl
|Avukat
|Rüşvet süreçlerinde aracılık etti, usulsüz işlemlerin para karşılığı çözülebileceği yönünde görüşmeler yürüttü.
|Furkan Güçlüer
|Mimar
|Rüşvet görüşmelerinde aracılık yaptı, bazı ödemeleri teslim aldı.
|Abdullah Çelikcan
|Belediye çalışanı
|Rüşvet paralarının transferine aracılık etti, usulsüz iskan işlemlerinde rol aldı.
|Funda Yalçınkaya
|Ruhsat Müdürü
|Usulsüz ruhsat süreçlerini takip etti, mühür kaldırma işlemlerinde yer aldı.
|Yavuz Çiftçioğlu
|Meclis Üyesi
|Rüşvete konu paranın tesliminde rol aldı.
|Mehmet Nuri Kaya
|İş takipçisi
|Rüşvet anlaşmalarını organize etti, para pazarlıklarında yer aldı.
|Talip Gülçiçek
|Zabıta Memuru
|Ruhsatsız işletmelere ve kaçak yapılara göz yumdu.
|Cemalettin Şereflier
|Anadolu Kulübü Müdürü
|Usulsüz ruhsat işlemlerinin görmezden gelinmesi için görüşmeler yaptı.
|İrfan Durmuşoğlu
|Müteahhit/İş takipçisi
|İskan almak ve usulsüzlüklerin görmezden gelinmesi için pazarlık yaptı.
|Levent Durmuşoğlu
|Müteahhit/İş takipçisi
|İskan ve inşaat süreçlerinde pazarlıklara katıldı.
|Sükrü Budak
|İşletmeci
|Usulsüz ruhsat almak amacıyla 200 bin TL verdi.
|Fatih Tanugur
|Mimar
|Kaçak yapılaşma dosyalarında para trafiğinde yer aldı.
|Hasan Aktaş
|-
|Para karşılığı anlaşma yaptı.
|Alen Ohannes Günberk
|Müteahhit/İş takipçisi
|Usulsüz işlemlerin çözülmesi için anlaşmaya vardı.
|Vasil Poridis
|İş takipçisi
|Usulsüz iskan sürecinde ödeme yaptı.
|Ali Yiğit
|Müteahhit/İş takipçisi
|Para teslimlerinde ve usulsüz işlemlerde rol aldı.
|Mehmet Şirin Elmas
|İş takipçisi
|Para veya menfaati elden teslim etti.
|Faruk Şirin
|Müteahhit
|Parayı teslim etti.
|Ahmet Umut
|Esnaf
|Paranın tesliminde rol aldı.
|Sezai Kerim Kayadıbı
|Esnaf
|Bisiklet ruhsatı almak için para karşılığı anlaşma yaptı.
|Akın Küçük
|-
|Kaçak tadilat işlemlerine göz yumulması için ödeme yaptı.
|Melikşah Kaya
|İş takipçisi
Mali Şube bastı! Adalar Belediyesi operasyonundan yeni görüntüler
YOLSUZLUK AĞI AÇIĞA ÇIKTI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak ile bazı birim amirleri ve belediye personelinin, doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz ruhsat işlemleri gerçekleştirdikleri ve rüşvet karşılığında kaçak yapılaşmaya göz yumdukları iddiaları üzerine çalışma başlatıldı.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, şüpheliler hakkında 'rüşvet', 'irtikap', 'resmi belgede sahtecilik', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', '2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu'na muhalefet' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
TEKNİK VE MALİ TAKİP
Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine talimat verildiği, şüpheliler hakkında teknik takip yapılarak MASAK verileri ile HTS ve baz kayıtlarının incelendiği, ayrıca tanık beyanlarının alındığı belirtildi. Yapılan çalışmalar sonucunda tarihi eser niteliğindeki yapılarda gerçekleştirilen esaslı tadilat ve inşai faaliyetlere 'basit onarım' adı altında rüşvet karşılığında izin verildiği, ruhsatsız işletmelere para karşılığı ruhsat düzenlendiği veya göz yumulduğu tespit edildi.
KAÇAK YAPILARA RÜŞVET KALKANI
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, ruhsatsız işletmelere ve kaçak yapılara yüksek miktarda para cezası kesilerek işletme sahiplerinin sisteme dahil edildiği, daha sonra cezanın düşürülmesi karşılığında rüşvet pazarlığı yapıldığı öne sürüldü. Rüşvet vermeyi kabul eden kişilerin cezalarının evraklarda usulsüz değişiklikler yapılarak indirildiği ve bu yolla haksız menfaat sağlandığı belirtildi. Ayrıca belediyeden ruhsat almak isteyen kişilerin, belediye görevlileriyle bağlantılı mimarlara yönlendirildiği, ruhsat işlemlerinin bu kişiler aracılığıyla hızlandırıldığı ve usulsüz ruhsat verilmesinin sağlandığı iddia edildi. Soruşturmada şu ana kadar tespit edilen 40 ayrı eylem kapsamında 47 şüphelinin suça karıştığı belirtildi.
90 ADRESE ŞAFAK BASKINI
Elde edilen deliller doğrultusunda, İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli, Rize ve Sivas illerinde belirlenen toplam 90 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ında aralarında bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alındı ve aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale ise el konuldu.
Operasyon kapsamında, şüpheliler ve gözaltına alınan şahıslar:
|1
|ALİ ERCAN AKPOLAT
|Adalar Belediye Başkanı
|Belediye Yöneticileri
|2
|HÜSEYİN YILMAZ
|Adalar Belediye Başkan Yardımcısı
|Belediye Yöneticileri
|3
|FIRAT DURAK
|Adalar Belediye Başkan Yardımcısı
|Belediye Yöneticileri
|4
|FUNDA YALÇINKAYA
|Adalar Belediyesi Ruhsat Müdürü
|Belediye Yöneticileri
|5
|İLYAS BAYRAM
|Adalar Belediyesi Zabıta Müdürü
|Belediye Yöneticileri
|6
|GÜLŞAH BULUT
|Adalar Belediyesinde Sekreter
|Belediye Yöneticileri
|7
|ABDULLAH ÇELİKCAN
|Adalar Belediyesinde Memur
|Belediye Yöneticileri
|8
|FURKAN GÜÇLÜER
|Adalar Belediyesinde Mimar
|Belediye Yöneticileri
|9
|ABDULLAH YILDIRIM
|Belediye Başkanı Şoförü
|Belediye Yöneticileri
|10
|TALİP GÜLÇİÇEK
|Adalar Belediyesi Zabıta Memuru
|Belediye Yöneticileri
|11
|NESLİHAN ALNIAK
|Jeofizik Mühendisi
|Belediye Yöneticileri
|12
|YAVUZ ÇİFTÇİOĞLU
|Adalar Belediyesi Meclis Üyesi
|Belediye Çalışanları
|13
|MEHMET NURİ KAYA
|Adalar Belediyesi Meclis Üyesi
|Belediye Çalışanları
|14
|CEMALETTİN ŞEREFLİER
|Anadolu Kulübü Derneği Müdürü
|Sivil Şahıslar
|15
|METİN ÖNAL
|Eski Meclis Üyesi - Müteahhit
|Sivil Şahıslar
|16
|HAYRETTİN BARBAROS TÜTÜN
|Adalar Su Sporları Kulübü Müdürü
|Sivil Şahıslar
|17
|AKIN KÜÇÜK
|Vergi Dairesinde Memur
|Sivil Şahıslar
|18
|İRFAN DURMUŞOĞLU
|İş Takipçisi - Müteahhit
|Sivil Şahıslar
|19
|LEVENT DURMUŞOĞLU
|İş Takipçisi - Müteahhit
|Sivil Şahıslar
|20
|HASAN AKTAŞ
|İş Takipçisi
|Sivil Şahıslar
|21
|ALEN OHANNES GÜNBERK
|İş Takipçisi - Müteahhit
|Sivil Şahıslar
|22
|ALİ YİĞİT
|İş Takipçisi - Müteahhit
|Sivil Şahıslar
|23
|MEHMET ŞİRİN ELMAS
|İş Takipçisi - Müteahhit
|Sivil Şahıslar
|24
|FARUK ŞİRİN
|İş Takipçisi - Müteahhit
|Sivil Şahıslar
|25
|SEZAİ KERİM KAYADİBİ
|İş Takipçisi - Esnaf
|Sivil Şahıslar
|26
|VASİL PORİDİS
|İş Takipçisi
|Sivil Şahıslar
|27
|MELİKŞAH KAYA
|İş Takipçisi
|Sivil Şahıslar
|28
|CAFER ŞAKAR
|İş Takipçisi
|Sivil Şahıslar
|29
|KEMAL KİL
|Avukat
|Sivil Şahıslar
|30
|ŞÜKRÜ BUDAK
|Restoran Sahibi
|Sivil Şahıslar
|31
|GÖKHAN ÇANTAOĞLU
|Şahıs Şirket Sahibi (İnşaat) - Avukat
|Sivil Şahıslar
|32
|FATİH TANUĞUR
|Mimar
|Sivil Şahıslar
|33
|AYTEN UYSAL
|İç Mimar
|Sivil Şahıslar
|34
|İHSAN METİN
|Otel Sahibi
|Sivil Şahıslar
|35
|BURCU BALKAYA
|İnşaat Mühendisi
|Sivil Şahıslar
|36
|FİKRİYE ŞEKERCİ
|Emekli
|Sivil Şahıslar
|37
|GÜLPERİ ÇEVİK
|Emekli
|Sivil Şahıslar
|38
|MUSTAFA AKTAŞ
|Emekli - İş Takipçisi
|Sivil Şahıslar
|39
|CENGİZ SARIGÜL
|Emekli
|Sivil Şahıslar
|40
|AHMET UMUT
|Esnaf - Nalbur
|Sivil Şahıslar
|41
|ŞAHİN DURSUN
|Börek Ustası
|Sivil Şahıslar
|42
|İBRAHİM BAĞCİ
|Kalamar Restoran İşletmecisi
|Sivil Şahıslar (FİRAR)
|43
|TURGAY CÖMERT
|İş Takipçisi - Genpar Madencilik A.Ş. Sahibi
|Sivil Şahıslar (FİRAR)
|44
|ORHAN CAVILDAK
|İş Takipçisi - Müteahhit
|Sivil Şahıslar (FİRAR)
|45
|CEM DEMİRBAŞ
|İş Takipçisi - Müteahhit
|Sivil Şahıslar (FİRAR)
|46
|MEHMET EMİN İLKMEN
|Emekli
|Sivil Şahıslar (YURTDIŞI)
|47
|NURETTİN ÖZEN
|İş Takipçisi - Müteahhit
|Sivil Şahıslar (YURTDIŞI)
RÜŞVET BELGELENDİ SES KAYDI DOSYAYA GİRDİ
Soruşturma devam ederken, emniyetin yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Akpolat ile Başkan Yardımcısı Yılmaz'ın rüşvet pazarlıklarına dair ses kayıtlarının dosyaya girdiği öğrenildi.CHP'li Ali Ercan Akpolat'ın ses kaydı rüşvet çarkını kanıtladı | VİDEO
Soruşturma ve dosya detaylarına Takvim.com.tr ulaştı.
Adalar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında, belediyedeki ruhsat, iskân, tadilat, kaçak yapı, mühür kaldırma, ceza düşürme ve denetim süreçleri üzerinden yürütüldüğü değerlendirilen çok sayıda usulsüz işlem dosyaya girdi.
Dosyada, belediye yönetimi, başkan yardımcıları, bazı belediye personeli, iş takipçileri, mülk sahipleri ve işletmeciler arasında maddi menfaat karşılığı işlem yapıldığı iddia edilen eylemler tek tek sıralandı.
Dosyada yer alan eylem değerlendirmeleri dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Soruşturma dosyasında; kaçak tadilatlara göz yumulduğu, ruhsatsız işletmelerin çalışmasına izin verildiği, bazı taşınmazlarda mühür ve ceza işlemlerinin pazarlık unsuru haline getirildiği, iş yeri ruhsatı ve iskân belgeleri için yüksek tutarlı paralar talep edildiği, bazı ödemelerin "harç", "bağış", "emanet", "kira" veya "maaş" gibi adlarla yürütüldüğü değerlendirildi.
Dosyaya göre eylemler şöyle sıralandı:
KIVILCIM SOKAK'TAKİ KAÇAK TADİLAT VE 150 BİN TL RÜŞVET
Dosyadaki ilk eylem, Büyükada Maden Mahallesi Kıvılcım Sokak No:19 adresindeki taşınmazla ilgili oldu.
Taşınmazda yaz boyunca gizli tadilat yapıldığı, KUDEB tarafından 1 milyon 100 bin TL ceza kesildiği, daha önce de tadilatın devamı için zabıta araçlarının tamiri gerekçesiyle 300 bin TL ödeme yapıldığı öğrenildi.
Dosyada; cezanın düşürülmesi, tadilatın devam ettirilmesi ve yıkım işleminin yapılmaması karşılığında Mehmet Nuri Kaya'nın 150 bin TL'yi belediye yönetimine ayırmayı teklif ettiği, Ali Ercan Akpolat'ın bu süreci kabul ederek şahsı Hüseyin Yılmaz'a yönlendirdiği, Hüseyin Yılmaz'ın da taşınmazın mühürlenmemesi ve işlerin devam etmesi yönünde hareket ettiği değerlendirildi.
Soruşturmada ortaya çıkan konuşmalara Takvim ulaştı.
Ali Ercan AKPOLAT : anlaşma için değil gidip göreceksin ben diyeceğim bak bak bu aykırılar var ne kadar ne kadar çok önemli mi degil mi sen bakacaksın onu gözlemleyeceksin bana söyleyeceksin
MEHMET NURI K: hıh tamam o zaman tamam uğrarız
Ali Ercan AKPOLAT : anladın pazartesi
MELIKSAH K: ben bir milyon lira çekerim
Ali Ercan AKPOLAT : hıh çek yani nasıl … çek burayı böyle yapmış burayı böyle ben hemen talimat veririm düzelttiririm simdi hacer macer yok rahat geçiririz onu biz
MEHMET NURI K: pazartesi o zaman ben size uğrayayım
Ali Ercan AKPOLAT : evet pazartesi uğra
Ali Ercan AKPOLAT: içerde iki tane dedi onun çatısındaki o üç tane ben öğrendim sonra üç tane zabıta müdürü bana söylemişti o zaman simdi haklısın … evet dedim arabanızı tamir… onu ödediler dedi iki yüz elli bin lira mı iki yüz yirmi bin lira mı o üç yüz bin lira mı onların gitti arabaları onlar ödedi dedi sey degil içerdeki tamir et dünyanın isini yapmışlar bir de utanmadan yukarıyı yapıyorlar yani o yukarısı zaten içeride yapılandan değil yukarıdaki islem sey kopmuş
MEHMET NURI K: başkanım zaten zaten olmasaydı bize gelmiyeceklerdi benimde derdim su ben dedim ki ben eger sey olursa koparacaktım Ali Ercan AKPOLAT : ama üst kat olmaz üst katı eski haline getirmeden …
MEHMET NURI K : … bir kısmını sizin harcamalarınız için ayıracaktım
Ali Ercan AKPOLAT : tamam üst
Ali Ercan AKPOLAT :üst katı düzeltmesi lazım
MEHMET NURI K : iste o nasıl olacak onu bilemiyoruz
Ali Ercan AKPOLAT :onu iste hüseyin ile konus
MEHMET NURI K : hüseyin abi bize yol yordam …
Ali Ercan AKPOLAT : tamam iste simdi gelmiş mi bi sor bakayım konusalım hani benim konum değil o … şikayetler geldi mi kıyametler kopar
MEHMET NURI K: ben dedim ki başkanım yaklaşık bi üç yüz dört yüz bin lira koparırız bi kısmını size veririz
MEHMET NURI K: harcamalara bi kısmını da ben en azından bi aylık … harcaması çıksın ondan sonra zaten bir sey kalmamış buranın her şeyi bitirmişler bi boya badana falan filan kalmış … durum bundan ibaret yarına da yarında bunların son günüdür yani hani o yüzde yirmi beslik … faydalanabilmek için ...............
