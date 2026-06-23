Adalar'da kirli tezgah: Ruhsat, iskan, tadilat her işte yolsuzluk var! Ses kayıtları dosyada | Akpolat dahil 35 şüpheli tutuklandı

90 ADRESE ŞAFAK BASKINI

Elde edilen deliller doğrultusunda, İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli, Rize ve Sivas illerinde belirlenen toplam 90 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ında aralarında bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alındı ve aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale ise el konuldu.

Operasyon kapsamında ele geçirilen materyaller Operasyon kapsamında, şüpheliler ve gözaltına alınan şahıslar: 1 ALİ ERCAN AKPOLAT Adalar Belediye Başkanı Belediye Yöneticileri 2 HÜSEYİN YILMAZ Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Belediye Yöneticileri 3 FIRAT DURAK Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Belediye Yöneticileri 4 FUNDA YALÇINKAYA Adalar Belediyesi Ruhsat Müdürü Belediye Yöneticileri 5 İLYAS BAYRAM Adalar Belediyesi Zabıta Müdürü Belediye Yöneticileri 6 GÜLŞAH BULUT Adalar Belediyesinde Sekreter Belediye Yöneticileri 7 ABDULLAH ÇELİKCAN Adalar Belediyesinde Memur Belediye Yöneticileri 8 FURKAN GÜÇLÜER Adalar Belediyesinde Mimar Belediye Yöneticileri 9 ABDULLAH YILDIRIM Belediye Başkanı Şoförü Belediye Yöneticileri 10 TALİP GÜLÇİÇEK Adalar Belediyesi Zabıta Memuru Belediye Yöneticileri 11 NESLİHAN ALNIAK Jeofizik Mühendisi Belediye Yöneticileri 12 YAVUZ ÇİFTÇİOĞLU Adalar Belediyesi Meclis Üyesi Belediye Çalışanları 13 MEHMET NURİ KAYA Adalar Belediyesi Meclis Üyesi Belediye Çalışanları 14 CEMALETTİN ŞEREFLİER Anadolu Kulübü Derneği Müdürü Sivil Şahıslar 15 METİN ÖNAL Eski Meclis Üyesi - Müteahhit Sivil Şahıslar 16 HAYRETTİN BARBAROS TÜTÜN Adalar Su Sporları Kulübü Müdürü Sivil Şahıslar 17 AKIN KÜÇÜK Vergi Dairesinde Memur Sivil Şahıslar 18 İRFAN DURMUŞOĞLU İş Takipçisi - Müteahhit Sivil Şahıslar 19 LEVENT DURMUŞOĞLU İş Takipçisi - Müteahhit Sivil Şahıslar 20 HASAN AKTAŞ İş Takipçisi Sivil Şahıslar 21 ALEN OHANNES GÜNBERK İş Takipçisi - Müteahhit Sivil Şahıslar 22 ALİ YİĞİT İş Takipçisi - Müteahhit Sivil Şahıslar 23 MEHMET ŞİRİN ELMAS İş Takipçisi - Müteahhit Sivil Şahıslar 24 FARUK ŞİRİN İş Takipçisi - Müteahhit Sivil Şahıslar 25 SEZAİ KERİM KAYADİBİ İş Takipçisi - Esnaf Sivil Şahıslar 26 VASİL PORİDİS İş Takipçisi Sivil Şahıslar 27 MELİKŞAH KAYA İş Takipçisi Sivil Şahıslar 28 CAFER ŞAKAR İş Takipçisi Sivil Şahıslar 29 KEMAL KİL Avukat Sivil Şahıslar 30 ŞÜKRÜ BUDAK Restoran Sahibi Sivil Şahıslar 31 GÖKHAN ÇANTAOĞLU Şahıs Şirket Sahibi (İnşaat) - Avukat Sivil Şahıslar 32 FATİH TANUĞUR Mimar Sivil Şahıslar 33 AYTEN UYSAL İç Mimar Sivil Şahıslar 34 İHSAN METİN Otel Sahibi Sivil Şahıslar 35 BURCU BALKAYA İnşaat Mühendisi Sivil Şahıslar 36 FİKRİYE ŞEKERCİ Emekli Sivil Şahıslar 37 GÜLPERİ ÇEVİK Emekli Sivil Şahıslar 38 MUSTAFA AKTAŞ Emekli - İş Takipçisi Sivil Şahıslar 39 CENGİZ SARIGÜL Emekli Sivil Şahıslar 40 AHMET UMUT Esnaf - Nalbur Sivil Şahıslar 41 ŞAHİN DURSUN Börek Ustası Sivil Şahıslar 42 İBRAHİM BAĞCİ Kalamar Restoran İşletmecisi Sivil Şahıslar (FİRAR) 43 TURGAY CÖMERT İş Takipçisi - Genpar Madencilik A.Ş. Sahibi Sivil Şahıslar (FİRAR) 44 ORHAN CAVILDAK İş Takipçisi - Müteahhit Sivil Şahıslar (FİRAR) 45 CEM DEMİRBAŞ İş Takipçisi - Müteahhit Sivil Şahıslar (FİRAR) 46 MEHMET EMİN İLKMEN Emekli Sivil Şahıslar (YURTDIŞI) 47 NURETTİN ÖZEN İş Takipçisi - Müteahhit Sivil Şahıslar (YURTDIŞI) RÜŞVET BELGELENDİ SES KAYDI DOSYAYA GİRDİ Soruşturma devam ederken, emniyetin yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Akpolat ile Başkan Yardımcısı Yılmaz'ın rüşvet pazarlıklarına dair ses kayıtlarının dosyaya girdiği öğrenildi. CHP'li Ali Ercan Akpolat'ın ses kaydı rüşvet çarkını kanıtladı | VİDEO Soruşturma ve dosya detaylarına Takvim.com.tr ulaştı. Adalar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında, belediyedeki ruhsat, iskân, tadilat, kaçak yapı, mühür kaldırma, ceza düşürme ve denetim süreçleri üzerinden yürütüldüğü değerlendirilen çok sayıda usulsüz işlem dosyaya girdi. Dosyada, belediye yönetimi, başkan yardımcıları, bazı belediye personeli, iş takipçileri, mülk sahipleri ve işletmeciler arasında maddi menfaat karşılığı işlem yapıldığı iddia edilen eylemler tek tek sıralandı.

