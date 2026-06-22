AK Parti’ye geçen Beykoz’a İBB sopası | Ulaşım hatları kesildi tesisler teker teker kapatıldı
Beykoz Belediyesi’nin AK Parti’ye geçmesinin ardından CHP’li İBB tarafından ilçeye adeta ambargo uygulandığı belirtildi. Ulaşım ağlarının daraltıldığı, kentsel dönüşüm projelerinin durdurulduğu, İETT seferlerinin azaltıldığı Beykoz’da altyapı çalışmalarındaki ihmaller neticesinde facialar yaşanmaya başladı. Günlük ortalama 6 bin aracın kullandığı Çubuklu-İstinye arabalı vapur hattı kaldırıldı. İGDAŞ Kavacık hizmet binasının kapatılmasıyla birlikte binlerce ilçe sakini temel belediyecilik hizmetlerinden mahrum bırakılarak komşu ilçelere gitmek zorunda kaldı. Sorun İBB Meclisi’ne taşındı.
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- CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye geçmesinin ardından ilçeye yönelik hizmetleri azalttığı iddia edildi.
- İBB, günlük ortalama 6 bin araç taşıyan Çubuklu-İstinye arabalı vapur hattını 31 Temmuz 2025 tarihinde zarar gerekçesiyle seferden kaldırdı.
- İGDAŞ Kavacık hizmet binası Eylül 2025'te kapatılarak Beykozlu vatandaşlar işlemleri için Ümraniye'ye yönlendirildi.
- Beykoz'da kentsel dönüşüm projeleri başlatılmadığı, asfalt döküm işlemleri durdurulduğu ve İETT sefer sayıları düşürüldüğü belirtildi.
- AK Partili İBB Meclis Üyesi Gaye Zayıf, İBB'nin Beykoz'a eşit ve adil hizmet sunmadığını savundu.
CHP'nin rövanşist anlayışı İstanbul'un Beykoz ilçesinde çirkin yüzünü gösterdi.
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye geçmesinin ardından CHP'li İBB yönetiminin ilçeyi adeta cezalandırdığı belirtildi. İBB'nin Beykoz'a yeni yatırımlar kazandırmak yerine mevcut tesisleri teker teker kapattığı ortaya çıktı.
KENTSEL DÖNÜŞÜM DURDU OTOBÜS SEFERLERİ AZALTILDI
Kentsel dönüşüm projelerinin başlatılmadığı, asfalt döküm işlemlerinin durdurulduğu ve İETT sefer sayılarının düşürüldüğü Beykoz'da, altyapı çalışmaları sonrası kapatılmayan çukurların ölümlü kazalara davetiye çıkardığı saptandı.
MEZARLIKLAR BAKIMSIZ
İki bayram geçmesine rağmen mezarlıklardaki otların temizlenmediği belirlenirken, Beykoz Belediyesinin kendi inisiyatifiyle geliştirdiği çözüm projelerinin CHP'li İBB yönetimi tarafından kasıtlı olarak engellendiği ifade edildi
VAPUR İPTAL
İlçenin en önemli ulaşım damarlarından Çubuklu-İstinye arabalı vapur hattının 31 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla seferden kaldırıldığı bildirildi.
Günlük ortalama 6 bin araç ile binlerce yolcu taşıyan kritik hattın İBB yönetimi tarafından "zarar" bahanesiyle kapatıldığı öğrenildi.
İstanbul kuzey kapısı niteliğindeki ilçede deniz ulaşımının sonlandırılmasının vatandaşın hayat kalitesini ciddi şekilde düşürdüğü vurgulandı.
İGDAŞ BİNASINDA KİLİT
Ulaşım krizinin ardından enerji altyapısı hizmetlerinde benzer mağduriyetin yaşandığı tespit edildi.
İBB yönetimi tarafından İGDAŞ Kavacık hizmet binasının faaliyetlerine Eylül 2025 tarihi itibarıyla son verildiği aktarıldı.
Merkezi konumdaki tesisin kapatılması neticesinde Beykozlu vatandaşların bütün başvuru işlemleri için en yakın konumdaki Ümraniye ilçesine gitmek zorunda bırakıldığı dile getirildi.
'TEPKİLERE ALDIRIŞ EDEN YOK'
Konuyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne taşıyan AK Partili Meclis Üyesi Gaye Zayıf, Beykozlulara sunulan kamu hizmetlerinin siyasi tercihlere göre şekillendirilmemesi gerektiğin altını çizdi.
İBB'nin eşit ve adil hizmet sorumluluğunu yerine getirmediğini söyleyen Zayıf, Beykoz Belediyesi ile sivil toplum kuruluşlarının İGDAŞ hizmetlerinin durdurulmasına yönelik yoğun tepki gösterdiğini fakat CHP'li İBB yönetiminin alınan kararlarından hiçbir şekilde geri adım atmadığı söyledi.
Zarif, İBB yönetiminin Beykoz'u bilinçli şekilde cezalandırdığını ifade etti.