Ali Ercan AKPOLAT: tamam süper o çatıyıda eski haline getirecek ileride yapacak simdi degil bu is bittikten sonra iste bu cezanın düsmesi için çatıyı eski haline getirecekler benim söyleyecegim odur bende sana söyleyeyim yani de
MEHMET NURI : … dört yüz dört yüz elli bin lira para alırız baskanım yüz elli bin lira sizin harcamaların …
Ali Ercan AKPOLAT: ya tamam onu onu söylemene gerek yok
MEHMET NURI : yok yok yani hani en azından bi deligi kapatmıs olursunuz baskanım sizde …
Ali Ercan AKPOLAT: tamam da simdi bu bu hıyarlar encümene girecekler … girecekler diyecek ki simdi ne aldılar ne ettiler … hep …
MEHMET NURI : eski haline getirmisler desinler
Ali Ercan AKPOLAT: hım sen bunları bu şeytanları … o fıratlar orda onu ben halledecem hüseyinle
MEHMET NURI : yani ben durum bundan ibaret …
Ali Ercan AKPOLAT: tamam ya sen hiç öyle söyleme ben söyleyecem
HEYBELİADA'DAKİ TAŞINMAZ İÇİN 150 BİN EURO İSKAN VE OTEL RUHSATI
İkinci eylem, Heybeliada'da ormanlık alan içinde bulunduğu belirtilen ve Müge Bouillon'a ait olduğu değerlendirilen taşınmazla ilgili oldu.
Dosyaya göre taşınmaz için önceki dönemde basit onarım ve güçlendirme süreci işletildi; daha sonra Ali Ercan Akpolat ve Hüseyin Yılmaz'ın, iskân ve otel ruhsatı aşamasında Levent Durmuşoğlu ve İrfan Durmuşoğlu üzerinden 150 bin Euro talep ettiği kayıtlara geçti.
Soruşturma dosyasında, ödeme yapılmaması halinde daha önce göz yumulan bazı imar aykırılıklarının belediye ve KUDEB süreçleriyle baskı unsuru olarak kullanıldığı; ödeme yapılması halinde ise iskân ve ruhsat işlemlerinin kolaylaştırılmasının hedeflendiği öğrenildi.
RUHSAT VURGUNU
HÜSEYIN YILMAZ : ıı seyin leventin levent abilerin irfanların iskan ıı seyi var önümüze gelcek bir iki ay içerisinde başkanım oraya büyük … çok bilginiz olsun yani tamam suan … ama ıı … yardımcı oldu
ALI ERCAN AKPOLAT : … ormanın içine yapıyorlar
HÜSEYIN YILMAZ : evet … bilginiz olsun
ALI ERCAN AKPOLAT : sahibi kim onun
HÜSEYIN YILMAZ : sahibi ıı … kız adalı ama fransa da yasıyo ıı irfanın da sınıf arkadası (MÜGE
BOUILLONDAN BAHSEDIYOR) ıı biz zamanın da bu ruhsattan önce orda ıı yani altmıs yetmis
hatırlamıyorum öyle bir şey yok … öncesi … indirdigimiz
ALI ERCAN AKPOLAT : biz almadık mı projeyi …
HÜSEYIN YILMAZ : sadece ruhsat verirken ruhsata başlarken konuştum ama bilginiz olsun yani ufak bi yer değil
ALI ERCAN AKPOLAT : yo yo … bi önceki dönemden mi aldınız o parayı
HÜSEYIN YILMAZ : bi önceki dönem …
ALI ERCAN AKPOLAT : bitti mi orası peki
HÜSEYIN YILMAZ : ıı başkanım bitmedi peyzaj isleri var içeride biraz isleri var ama peyzaj genelde
isleri var devam ediyor ben öncesinden size söyledim hani levent abi gelir yani sey … yani ucuzlatmaya çalısır bilginiz olsun
ALI ERCAN AKPOLAT : yok ucuzlatma yani neyi ucuzlatacak
HÜSEYIN YILMAZ : … benim de aram iyi sizin de aranız iyi levent abiyle ama hani
ALI ERCAN AKPOLAT : ne diyeceğiz oraya
HÜSEYIN YILMAZ : yani ıı yüz bin euro dan aşağı söylemeyelim başkanım
ALI ERCAN AKPOLAT : tamam sende sende
HÜSEYIN YILMAZ : tamam yani … yüz yüz elli bin euro gibi bir şey söyleyelim yani bedeli o yani bilginiz olsun
ALI ERCAN AKPOLAT : seyi ıı sen ne sen düşün iste bi sıkıntı yok ya yani … bi kalem alacaksın bi kalem vereceksin yani
ADABÜS VE BİSİKLET İZİNLERİ İÇİN 300 BİN TL PAZARLIĞI
Üçüncü eylem, Adalar ilçesinde adabüs ve bisiklet kullanımına ilişkin başvurularla ilgili oldu. Soruşturmaya göre Sezai Kerim Kayadibi'nin belediyeye yaptığı başvuruların onaylanması için 500 bin TL istendiği, İrfan Durmuşoğlu'nun ise bu işi 300 bin TL üzerinden konuşabileceğini söylediği öğrenildi.
İrfan Durmuşoğlu'nun belediye başkanıyla tanışıklığı üzerinden sürece aracılık ettiği, Kayadibi'nin ruhsat ve belge işlemlerinin onaylanması için 300 bin TL ödeme yapmaya hazır olduğu, bu yolla belediye başkanına maddi menfaat sağlandığı kaydedildi.
"300 BİN LİRA HAZIR"
SEZAI KERIM KAYADIBI 00:00:49: üç yüz lirası hazır
IRFAN DURMUSOGLU 00:00:51: ney
SEZAI KERIM KAYADIBI 00:00:51: üç yüz lira hazır
IRFAN DURMUSOGLU 00:00:53: üç yüz bin lira
SEZAI KERIM KAYADIBI 00:00:53: haa
IRFAN DURMUSOGLU 00:00:57: ciddi misin verecen mi o parayı
SEZAI KERIM KAYADIBI 00:00:57: he öbür türlü yüz elli iki yüz bin lira harcıyacaz
IRFAN DURMUSOGLU 00:01:00: öyle mi diyosun
SEZAI KERIM KAYADIBI 00:01:00: haa
IRFAN DURMUSOGLU 00:01:04: yarın söyleyeyim üç yüz bin lira veriyor diyim
SEZAI KERIM KAYADIBI 00:01:04: üç yüz bin liraysa en küçük belge bu arada
IRFAN DURMUSOGLU 00:01:08: ha bu en küçük belge
SEZAI KERIM KAYADIBI 00:01:09: en küçük bu
IRFAN DURMUSOGLU 00:01:11: haa
SEZAI KERIM KAYADIBI 00:01:13: hiç bir şeye karısmam direk belgeyi onaylasın versinler
IRFAN DURMUSOGLU 00:01:16: o da öyle diyo zaten ya
SEZAI KERIM KAYADIBI 00:01:16: tamam üç yüz bin lira hazır hemen hiç uğraştırmasınlar beni
IRFAN DURMUSOGLU 00:01:21: bi konus bi konuşayım
SEZAI KERIM KAYADIBI 00:01:21: en küçük belge yoksa yani iki yüz bin lira para harcayacağım
RESTORAN RUHSATI İÇİN 200 BİN TL RÜŞVET İDDİASI
Maden Mahallesi Kumsal Sokak No:33 adresinde faaliyet gösteren By Şükrü Restaurant'ın ruhsat süreciyle ilgili oldu.
Soruşturmada, restoran sahibi Şükrü Budak'ın iş yeri ruhsatı almak amacıyla Ali Ercan Akpolat ile makamında görüştüğü, görüşmede 200 bin TL istendiği, Budak'ın para sayarak başkana bıraktığı ve sonrasında ruhsat sürecinin ilerlediği tespit edildi.
Bu eylem kapsamında Şükrü Budak'ın iş yeri ruhsatı alabilmek için 200 bin TL rüşvet verdiği, Ali Ercan Akpolat'ın da bu parayı aldığı belirtildi.
ALİ ERCAN AKPOLAT: Tamam abi, sıkıntı yok. Bizim sadece ... şu içerideki grup var ya, köşe arkada tezgah yapıyoruz ya, iki kişinin maaşı ... al benden inan ki. Çünkü yaptığımız zaman sen bize yemek ye desen yaparsın ama öyle küçük bir destek yap bize abi. Bak bunu samimiyetle, abim olarak söylüyorum. Yaparsın yapmazsın ayrı bir olay. Şu çocuklara dışarıdan o sokakları boyama işi vereceğim. Ona ... ödeme şansımız yok ... ondan.