Dosyada yer alan eylem değerlendirmeleri dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Soruşturma dosyasında; kaçak tadilatlara göz yumulduğu, ruhsatsız işletmelerin çalışmasına izin verildiği, bazı taşınmazlarda mühür ve ceza işlemlerinin pazarlık unsuru haline getirildiği, iş yeri ruhsatı ve iskân belgeleri için yüksek tutarlı paralar talep edildiği, bazı ödemelerin "harç", "bağış", "emanet", "kira" veya "maaş" gibi adlarla yürütüldüğü değerlendirildi. Dosyaya göre eylemler şöyle sıralandı:



KIVILCIM SOKAK'TAKİ KAÇAK TADİLAT VE 150 BİN TL RÜŞVET



Dosyadaki ilk eylem, Büyükada Maden Mahallesi Kıvılcım Sokak No:19 adresindeki taşınmazla ilgili oldu. Taşınmazda yaz boyunca gizli tadilat yapıldığı, KUDEB tarafından 1 milyon 100 bin TL ceza kesildiği, daha önce de tadilatın devamı için zabıta araçlarının tamiri gerekçesiyle 300 bin TL ödeme yapıldığı öğrenildi.



Dosyada; cezanın düşürülmesi, tadilatın devam ettirilmesi ve yıkım işleminin yapılmaması karşılığında Mehmet Nuri Kaya'nın 150 bin TL'yi belediye yönetimine ayırmayı teklif ettiği, Ali Ercan Akpolat'ın bu süreci kabul ederek şahsı Hüseyin Yılmaz'a yönlendirdiği, Hüseyin Yılmaz'ın da taşınmazın mühürlenmemesi ve işlerin devam etmesi yönünde hareket ettiği değerlendirildi. Soruşturmada ortaya çıkan konuşmalara Takvim ulaştı. Ali Ercan AKPOLAT : anlaşma için değil gidip göreceksin ben diyeceğim bak bak bu aykırılar var ne kadar ne kadar çok önemli mi degil mi sen bakacaksın onu gözlemleyeceksin bana söyleyeceksin

