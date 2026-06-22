AK Parti’ye geçen Beykoz’a İBB sopası | Ulaşım hatları kesildi tesisler teker teker kapatıldı

VAPUR İPTAL

İlçenin en önemli ulaşım damarlarından Çubuklu-İstinye arabalı vapur hattının 31 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla seferden kaldırıldığı bildirildi.

Günlük ortalama 6 bin araç ile binlerce yolcu taşıyan kritik hattın İBB yönetimi tarafından "zarar" bahanesiyle kapatıldığı öğrenildi.

İstanbul kuzey kapısı niteliğindeki ilçede deniz ulaşımının sonlandırılmasının vatandaşın hayat kalitesini ciddi şekilde düşürdüğü vurgulandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beykoz ilçesindeki temel kamu hizmetlerini durdurarak bölge halkını büyük mağduriyetin içine sürükledi.

İGDAŞ BİNASINDA KİLİT

Ulaşım krizinin ardından enerji altyapısı hizmetlerinde benzer mağduriyetin yaşandığı tespit edildi.

İBB yönetimi tarafından İGDAŞ Kavacık hizmet binasının faaliyetlerine Eylül 2025 tarihi itibarıyla son verildiği aktarıldı.

Merkezi konumdaki tesisin kapatılması neticesinde Beykozlu vatandaşların bütün başvuru işlemleri için en yakın konumdaki Ümraniye ilçesine gitmek zorunda bırakıldığı dile getirildi.

'TEPKİLERE ALDIRIŞ EDEN YOK'

Konuyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne taşıyan AK Partili Meclis Üyesi Gaye Zayıf, Beykozlulara sunulan kamu hizmetlerinin siyasi tercihlere göre şekillendirilmemesi gerektiğin altını çizdi.

İBB'nin eşit ve adil hizmet sorumluluğunu yerine getirmediğini söyleyen Zayıf, Beykoz Belediyesi ile sivil toplum kuruluşlarının İGDAŞ hizmetlerinin durdurulmasına yönelik yoğun tepki gösterdiğini fakat CHP'li İBB yönetiminin alınan kararlarından hiçbir şekilde geri adım atmadığı söyledi.

Zarif, İBB yönetiminin Beykoz'u bilinçli şekilde cezalandırdığını ifade etti.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel