G.Saray ilk yarıda bitirdi

Galatasaray ilk maçında Gaziantepspor karşısına galibiyet için çıktı.

Yeni transferler Fatih, Emre Kılınç, Arda ve Omar ilk 11 de başladı. Maça Galatasaray çok etkili başladı.

Falcao ilk yarıda yıldızlaştı. 2 gol 1 asistle tek başına skoru belirledi. Emre Kılınç klasını gösterdi. Omar çok iyi oyuncu enerjisi hiç bitmiyor. Fatih ilk yarıda 2 yüzde yüz posizyon kurtardı ve kalede güven verdi.

Ancak yenilen golde kalede Muslera olsa top ağlarla buluşur muydu tartışılır.

HEP BÖYLE OLMALILAR

Taylan orta saha çok mücadele etti ve bende varım artık dedi. Galatasaray sezona çok iyi hazırlanmış gözüktü.

Belhanda ve Feghouli bu takım için önemli oyuncular olduğunu gösterdiler ama hep böyle oynamalılar. Maçın 2. bölümünde yine posizyon bulan Galatasaray'dı ama golü yiyen takım da Galatasaray oldu. Falcao attığı kadar da net posizyonları değerlendiremedi. Mücadele eden ve maçı bırakmayan, gelecek için umut veren bir Galatasaray izledik dün gece.

MAÇIN EN İYİSİ FALCAO

2 gol 1 asistle işi tek başına bitirdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ KENAN ÖZER

Oyunda kaldığı sürede etkisizdi.