MEHMET NURI K: hıh tamam o zaman tamam uğrarız

Ali Ercan AKPOLAT : anladın pazartesi

MELIKSAH K: ben bir milyon lira çekerim

Ali Ercan AKPOLAT : hıh çek yani nasıl … çek burayı böyle yapmış burayı böyle ben hemen talimat veririm düzelttiririm simdi hacer macer yok rahat geçiririz onu biz

MEHMET NURI K: pazartesi o zaman ben size uğrayayım

Ali Ercan AKPOLAT : evet pazartesi uğra Ali Ercan AKPOLAT: içerde iki tane dedi onun çatısındaki o üç tane ben öğrendim sonra üç tane zabıta müdürü bana söylemişti o zaman simdi haklısın … evet dedim arabanızı tamir… onu ödediler dedi iki yüz elli bin lira mı iki yüz yirmi bin lira mı o üç yüz bin lira mı onların gitti arabaları onlar ödedi dedi sey degil içerdeki tamir et dünyanın isini yapmışlar bir de utanmadan yukarıyı yapıyorlar yani o yukarısı zaten içeride yapılandan değil yukarıdaki islem sey kopmuş MEHMET NURI K: başkanım zaten zaten olmasaydı bize gelmiyeceklerdi benimde derdim su ben dedim ki ben eger sey olursa koparacaktım Ali Ercan AKPOLAT : ama üst kat olmaz üst katı eski haline getirmeden … MEHMET NURI K : … bir kısmını sizin harcamalarınız için ayıracaktım Ali Ercan AKPOLAT : tamam üst Ali Ercan AKPOLAT :üst katı düzeltmesi lazım MEHMET NURI K : iste o nasıl olacak onu bilemiyoruz Ali Ercan AKPOLAT :onu iste hüseyin ile konus MEHMET NURI K : hüseyin abi bize yol yordam … Ali Ercan AKPOLAT : tamam iste simdi gelmiş mi bi sor bakayım konusalım hani benim konum değil o … şikayetler geldi mi kıyametler kopar MEHMET NURI K: ben dedim ki başkanım yaklaşık bi üç yüz dört yüz bin lira koparırız bi kısmını size veririz MEHMET NURI K: harcamalara bi kısmını da ben en azından bi aylık … harcaması çıksın ondan sonra zaten bir sey kalmamış buranın her şeyi bitirmişler bi boya badana falan filan kalmış … durum bundan ibaret yarına da yarında bunların son günüdür yani hani o yüzde yirmi beslik … faydalanabilmek için ............... Ali Ercan AKPOLAT: tamam süper o çatıyıda eski haline getirecek ileride yapacak simdi degil bu is bittikten sonra iste bu cezanın düsmesi için çatıyı eski haline getirecekler benim söyleyecegim odur bende sana söyleyeyim yani de MEHMET NURI : … dört yüz dört yüz elli bin lira para alırız baskanım yüz elli bin lira sizin harcamaların … Ali Ercan AKPOLAT: ya tamam onu onu söylemene gerek yok MEHMET NURI : yok yok yani hani en azından bi deligi kapatmıs olursunuz baskanım sizde … Ali Ercan AKPOLAT: tamam da simdi bu bu hıyarlar encümene girecekler … girecekler diyecek ki simdi ne aldılar ne ettiler … hep … MEHMET NURI : eski haline getirmisler desinler Ali Ercan AKPOLAT: hım sen bunları bu şeytanları … o fıratlar orda onu ben halledecem hüseyinle MEHMET NURI : yani ben durum bundan ibaret … Ali Ercan AKPOLAT: tamam ya sen hiç öyle söyleme ben söyleyecem

Heybeli Ada



HEYBELİADA'DAKİ TAŞINMAZ İÇİN 150 BİN EURO İSKAN VE OTEL RUHSATI



İkinci eylem, Heybeliada'da ormanlık alan içinde bulunduğu belirtilen ve Müge Bouillon'a ait olduğu değerlendirilen taşınmazla ilgili oldu. Dosyaya göre taşınmaz için önceki dönemde basit onarım ve güçlendirme süreci işletildi; daha sonra Ali Ercan Akpolat ve Hüseyin Yılmaz'ın, iskân ve otel ruhsatı aşamasında Levent Durmuşoğlu ve İrfan Durmuşoğlu üzerinden 150 bin Euro talep ettiği kayıtlara geçti.