SÜKRÜ BUDAK: Tamam abi, bana adını söyle ben vereyim, bitsin.
ALİ ERCAN AKPOLAT: Ama abi şey değil, ben hani...
SÜKRÜ BUDAK: Biliyorum benim de durumumu.
ALİ ERCAN AKPOLAT: Biliyorum yani, o yüzden yani kesinlikle bak, hiç yemin ederim...
SÜKRÜ BUDAK: Hayır, bana de ki şuraya yap, ben yapayım. Hani bana şey söylesin.
ALİ ERCAN AKPOLAT: Bunu şey olarak değil abi, yani bizim orada iki iki... Yani şey değil. Bunu yapmak istemezsen de hiç yapma. Sana hiç bu kadar... Sen canımsın, sen benim abimsin her şeyden önce. Ben ... şuna beş yüz öde, şuna araba parası öde, şuna bir milyon git araba parası ödeyen oldu abi. Benim öyle bir derdim...
SÜKRÜ BUDAK: Çok teşekkür ederim.
ALİ ERCAN AKPOLAT: Seni hayatta yormam kimseye.
SÜKRÜ BUDAK: Ne diyorsan söyle yapayım yani. Hemen bugün veya yarın yapayım, sıkıntı yok yani. Sıkıntı yok derken ben gidip bankadan bir milyon borç çektim, sekiz yüz on iki bin lira götürdüm yatırdım... Sekiz yüz on iki bin yatırdım. Ondan sonra dün gittim dedim hem hazırlık yapmam lazım. Ne dediler? İki yüz seksen bin mi tutuyor dediler, şey harç dedim. Tamam, ben de kendimi hazırlayayım yani ki ben de hazırlayayım, mahcup olmayayım.
ALİ ERCAN AKPOLAT: Aynen, şey değil abi. Biz ya yüz yetmiş beş ya yüz seksen civarı ödememiz olacak abi. Sen şey olarak değil yani, bunu samimiyetimle söylüyorum. Ben, Fırat, birçok destek aldık. Arabalar çıkarıldı, bağışlayan oldu. Ben dedim kesinlikle Sükrü abiyi bir yorgunluk morgunluk... Orada da yani dışarıdan yedi sekiz çalışanımız var. Kirli Ahmet'ti, Çiçekçi Mustafa'ydı. Bak yaklaşık iki aydır onun maaşını veremiyoruz. O dışarıdan çalışıyor, Kirli Ahmet dışarıdan çalışıyor, Yavuz dışarıdan çalışıyor.
SÜKRÜ BUDAK: Ben Fırat'a iki yüz bin bırakayım mı
ALİ ERCAN AKPOLAT: Nasıl
SÜKRÜ BUDAK: Fırat'a
ALİ ERCAN AKPOLAT: Bana bırakın abi sen
SÜKRÜ BUDAK: Sana mı bırakayım
ALİ ERCAN AKPOLAT: He
DÜKKAN PROJESİNDE "ÜCRETSİZ MİMAR, SONRA ÖDEME" SİSTEMİ
Nizam Mahallesi 335 ada 2 parselde bulunan bir dükkânın proje işlemleriyle ilgili oldu.
Dosyaya göre Hasan Aktaş, dükkân projesi için başka bir mimarın 13 bin dolar istediğini belirterek belediye yönetiminden yardım istedi. Bunun üzerine Ali Ercan Akpolat ve Hüseyin Yılmaz'ın Hasan Aktaş'ı mimar Fatih Tanuğur'a yönlendirdiği belirtildi.
İddiaya göre mimar proje işlemlerini ücretsiz yapacak, iş bitip onaylandıktan sonra belediye başkanı tarafından bir bedel belirlenecek ve bu ödeme Aktaş tarafından belediye yönetimine yapılacaktı.
YOLSUZLUĞU BÖYLE PLANLADILAR
HÜSEYIN YILMAZ : başkanım biliyorsunuz siz daha iyi biliyorsunuz başkanım ben bastan o proje var ya hasan amcanın sen o mala bi lira para verme bu çocuk projenin hepsini geçirsin ondan sonra git bu çocuğa öyle ver tamam mı
HASAN AK : olur
HÜSEYIN YILMAZ : projeyi geçtikten sonra onaylandıktan sonra
HASAN AK : evet
HÜSEYIN YILMAZ : ama hepsi onaylandıktan sonra
HASAN AK : tamam baba basım tacı …
HÜSEYIN YILMAZ : hiç problem sadece bi haritacı maritacı masrafın olursa onu öde onun dısında mimar arkadasım senden bi lira para almayacak projeyi geçirecek ondan sonra alacak
HASAN AK: tamam
HÜSEYIN YILMAZ : onuda
ALI ERCAN AKPOLAT : ne olacağını da ne olacağını da ve
HÜSEYIN YILMAZ : aynen
ALI ERCAN AKPOLAT: bilsin yani söyle de simdi sonradan
HÜSEYIN YILMAZ : yok başkanım söyle yapacağım çocuk buraya gelecek biz böyle oturacak kaç para siz diyorsanız onu alacak
ALI ERCAN AKPOLAT : tamam
HÜSEYIN YILMAZ I : …
ALI ERCAN AKPOLAT : … dükkanı da çok rahat bi sekilde kiraya değerine verir yani
HÜSEYIN YILMAZ : yani çünkü eğer projelere en bastan baslanırsa kimsenin müellifliğine ihtiyacımız yok
MADEN MAHALLESİ'NDEKİ TAŞINMAZ İÇİN PROJE ONAYI KARŞILIĞI ÖDEME
Maden Mahallesi 273 ada 14 parselde bulunan ve Didem Erez üzerine kayıtlı olduğu belirtilen taşınmazdaki tadilat ve tamirat işlemleriyle ilgili oldu.
Dosyada, Ayten Uysal'ın bu taşınmazın işlemleri için mimar Fatih Tanuğur ile görüştüğü, işlemlerin Hüseyin Yılmaz'ın yönlendirmesine göre yürütüleceği ve onay süreci sonrasında ödeme yapılacağı belirlendi. Bu eylemde de belediye yönetiminin belirli mimarlara yönlendirme yaparak, proje ve ruhsat süreçleri üzerinden maddi menfaat temin etmeye çalıştığı kaydedildi.
RUHSATSIZ İŞLETMEYE RUHSAT İÇİN 500-550 BİN TL EK ÖDEME
Maden Mahallesi Çınar Caddesi No:9 adresinde faaliyet gösteren bir işletmenin ruhsat süreciyle ilgili oldu.
Dosyaya göre Cafer Şakar'a ait işletmenin ruhsatsız çalıştığı, ruhsat için yaklaşık 250 bin TL resmi harç çıktığı, buna ek olarak 500-550 bin TL daha ödeme yapılmasının gündeme geldiği belirtildi. Hüseyin Yılmaz'ın bu durumu Ali Ercan Akpolat'a aktardığı, ruhsat işlemleri karşılığında maddi menfaat pazarlığı yapıldığı kaydedildi.
"BU AKRABALARINA BİR MİLYON..."
Hüseyin Yılmaz: O da bunun yanındaydı. O adamların söylediği; benim sekiz yüz bin lira param var, bizimkiler de ... iki yüz elli mi iki yüz seksen mi öyle bir harç çıkartıyorlar onlara. Üzerine beş yüz, beş yüz elli bin lira da para verecekler yani. Olay bu. Daha fazlasını verme imkanları yok başkanım.
Ali Ercan AKPOLAT: Yok sorun değil, sorun değil zaten...
Hüseyin Yılmaz: Ben çok yüksek ... istemiyorum.
Ali Ercan AKPOLAT: Hı hı.
Hüseyin Yılmaz: Bu akrabalarına bir milyon...
Ali Ercan AKPOLAT: Hı.
Hüseyin Yılmaz: Şey diyor.
Hüseyin Yılmaz: Teşekkür ederim... Diyor ki; bir milyon veren, bir milyon üç yüz, bir milyon olsun hadi bağlayalım. Ama şey başkanım, adamın abisi sizinle çalışıyor yani. Böyle de bir durum aynı şekilde.
BELEDİYE ADINA KİRALANAN DEPO KİRASININ TURGAY CÖMERT'E ÖDETİLMESİ
Belediye adına depo olarak kullanıldığı belirtilen bir yerin kira ödemeleriyle ilgili oldu.
