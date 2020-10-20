Büyük kayıp!

MILLI maç arasından sonra Fatih hoca kadroda radikal değişikliklere imza attı. Aslında beklenen değişikliklerdi...

Belhanda, Arda ve Feghouli yedek kulübesindeydi.

Alanya maça daha iyi başlayan taraftı... Galatasaray tempoyu bir türlü yükseltemiyor ve topu ileri taşıyamıyordu.

Orta saha üstünlüğünü rakibe kaptıran Galatasaray pozisyon üretmekte de sıkıntı çekti.

Kötü oynarken kazanılan gol takımı biraz rahatlatsa da Etebo'nun çok basit şekilde oyundan atılması planları alt üst etti. 2. yarı 10 kişi daha iyi oynayan ve mücadele eden bir takım vardı.

Emre Akbaba çok kötü oynadı, hazır bir görüntü vermedi.

Belhanda'nın attığı golde VAR yaptığı yapacağını! Hakem hem acemi hem de niyeti kötüydü. 2. yarıdaki oyun ve mücadele çok iyiydi ama son dakika yenilen gol ve mağlubiyet Galatasaray'a şok etkisi yarattı.

Galatasaray milli ara sonrası oynadığı ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı. Sezonun başlangıcında iyi bir görüntü veren Galatasaray son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarlarını üzdü. Ligin henüz başları ama bu puan kayıpları çok aranır.

MAÇIN EN İYİSİ DAVIDSON

Galatasaray'ı bitiren golü attı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ETEBO

Kritik maçta takımını yalnız bıraktı.