Soruşturma dosyasında, ödeme yapılmaması halinde daha önce göz yumulan bazı imar aykırılıklarının belediye ve KUDEB süreçleriyle baskı unsuru olarak kullanıldığı; ödeme yapılması halinde ise iskân ve ruhsat işlemlerinin kolaylaştırılmasının hedeflendiği öğrenildi. RUHSAT VURGUNU HÜSEYIN YILMAZ : ıı seyin leventin levent abilerin irfanların iskan ıı seyi var önümüze gelcek bir iki ay içerisinde başkanım oraya büyük … çok bilginiz olsun yani tamam suan … ama ıı … yardımcı oldu

ALI ERCAN AKPOLAT : … ormanın içine yapıyorlar

HÜSEYIN YILMAZ : evet … bilginiz olsun

ALI ERCAN AKPOLAT : sahibi kim onun

HÜSEYIN YILMAZ : sahibi ıı … kız adalı ama fransa da yasıyo ıı irfanın da sınıf arkadası (MÜGE

BOUILLONDAN BAHSEDIYOR) ıı biz zamanın da bu ruhsattan önce orda ıı yani altmıs yetmis

hatırlamıyorum öyle bir şey yok … öncesi … indirdigimiz

ALI ERCAN AKPOLAT : biz almadık mı projeyi …

HÜSEYIN YILMAZ : sadece ruhsat verirken ruhsata başlarken konuştum ama bilginiz olsun yani ufak bi yer değil

ALI ERCAN AKPOLAT : yo yo … bi önceki dönemden mi aldınız o parayı

HÜSEYIN YILMAZ : bi önceki dönem …

ALI ERCAN AKPOLAT : bitti mi orası peki

HÜSEYIN YILMAZ : ıı başkanım bitmedi peyzaj isleri var içeride biraz isleri var ama peyzaj genelde

isleri var devam ediyor ben öncesinden size söyledim hani levent abi gelir yani sey … yani ucuzlatmaya çalısır bilginiz olsun

ALI ERCAN AKPOLAT : yok ucuzlatma yani neyi ucuzlatacak

HÜSEYIN YILMAZ : … benim de aram iyi sizin de aranız iyi levent abiyle ama hani

ALI ERCAN AKPOLAT : ne diyeceğiz oraya

HÜSEYIN YILMAZ : yani ıı yüz bin euro dan aşağı söylemeyelim başkanım

ALI ERCAN AKPOLAT : tamam sende sende

HÜSEYIN YILMAZ : tamam yani … yüz yüz elli bin euro gibi bir şey söyleyelim yani bedeli o yani bilginiz olsun

ALI ERCAN AKPOLAT : seyi ıı sen ne sen düşün iste bi sıkıntı yok ya yani … bi kalem alacaksın bi kalem vereceksin yani ADABÜS VE BİSİKLET İZİNLERİ İÇİN 300 BİN TL PAZARLIĞI



Üçüncü eylem, Adalar ilçesinde adabüs ve bisiklet kullanımına ilişkin başvurularla ilgili oldu. Soruşturmaya göre Sezai Kerim Kayadibi'nin belediyeye yaptığı başvuruların onaylanması için 500 bin TL istendiği, İrfan Durmuşoğlu'nun ise bu işi 300 bin TL üzerinden konuşabileceğini söylediği öğrenildi.