Dosyada, belediye başkan yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'ın, Kasım Turan'a ait bir yeri belediye adına depo gibi kullandıkları; ancak resmi sözleşme ve belediye bütçesinden ödeme yapılmadığı belirlendi.
Kayıtlara göre göre Burgazada'daki usulsüz inşaatı nedeniyle hakkında işlem yapılan Turgay Cömert'ten 80 bin TL temin edildi, bu para belediye çalışanı Abdullah Çelikcan üzerinden Kasım Turan'a kira bedeli olarak ödettirildi. Daha sonra Cömert'in inşaat izinleri konusunda kolaylık sağlandığı değerlendirildi.
"ON TANE YÜZ ELLİ BİN DOLAR"
ÜSEYİN YILMAZ: Alen geldi yanıma.
ALİ ERCAN AKPOLAT: Hı hı.
HÜSEYİN YILMAZ: Iıı Alen dedi ne yapacağım, ne fiyat vereceğim abi? Sen mimarsın, ne fiyat ver... Yok dedi, şöyle böyle dükkân... On tane dükkân var... On tane yüz elli bin dolar.
Söyle dedim yani çok cüzi bir şey söyle dedim. Oğlum sen mimarsın, bütüncül çizeceksin olayı dedim. Yüz elli bin dolar, iki yüz bin dolar diyor. Projeyi de kendi kuruldan geçirecek, bize alıp verecek. Biz ... gideceğiz. Bilginiz olsun başkanım.
ALİ ERCAN AKPOLAT: Eee şeyi, eee bu sahilin yapımını bir de Alen görüşüyor şeylerle. Bilgin vardır, Hüseyin sana söylemiştir.
FIRAT DURAK: On bin dolar fiyat vermişti, on beş bin vermiş. On bine düşecekmiş herhalde.
ALEN OHANNES GÜNBERK 00:00:16: Ben Ercan'la konuştum... Dedim ben baş edemiyorum bunlarla dedim... Dedim ben böyle hani dilenci gibi gidip yapmam.
X ŞAHIS 00:00:00: Aynen öyle, aynen öyle.
ALEN OHANNES GÜNBERK 00:00:25: Dedi ki bu hafta dedi... Sar dedi, haftaya dedi Alen'le de hep beraber dedi. Ben onları toplarım merak etme sen dedi. Tamam dedim.
X ŞAHIS 00:00:33: Tamam tamam.
ALEN OHANNES GÜNBERK 00:00:33: Tamam, bilgin olsun abi. Hadi görüşürüz.
X ŞAHIS 00:00:20: Tamam, hem de bu şey de kulağında olsun. Dükkânda değerlendirelim.
ALEN OHANNES GÜNBERK 00:00:04: Ben şimdi belediyeye gidiyorum.
SERENA 00:00:06: Evet.
ALEN OHANNES GÜNBERK 00:00:06: Adamın adı neydi, Furkan mıydı?
SERENA 00:00:08: Furkan, Furkan.
ALEN OHANNES GÜNBERK 00:00:09: Ne?
SERENA 00:00:09: Furkan.
ALEN OHANNES GÜNBERK 00:00:12: Furkan tamam. Şimdi onu ara, Alen Bey geliyor oraya de.
SERENA 00:00:15: Ha.
ALEN OHANNES GÜNBERK 00:00:15: Patronumuz Alen Bey geliyor de tamam mı?
X KADIN ŞAHIS 00:00:19: Tamam.
ALEN OHANNES GÜNBERK 00:00:20: Iıı siz orada mısınız de. Olmadı Hüseyin Başkan'a bırakır de.
İSKAN KARŞILIĞINDA İKİ AYLIK DEPO KİRASININ ALİ YİĞİT'E ÖDETİLMESİ
Ali Yiğit'in devam eden bir inşaat projesinin iskân işlemleri için Hüseyin Yılmaz ile görüştüğü belirtildi. Dosyaya göre Hüseyin Yılmaz, iskân işleminin çıkarılması karşılığında belediye adına kiralandığı belirtilen deponun iki aylık kira borcunun Ali Yiğit tarafından ödenmesini istedi.
Tanık beyanlarında, Ali Yiğit'in 20 Şubat 2026 tarihinde belediye binasına çanta ile para getirdiği, bu ödemenin 60 bin TL civarında olduğu değerlendirildi. Kamera kayıtları ve beyanların da bu iddiayı desteklediği dosyada yer aldı.
10 DÜKKANLIK PROJE İÇİN 150 BİN DOLAR
On Dördüncü eylemde, Alen Ohannes Günberk'e ait olduğu değerlendirilen 10 dükkânlık proje ele alındı.
Dosyaya göre Hüseyin Yılmaz, Ali Ercan Akpolat'a bu proje için Alen Ohannes Günberk'e 150 bin dolar söylenmesi gerektiğini aktardı. Projenin kuruldan geçirileceği, sonrasında belediye yönetimine menfaat sağlanacağı kaydedildi.
Ayrıca Günberk'in belediyeye giderek Furkan isimli belediye çalışanına ya da Hüseyin Yılmaz'a "emanet" bırakacağına ilişkin görüşmelerin bulunduğu belirtildi.
TADİLAT DENETİMİNİN DURDURULMASI VE İŞGALİYE YAZILMAMASI
Nizam Mahallesi 357 ada 21 parselde bulunan bir ikamette yapılan tadilatla ilgili oldu.
Dosyaya göre Gülperi Çevik'in tadilat yaptırdığı adrese belediye ekipleri denetime gitti. Çevik'in Ali Ercan Akpolat ile irtibata geçmesi üzerine belediye başkanının talimat verdiği ve işlem yapılmasının durdurulduğu öğrenildi.
Ayrıca Fırat Durak'a gönderilen mesajda, işgaliye yazılmaması için cuma gününe kadar süre istendiği belirtildi. Bu kapsamda cezai işlem yapılmaması karşılığında belediye yönetimine maddi menfaat sağlandığı kaydedildi.
GÜLPERİ ÇEVİK 00:00:00: Başkanım nasılsın, iyi misin?
ALİ ERCAN POLAT 00:00:20: Ee Gülperi, meclis vardı.
GÜLPERİ ÇEVİK 00:00:20: He he, biliyorum.
ALİ ERCAN POLAT 00:00:20: Meclisteydik. Ben eee Fırat'la beraberdim.
GÜLPERİ ÇEVİK 00:00:20: Hı hı.
ALİ ERCAN POLAT 00:00:20: Ben talimatı verdim şeye.
GÜLPERİ ÇEVİK 00:00:20: Sağ olun, çok teşekkür ederim başkanım.
ALİ ERCAN POLAT 00:00:20: Merak etme yani. Hemen bir işlem yapacaklardı, durdurdum yani. Şey değil, Fırat da yanımdaydı. Söyledim zaten.
GÜLPERİ ÇEVİK 00:00:20: He he, evet evet yapacağız dediler. Dinlemediler beni ben onun...
ALİ ERCAN POLAT 00:00:20: Sen merak etme, merak etme tamam.
GÜLPERİ ÇEVİK 00:00:20: Hı hı, yana yana sizi aradım tamam.
ALİ ERCAN POLAT 00:00:20: Yo biliyorum. Biz orada yan yanaydık zaten. Ben söyledim zaten.
GÜLPERİ ÇEVİK 00:00:40: Hı hı.
ALİ ERCAN POLAT 00:00:40: Tamam.
GÜLPERİ ÇEVİK 00:00:42: Tamam başkanım, çok sağ ol, çok teşekkür ederim.
MAKAM ŞOFÖRÜNÜN MAAŞI İÇİN BURCU BALKAYA'DAN "EMANET" ALINMASI
On altıncı eylem, Ali Ercan Akpolat'ın makam şoförü Abdullah Yıldırım üzerinden yürütüldüğü değerlendirilen para trafiğiyle ilgili oldu.
Dosyaya göre Hüseyin Yılmaz'ın sekreteri Gülşah Bulut, babası olan Abdullah Yıldırım'ı maaşını alması için Burcu Balkaya'ya yönlendirdi.
