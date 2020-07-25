İki farklı Galatasaray

Antalyaspor maçı Avrupa kupaları için mutlak kazanılması gereken bşr maçtı. Olası bir kayıpta Alanya'nın mağlubiyetini bekleyecekti Galatasaray. Maçın başında yine bir sakatlık yine hüsran yaşandı. Bu sefer de Emre Akbaba. Bu sene sakatlıklardan çok çekti Galatasaray ama oyun anlamında da dün gece ilk yarıda hiç bir şey oynamadılar. Saracchi ve Linnes arkasına çok adam kaçırdı. Önden destek yoktu, takım halinde isteksiz ve ruhsuz bir görüntü vardı.

GOLLER KAÇINCA...

Yenilen gol de kenardan geldi. Linnes orta yaptırdı. Orta sahadan Seri çok ağır davranarak de adamını kaçırdı. 2. yarıya çok istekli başlayan bir Galatasaray vardı. Önde basan ve çoğalan, çoşkulu oynayan Galatasaray golü attı. İlk yarı farklı, 2. yarı çok farklı bir Galatasaray izledik. Nitekim 2. gol de gecikmedi. Son bölümde golleri kaçıran ama golü yiyen Galatasaray oldu. Şimdi Avrupa için Alanyaspor'u bekleyecek artık Sarı-Kırmızılılar.

MAÇIN EN İYİSİ DONK

Savunmada çok iyi mücadele etti.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ÖMER

Pandemi sonrası düşüşü sürdü.