İrfan Durmuşoğlu'nun belediye başkanıyla tanışıklığı üzerinden sürece aracılık ettiği, Kayadibi'nin ruhsat ve belge işlemlerinin onaylanması için 300 bin TL ödeme yapmaya hazır olduğu, bu yolla belediye başkanına maddi menfaat sağlandığı kaydedildi. "300 BİN LİRA HAZIR" SEZAI KERIM KAYADIBI 00:00:49: üç yüz lirası hazır

IRFAN DURMUSOGLU 00:00:51: ney

SEZAI KERIM KAYADIBI 00:00:51: üç yüz lira hazır

IRFAN DURMUSOGLU 00:00:53: üç yüz bin lira

SEZAI KERIM KAYADIBI 00:00:53: haa

IRFAN DURMUSOGLU 00:00:57: ciddi misin verecen mi o parayı

SEZAI KERIM KAYADIBI 00:00:57: he öbür türlü yüz elli iki yüz bin lira harcıyacaz

IRFAN DURMUSOGLU 00:01:00: öyle mi diyosun

SEZAI KERIM KAYADIBI 00:01:00: haa

IRFAN DURMUSOGLU 00:01:04: yarın söyleyeyim üç yüz bin lira veriyor diyim

SEZAI KERIM KAYADIBI 00:01:04: üç yüz bin liraysa en küçük belge bu arada

IRFAN DURMUSOGLU 00:01:08: ha bu en küçük belge

SEZAI KERIM KAYADIBI 00:01:09: en küçük bu

IRFAN DURMUSOGLU 00:01:11: haa

SEZAI KERIM KAYADIBI 00:01:13: hiç bir şeye karısmam direk belgeyi onaylasın versinler

IRFAN DURMUSOGLU 00:01:16: o da öyle diyo zaten ya

SEZAI KERIM KAYADIBI 00:01:16: tamam üç yüz bin lira hazır hemen hiç uğraştırmasınlar beni

IRFAN DURMUSOGLU 00:01:21: bi konus bi konuşayım

SEZAI KERIM KAYADIBI 00:01:21: en küçük belge yoksa yani iki yüz bin lira para harcayacağım



RESTORAN RUHSATI İÇİN 200 BİN TL RÜŞVET İDDİASI



Maden Mahallesi Kumsal Sokak No:33 adresinde faaliyet gösteren By Şükrü Restaurant'ın ruhsat süreciyle ilgili oldu. Soruşturmada, restoran sahibi Şükrü Budak'ın iş yeri ruhsatı almak amacıyla Ali Ercan Akpolat ile makamında görüştüğü, görüşmede 200 bin TL istendiği, Budak'ın para sayarak başkana bıraktığı ve sonrasında ruhsat sürecinin ilerlediği tespit edildi. Bu eylem kapsamında Şükrü Budak'ın iş yeri ruhsatı alabilmek için 200 bin TL rüşvet verdiği, Ali Ercan Akpolat'ın da bu parayı aldığı belirtildi. ALİ ERCAN AKPOLAT: Tamam abi, sıkıntı yok. Bizim sadece ... şu içerideki grup var ya, köşe arkada tezgah yapıyoruz ya, iki kişinin maaşı ... al benden inan ki. Çünkü yaptığımız zaman sen bize yemek ye desen yaparsın ama öyle küçük bir destek yap bize abi. Bak bunu samimiyetle, abim olarak söylüyorum. Yaparsın yapmazsın ayrı bir olay. Şu çocuklara dışarıdan o sokakları boyama işi vereceğim. Ona ... ödeme şansımız yok ... ondan. SÜKRÜ BUDAK: Tamam abi, bana adını söyle ben vereyim, bitsin. ALİ ERCAN AKPOLAT: Ama abi şey değil, ben hani... SÜKRÜ BUDAK: Biliyorum benim de durumumu. ALİ ERCAN AKPOLAT: Biliyorum yani, o yüzden yani kesinlikle bak, hiç yemin ederim... SÜKRÜ BUDAK: Hayır, bana de ki şuraya yap, ben yapayım. Hani bana şey söylesin. ALİ ERCAN AKPOLAT: Bunu şey olarak değil abi, yani bizim orada iki iki... Yani şey değil. Bunu yapmak istemezsen de hiç yapma. Sana hiç bu kadar... Sen canımsın, sen benim abimsin her şeyden önce. Ben ... şuna beş yüz öde, şuna araba parası öde, şuna bir milyon git araba parası ödeyen oldu abi. Benim öyle bir derdim... SÜKRÜ BUDAK: Çok teşekkür ederim. ALİ ERCAN AKPOLAT: Seni hayatta yormam kimseye. SÜKRÜ BUDAK: Ne diyorsan söyle yapayım yani. Hemen bugün veya yarın yapayım, sıkıntı yok yani. Sıkıntı yok derken ben gidip bankadan bir milyon borç çektim, sekiz yüz on iki bin lira götürdüm yatırdım... Sekiz yüz on iki bin yatırdım. Ondan sonra dün gittim dedim hem hazırlık yapmam lazım. Ne dediler? İki yüz seksen bin mi tutuyor dediler, şey harç dedim. Tamam, ben de kendimi hazırlayayım yani ki ben de hazırlayayım, mahcup olmayayım. ALİ ERCAN AKPOLAT: Aynen, şey değil abi. Biz ya yüz yetmiş beş ya yüz seksen civarı ödememiz olacak abi. Sen şey olarak değil yani, bunu samimiyetimle söylüyorum. Ben, Fırat, birçok destek aldık. Arabalar çıkarıldı, bağışlayan oldu. Ben dedim kesinlikle Sükrü abiyi bir yorgunluk morgunluk... Orada da yani dışarıdan yedi sekiz çalışanımız var. Kirli Ahmet'ti, Çiçekçi Mustafa'ydı. Bak yaklaşık iki aydır onun maaşını veremiyoruz. O dışarıdan çalışıyor, Kirli Ahmet dışarıdan çalışıyor, Yavuz dışarıdan çalışıyor. SÜKRÜ BUDAK: Ben Fırat'a iki yüz bin bırakayım mı ALİ ERCAN AKPOLAT: Nasıl SÜKRÜ BUDAK: Fırat'a ALİ ERCAN AKPOLAT: Bana bırakın abi sen SÜKRÜ BUDAK: Sana mı bırakayım ALİ ERCAN AKPOLAT: He DÜKKAN PROJESİNDE "ÜCRETSİZ MİMAR, SONRA ÖDEME" SİSTEMİ