Abdullah Yıldırım'ın kendisini başkanın şoförü olarak tanıttığı ve "başkanın emaneti"ni almaya geldiğini söylediği, bu olayın Çankaya Caddesi No:50 civarında yürütülen işlerle bağlantılı olabileceği kaydedildi. Dosyada, Abdullah Yıldırım'ın maaşının belediye bütçesinden değil, belediyede işi olan kişilerden alınan paralarla karşılandığı tespit edildi.
"BAŞKANIN MİSAFİRLERİ MAAŞI VERECEK"
Abdullah Yıldırım'a maaş adı altında para aktarılmasıyla ilgili oldu.
Dosyaya göre Gülşah Bulut, Abdullah Yıldırım'a başkanın iki misafirinin bulunduğunu ve maaşını onların vereceğini söyledi. Gerekirse IBAN bilgisinin WhatsApp üzerinden gönderileceği de konuşmalara yansıdı. Bu eylemde, belediyedeki usulsüz işlemler karşılığında bazı şahısların makam şoförüne para verdiği tespit edildi.
ABDULLAH YILDIRIM 00:00:04: Iıı ben, ııı başkanın şoförü Abdullah.
BURCU BALKAYA 00:00:06: Hı, buyurun.
ABDULLAH YILDIRIM 00:00:07: Şimdi iyi, şeyin oradayım ben. Köşk mevkii, köşk.
BURCU BALKAYA 00:00:10: Tamam, hı hı.
ABDULLAH YILDIRIM 00:00:12: Önde mi arkaya mı geleyim?
BURCU BALKAYA 00:00:13: Yoo, ııı mevkiye gelmeyeceksin ya, şeye geleceksin.
ABDULLAH YILDIRIM 00:00:17: Nereye?
BURCU BALKAYA 00:00:10: Çankaya 50'ye, Çankaya 50. Çankaya Caddesi'ndeki bizim mevkiyle işimiz bitti ya.
ABDULLAH YILDIRIM 00:00:38: Hayır, başkanın bir emaneti varmış sizde de.
BURCU BALKAYA 00:00:39: Ha ha ha, tamam ya çok affedersin.
ABDULLAH YILDIRIM 00:00:42: Rica ederim.
BURCU BALKAYA 00:00:20: Kusura bakma ya, ben şeyle karıştırdım. Kamyoncuyla konuştum da biraz önce, onun için karıştırdım.
ABDULLAH YILDIRIM 00:00:40: Yok yok, lütfen.
BURCU BALKAYA 00:00:20: Bizim köşkün alt kapısı var ya, Çankaya Caddesi tarafı.
ABDULLAH YILDIRIM 00:00:50: Evet.
BURCU BALKAYA 00:00:50: He, onun hemen çaprazındayız biz de zaten. 50 numara. Tamam, buradayım.
ABDULLAH YILDIRIM 00:00:59: Tamam tamam, bahçe içinde değil mi? Tamam.
BURCU BALKAYA 00:00:57: Ha aynen aynen, bahçede.
MEHMET ŞİRİN ELMAS'TAN "EMANET"
Abdullah Yıldırım ile Mehmet Şirin Elmas arasındaki görüşmeler incelendi.
Dosyaya göre Mehmet Şirin Elmas'ın Abdullah Yıldırım'a "emanetin var, onu vereyim" dediği, bu ifadenin belediyedeki usulsüz işlemler karşılığında toplanan paralar kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Bu başlıkta da Abdullah Yıldırım'ın maaşının başkaca kişiler tarafından elden karşılandığı kaydedildi.
GÜLŞAH BULUT'UN ABDULLAH YILDIRIM'I HÜSEYİN YILMAZ'A YÖNLENDİRMESİ
On dokuzuncu eylemde, rüşvete aracılık eden Gülşah Bulut'un babası Abdullah Yıldırım'ı para almak üzere Hüseyin Yılmaz'a yönlendirdiği belirtildi. Dosyaya göre görüşmelerde "parayla alakalı" ifadeler geçti ve Abdullah Yıldırım'ın gün içinde Hüseyin Yılmaz'a uğraması istendi. Bu olay, makam şoförü üzerinden yürütüldüğü değerlendirilen para toplama sisteminin devamı olarak dosyada yer aldı.
"PARA, PARA, PARA. TANIRSAN..."
GÜLŞAH BULUT 00:00:09: Baba, müsait olduğunda bir başkana uğra.
ABDULLAH YILDIRIM 00:00:04: Kime?
GÜLŞAH BULUT 00:00:05: Şimdi hemen değil, Hüseyin Bey'e.
ABDULLAH YILDIRIM 00:00:09: Ne zaman, şimdi e...
GÜLŞAH BULUT 00:00:10: Bugün, bugün gün içinde.
ABDULLAH YILDIRIM 00:00:00: Tamam, bakarız hadi.
GÜLŞAH BULUT 00:00:00: Parayla, parayla alakalı.
GÜLŞAH BULUT 00:00:00: Baba, beşe doğru da uğrayabilirsin, sıkıntı yok.
ABDULLAH YILDIRIM 00:00:05: Ne, ne var ki?
GÜLŞAH BULUT 00:00:00: Para, para, para. Tanırsan...
FARUK ŞİRİN'DEN ELDEN "EMANET" TESLİMİ
Yirminci eylemde, Faruk Şirin'in Abdullah Yıldırım'a elden "emanet" getireceği değerlendirildi.
Dosyaya göre Gülşah Bulut, Abdullah Yıldırım'a Faruk Şirin'in emanet getireceğini ve fotoğraf gönderdiğini aktardı. Bu eylem kapsamında Abdullah Yıldırım'ın, belediye başkanı ve başkan yardımcısının bilgisi dahilinde bazı kişilerden para aldığı ve bu paraları belediye yönetimine aktardığı öğrenildi.
YAVUZ ÇİFTÇİOĞLU'NDAN 20 BİN TL
Yirmi birinci eylemde, Yavuz Çiftçioğlu'nun Abdullah Yıldırım'a 20 bin TL ödemesi yer aldı.
Dosyaya göre Yavuz Çiftçioğlu, Hüseyin Yılmaz'ın kendisine Abdullah Yıldırım'a 20 bin TL vermesi gerektiğini söylediği kayıtlara geçti. Bu para trafiğinin de usulsüz iş ve işlemler kapsamında belediye yönetimine aktarılan paralar arasında değerlendirildiği dosyada yer aldı.
HARÇTAN MUAF TAŞINMAZDAN 3 MİLYON TL'YE YAKIN ÖDEME
Vasil Poridis'e ait olduğu değerlendirilen taşınmazlar ve iskân süreciyle ilgili oldu.
Dosyaya göre Hüseyin Yılmaz, harçtan muaf olduğu belirtilen bir taşınmaz için Vasil Poridis'ten önce 1 milyon 680 bin TL aldı, ardından 810 bin TL daha talep etti. Taşınmazın harçtan muaf olmasına rağmen "ücret" adı altında para toplandığı, toplamda 3 milyon TL'ye yakın ödeme alındığı, bu paraların iskân ve belediye izin süreçleriyle ilişkilendirildiği tespit edildi.
HÜSEYİN YILMAZ: Şeyi aradım, Vasil abiyi. Gel dedim, şu erkenden harcı öde dedim. İskan harcını ödettirmeye çalışıyorum ki belediyeye şu an para lazım.
ALİ ERCAN AKPOLAT: Hı hı.
HÜSEYİN YILMAZ: Mükelleflere ve bilgi işlem... Bilgi işlem, mükellefler ve hani biraz da şey olsun diye. Iıı onu çağırdım. Bana gelmiş diyor ki; ya diyor ben diyor yüz milyondan hepsi... Ya sen dalga mı geçiyorsun abi dedim. Hanımın parasını sana ödettirmemezlik yapar mıyım dedim. Yani sen harçtan muafsın, ücretini ödemek zorundasın dedim. Hı tamam, şimdi ben anladım dedi. Onu da söyledim, yolladım başkanım bilginiz olsun.
ALİ ERCAN AKPOLAT: Burada iskan yok değil mi, yok?
HÜSEYİN YILMAZ: Nerede başkanım?
ALİ ERCAN AKPOLAT: Burada, Vasil'in orada.
HÜSEYİN YILMAZ: Var başkanım. Erken getirdiler zaten parayı. Bir milyon altı yüz bin lira harç. Harç değil de ücretler... Dedim olur mu öyle şey, ne demek? Hepsi... Sen harçtan muafsın, ücretleri alacağız senden. Tamam dedi, ben bir konuşayım patronla. Konuş dedim, bir an önce...
