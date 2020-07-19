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Evren Turhan Evren Turhan
  • 19 Temmuz 2020, Pazar

Galibiyeti hatırladı

PANDEMİ döneminde en kötü performans sergileyen 2 takımın maçında Galatasaray galibiyet hasretine Göztepe karşısında son vermek istiyordu. Maçın ilk bölümünde Emre Akbaba ve Feghouli pozisyonları değerlendiremedi.
Adem Büyük, Beto'dan kaptığı topu gole çevirdi ama VAR yine izin vermeyip bir şey buldu. Pozisyon bence net goldü. Galatasaray ilk yarıda oyun olarak çok istekli değildi.
Takım yine topu kaleye kadar getirdi ama sonuç yoktu. İlk yarı tek şut var o da Seri'den. Takım şut atmıyor! Şuta teşebbüs etmezsen, denemezsen nasıl gol atacaksın?
2.yarıda 2 penaltı atışında da sonuç gelmedi. Dönen topta Saracchi golünü attı.
Öne geçtikten sonra rakibine pozisyon vermeye başlayan Galatasaray golü yedi. Emre Akbaba ile frikikten sonunda gol bulan Galatasaray öne geçti.
Yunus Akgün de son dakikada fişi çekti.

MAÇIN EN İYİSİ: EMRE AKBABA
Attığı frikik golü harikaydı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: ÖMER BAYRAM
Oyun kalitesi çok düşüktü.

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