Nizam Mahallesi 335 ada 2 parselde bulunan bir dükkânın proje işlemleriyle ilgili oldu. Dosyaya göre Hasan Aktaş, dükkân projesi için başka bir mimarın 13 bin dolar istediğini belirterek belediye yönetiminden yardım istedi. Bunun üzerine Ali Ercan Akpolat ve Hüseyin Yılmaz'ın Hasan Aktaş'ı mimar Fatih Tanuğur'a yönlendirdiği belirtildi.



İddiaya göre mimar proje işlemlerini ücretsiz yapacak, iş bitip onaylandıktan sonra belediye başkanı tarafından bir bedel belirlenecek ve bu ödeme Aktaş tarafından belediye yönetimine yapılacaktı. YOLSUZLUĞU BÖYLE PLANLADILAR HÜSEYIN YILMAZ : başkanım biliyorsunuz siz daha iyi biliyorsunuz başkanım ben bastan o proje var ya hasan amcanın sen o mala bi lira para verme bu çocuk projenin hepsini geçirsin ondan sonra git bu çocuğa öyle ver tamam mı

HASAN AK : olur

HÜSEYIN YILMAZ : projeyi geçtikten sonra onaylandıktan sonra

HASAN AK : evet

HÜSEYIN YILMAZ : ama hepsi onaylandıktan sonra

HASAN AK : tamam baba basım tacı …

HÜSEYIN YILMAZ : hiç problem sadece bi haritacı maritacı masrafın olursa onu öde onun dısında mimar arkadasım senden bi lira para almayacak projeyi geçirecek ondan sonra alacak

HASAN AK: tamam

HÜSEYIN YILMAZ : onuda

ALI ERCAN AKPOLAT : ne olacağını da ne olacağını da ve

HÜSEYIN YILMAZ : aynen

ALI ERCAN AKPOLAT: bilsin yani söyle de simdi sonradan

HÜSEYIN YILMAZ : yok başkanım söyle yapacağım çocuk buraya gelecek biz böyle oturacak kaç para siz diyorsanız onu alacak

ALI ERCAN AKPOLAT : tamam

HÜSEYIN YILMAZ I : …

ALI ERCAN AKPOLAT : … dükkanı da çok rahat bi sekilde kiraya değerine verir yani

HÜSEYIN YILMAZ : yani çünkü eğer projelere en bastan baslanırsa kimsenin müellifliğine ihtiyacımız yok