ALİ ERCAN AKPOLAT: Bitmiş mi...
HÜSEYİN YILMAZ: Bitmemiş, daha var.
ALİ ERCAN AKPOLAT: Bitmiş, dışarıyı bitirmiş yani.
HÜSEYİN YILMAZ: Yok, bir buçuk ayda ben bitiririm diyor. Bir buçuk aylık zamanım kaldı diyor. Tekrar sordum, ikisi aynı anda gelir Heybeliada'yla.
ALİ ERCAN AKPOLAT: Başka ödemelerde Vasil ödemiş?
HÜSEYİN YILMAZ: Vasil'e ödettim başkanım. O zaman... Sizin dediğiniz adamlar, encümen kararı... Para ödeyecek, sekiz yüz on bin lira.
ALİ ERCAN AKPOLAT: Dur bakalım, onu bekliyoruz ama konuşmak lazım. Şey ııı başka Ruhban Okulu'nda bir... Yok değil mi?
ALİ ERCAN AKPOLAT: Vasil, Vasil ödeme yaptı?
HÜSEYİN YILMAZ: Yaptı başkanım. Diğerini bekliyoruz.
ALİ ERCAN AKPOLAT: Ne diyor, cimrilik mi yaptı?
HÜSEYİN YILMAZ: ... Başkanım şöyle... Ya benim de nazım sana geçiyor, ne yapayım şimdi... Başka birini mi arayayım dedim. Bekir'i mi arayayım, şaka yapıyorum. Sevmiyor o şimdi Bekir'i dedim yani... Onlar da şöyle, Euro artıyor dedi. Şimdi dedi bir milyon altı yüz seksen bin lira aldın ya dedi...
ALİ ERCAN AKPOLAT: Yatırdı mı? Ne kadar yatırdı?
HÜSEYİN YILMAZ: Bir milyon altı yüz seksen... Harç, harç ücret. Peki... Başkanım... Yani...
ALİ ERCAN AKPOLAT: Neyse.
ANADOLU KULÜBÜ DOSYASI: RUHSATSIZ FAALİYET, CEZA VE MENFAAT
Anadolu Kulübü Derneği'nin ruhsat ve belediye işlemleriyle ilgili oldu. Dosyaya göre Anadolu Kulübü'nün uzun yıllardır otel, loca ve benzeri faaliyetleri için gerekli ruhsatlar olmadan çalıştığı, belediye yönetiminin bundan haberdar olduğu öğrenildi.
Belediyenin bazı etkinliklerinin kulüpte ücretsiz yapıldığı, derneğe zaman zaman ceza kesildiği, bu cezaların maddi menfaat sağlamak için baskı aracı olarak kullanıldığı kaydedildi. Ayrıca eski belediye meclis üyesi olan Kemal Kil'in derneğin belediyedeki işlerini takip ettiği, belge temini ve işlemlerin hızlandırılması için devreye girdiği tespit edildi.
RUHSATSIZ İŞ YERİNİN MÜHÜRÜNÜN KALDIRILMASI
Astrolog Öner Döşer'e ait iş yerinin ruhsat durumu ve mühür işlemiyle ilgili oldu.
Dosyaya göre ruhsatı olmadığı için mühürlenen iş yeri hakkında, Ali Ercan Akpolat'ın talimatıyla ruhsatlı gibi yazı hazırlanarak mühür kaldırıldı. Bu olayda, ruhsatsız iş yerinin ruhsatı varmış gibi gösterildiği; bu nedenle mühür bozma, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet suçlarının oluşabileceği tespiti yapıldı.
RUHSATSIZ HEDİYELİK EŞYA DÜKKANINA DENETİM YAPILMAMASI
Nizam Mahallesi Gülistan Caddesi No:4/A adresindeki ruhsatsız hediyelik eşya dükkânıyla ilgili oldu.
Dosyaya göre Taylan Karaduman, iş yerine zabıta denetimi geldiğini ve ruhsatı olmadığını belirterek Ali Ercan Akpolat'tan yardım istedi.
Akpolat'ın Zabıta Müdürü İlyas Bayram'a, iskeledeki bazı ruhsatsız dükkânlara karışılmaması ve büyükşehirden soran olursa konunun başkan tarafından takip edildiğinin söylenmesi yönünde talimat verdiği öğrenildi. Bu eylemde, ruhsatsız iş yerinin faaliyetine devam etmesi karşılığında maddi menfaat sağlandığı kaydedildi.
A ERKEK ŞAHSI: ... Sen biliyorsun... Yedi milyon para harcadı... Zorla alabildi. Zor, ne kadar uğraştı.
HÜSEYİN YILMAZ: Zor aldı ama yani yıllardır da ruhsatı yokmuş yani.
A ERKEK ŞAHSI: O başka hikâye, o başka hikâye.
HÜSEYİN YILMAZ: Koskoca ben...
A ERKEK ŞAHSI: Ya bir dakika, bir dakika. Vardı ama lokal ruhsatı ile...
HÜSEYİN YILMAZ: Ya olur mu öyle şey? Kırk senedir Anadolu Kulübü'nün üyesiyim yani. Kırk senedir kulübün şeyi yok yani.
A ERKEK ŞAHSI: Lokal ruhsatı.
HÜSEYİN YILMAZ: Otel ruhsatı yok, hiçbir ruhsatı yok. Nasıl yürümüş şimdiye kadar? Hiç kimse sormamış mı?
HEYBELİADA'DAKİ MÜHÜRLÜ TADİLATIN AÇTIRILMASI
Heybeliada Refah Şehitleri Caddesi No:51 adresindeki taşınmazda yapılan tadilatla ilgili oldu.
Dosyaya göre Gökhan Çantaoğlu'nun evinde izin alınmadan tadilat yapıldı, zabıta tarafından mühürleme işlemi uygulandı. Çantaoğlu'nun Ali Ercan Akpolat ile görüşmesi üzerine başkanın, sit alanı nedeniyle izin alınması gerektiğini söylediği ancak "ayarlayıp açtıracağını" belirttiği öğrenildi. Akpolat'ın şahsı Hüseyin Yılmaz'a yönlendirdiği, mühür işleminin kaldırılması ve belediyece sorun çıkarılmaması karşılığında maddi menfaat sağlandığı anlaşıldı.
SEDEF ADASI'NDAKİ TAŞINMAZA USULSÜZ İSKAN GİRİŞİMİ
Sedef Adası'ndaki 321/18 ada parsel numaralı taşınmazla ilgili oldu.
Dosyaya göre taşınmazda güçlendirme işlemlerinin zemin oturum alanını artırdığı, teknik çizim hataları bulunduğu ve imara aykırı tadilat yapıldığı gerekçesiyle Bakanlık tarafından 2863 sayılı Kanun kapsamında suç duyurusunda bulunuldu.
Buna rağmen belediyede görevli Furkan Güçlüer'in iskân için dosya ve evrakları imzaya getirdiği, bazı memurların evraklarda eksiklik ve usulsüzlük görerek imza atmak istemediği belirtildi. Dosyada, taşınmaz için "aykırılıklar giderildi" şeklinde rapor düzenlenerek iskân verilmeye çalışıldığı, usulsüzlükleri fark eden belediye personelinin konuyu adli mercilere bildirmediği ve bazı belediye görevlilerinin maddi menfaat karşılığı sürece dahil olduğu kaydedildi.
METİN ÖNAL'DAN 30 BİN TL ELDEN ÖDEME
Eski meclis üyesi ve müteahhit olduğu belirtilen Metin Önal ile rüşvete aracılık eden Gülşah Bulut arasındaki para trafiği tespit edildi. Dosyaya göre Gülşah Bulut, Metin Önal'a başkanın gelemeyeceğini, 20-30 bin TL civarında bir ödeme bırakılması gerektiğini söyledi.
Devamında 30 bin TL'nin Gözde isimli belediye personeline bırakılacağı, isterse Gülşah Bulut'a da verildiği kayıtlara geçti. Bu eylemde, belediye başkanı ve başkan yardımcısına verilmek üzere elden para teslim edildiği tespit edildi.
GÖZDE ACIR ÜZERİNDEN KEMAL İSİMLİ ŞAHISTAN "EMANET" ALINMASI
Ali Ercan Akpolat'ın belediye personeli Gözde Acır'a Kemal isimli bir şahsın kendisini arayacağını ve "emanet" vereceğini söylediği belirtildi. Dosyada, bu "emanet"in para olduğu ve ilçede yapılan usulsüz işlemler kapsamında başkanın bilgisi dahilinde maddi menfaat temin edildiği kaydedildi. Gözde Acır'ın da bu para tesliminde aracılık ettiği ifade edildi.
KEMAL KİL ÜZERİNDEN ŞANTİYE VE TADİLAT İŞLERİ İÇİN MENFAAT
Avukat ve eski belediye meclis üyesi Kemal Kil'in takip ettiği inşaat ve tadilat işleriyle ilgili oldu.
Dosyaya göre Kemal Kil, Adalar'da yürütülen iki ayrı inşaat/tadilat işi için belediye nezdinde kolaylık sağlanması amacıyla devreye girdi.
Ayrıca Yusuf Günay'dan 20 bin TL istediği, şantiyedeki işlerin sorunsuz yürümesi için çaba gösterdiği, kendilerine kolaylık sağlayan kişilere hediye ve maddi menfaat sağlandığı öğrendildi.
ZABITANIN GÖNDERİLMEMESİ VE İZİNSİZ TADİLATLARA GÖZ YUMULMASI
Büyükada'daki farklı adreslerde yürütülen tadilat işleriyle ilgili oldu. Dosyada; Cem Demirbaş'ın satın aldığı Yel Üfürdü Sokak'taki dairede banyo tadilatı, Orhan Cavıldak'ın merdiven demirleriyle ilgili tadilatı ve Konak Sokak'ta çatı işleri gibi farklı işlemlerde zabıtanın gönderilmemesinin istendiği belirtildi. İzinsiz tadilat yapılacağı durumlarda Zabıta Müdürü İlyas Bayram'a bilgi verildiği, Bayram'ın da Hüseyin Yılmaz'a bilgi aktardığı ve belediyenin bu işlemlere göz yumduğu tespit edildi.
KREŞ BORCUNDA KAMU PERSONELİ İNDİRİMİYLE KAMU ZARARI
Belediye kreşine ilişkin 73 bin TL'lik borçla ilgili oldu. Dosyaya göre Fatma Gizem Koçak, ablasının oğlunun belediye kreşinden kaynaklanan 73 bin TL borcu için Fırat Durak'tan yardım istedi.
Fırat Durak'ın, Fatma Gizem Koçak'ın yeğenini kendi çocuğuymuş gibi gösteren dilekçe vermesini ve kamu personeli indiriminden yararlanmasını önerdiği, kalan borcun da silinmesi için girişimde bulunduğu kaydedildi.
Dosyada, Fatma Gizem Koçak'ın kamu personeli olmadığı halde kamu personeli gibi gösterilerek belediye alacağında indirim yapılmaya çalışıldığı ve bu yolla kamunun zarara uğratıldığı tespiti yapıldı.
MUHTARIN BERBER DÜKKANINA İŞLEM YAPILMAMASI
Nizam Mahallesi Muhtarı Ayhan Güler'in babasına ait olduğu değerlendirilen berber dükkanıyla ilgili oldu.
Dosyaya göre ruhsat ve denetim kapsamında dükkâna gidildi, Ayhan Güler'in Ali Ercan Akpolat'tan yardım istemesi üzerine başkan Zabıta Müdürü İlyas Bayram'a "işlem yapılmaması" ve tutanak tutulmaması talimatı verdi. Bu olayda belediyenin denetim görevini yerine getirmediği öğrenildi.
ÇATI TADİLATI İÇİN 40 BİN DOLAR RÜŞVET İSTENMESİ
Nizam Mahallesi Yaverbey Sokak'taki bir taşınmazda yapılan çatı onarımı ve oda büyütme tadilatıyla ilgili oldu. Dosyaya göre Fikriye Şekerci, kendisinden belediyeden bir kişi tarafından 40 bin dolar istendiğini, ödeme yapılmazsa tadilat izni verilmeyeceğini Ali Ercan Akpolat'a aktardı.
Dosyada, bu tür tadilat ve onarım işlemlerine usulsüz şekilde göz yumulduğu, ödeme yapmayanlara ise işlem uygulanarak ödeme yapmaya zorlandıkları öğrenildi.
HAYRETTİN BARBAROS TÜTÜN'DEN FIRAT DURAK'A "EMANET"
Adalar Su Sporları Spor Kulübü İktisadi İşletmesi İdari İşler Müdürü Hayrettin Barbaros Tütün ile Fırat Durak arasındaki görüşmeyle ilgili oldu. Dosyaya göre Tütün, belediyeye uğradığını, Hüseyin Yılmaz'la görüşemediğini ancak Fırat Durak'ın odasına "emanet" bıraktığını söyledi. Bu "emanet"in para olduğu, ilçedeki usulsüz iş ve işlemlerde kolaylık sağlanması karşılığında Fırat Durak'a maddi menfaat sağlandığı kaydedildi.
"BİR EMANET BIRAKTIM ORAYA FIRAT, SANA"
FIRAT DURAK 00:00:00: Görüştün mü Hüseyin Bey'le?
HAYRETTİN BARBAROS TÜTÜN 00:00:00: Ya yo, yoğundum. Hüseyin'e de baktım, onun da bir toplantısı vardı. Birileri vardı odasında.
FIRAT DURAK 00:00:21: Aa, bekleseydin keşke ya.
HAYRETTİN BARBAROS TÜTÜN 00:00:18: Merhaba dedim ona uzaktan böyle. O da tamam dedi. Iıı bak, şey, vaktinizi almak istemedim. Çok yoğunsunuz.
FIRAT DURAK 00:00:23: Yok be abi, olur mu olur mu abi öyle şey ya. Vallahi üzüldüm ya.
HAYRETTİN BARBAROS TÜTÜN 00:00:25: Vallahi çok yoğunsunuz ya. Bir emanet bıraktım oraya Fırat, sana.
FIRAT DURAK 00:00:33: Hım, tamam abi. Sağ ol ya, teşekkür.
HAYRETTİN BARBAROS TÜTÜN 00:00:35: Tamam mı canım?
FIRAT DURAK 00:00:35: Teşekkür ederim abi, sağ olasın.
A ŞAHSI: Hı hı. Iıı başka gelecek var mı? Böyle bir hani bir yedi sekiz milyona ihtiyaç var.
B ŞAHSI: Evet. Şimdi ben zorluyorum başkanım herkesi ya. Şey, iş yeri ruhsatlarında da... Bu Ferdi'nin iş yeri ruhsatı verilecek... İçinde ıı gelen giden de yok bu şeyde...
A ŞAHSI: Hı hı, biliyorum.
B ŞAHSI: ...
A ŞAHSI: ...
B ŞAHSI: Heybeliada mı?
A ŞAHSI: ... Onlarınki, atık tezgâh varsa...
B ŞAHSI: ... Başkanım.
A ŞAHSI: Hı.
B ŞAHSI: ...
A ŞAHSI: ... Tezgâh... Bir şey de istemiyorum, bir milyon dolar diyorum.
B ŞAHSI: Oraya?
A ŞAHSI: Hı hı.
B ŞAHSI: ... Başkanım.
A ŞAHSI: ... Arazisi şeyden çok büyük.
RÜŞVET ÇARKININ ODAK NOKTASI: CEZA, MÜHÜR, RUHSAT, İSKAN VE "EMANET" TRAFİĞİ
Dosyada yer alan eylemler birlikte değerlendirildiğinde, soruşturmanın merkezinde Adalar Belediyesi'ndeki imar, ruhsat, iskân ve denetim süreçlerinin bulunduğu görüldü. Dosyaya göre bazı taşınmaz ve işletmelerde önce ceza, mühür veya denetim baskısı oluşturuldu; ardından bu işlemlerin kaldırılması, ruhsatlandırılması, iskân verilmesi veya sürecin hızlandırılması karşılığında para talep edildi.
Bazı ödemeler doğrudan para olarak, bazıları "bağış", "harç", "ücret", "emanet", "maaş" veya "kira" adı altında yapıldı. Dosyada, belediye yönetimiyle bağlantılı bazı kişilerin de bu para trafiğinde aracılık ettiği kaydedildi.
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