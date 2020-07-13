Kazanmayı unuttu

Galatasaray pandemiden sonra kazanamama serisini bozmak için Ankara'ya gitti.

Genç Emin Bayram kaptan olarak sahaya çıktı. Yine oyun olarak üstün olan topla rakibine göre daha fazla oynayan Galatasaray'dı.

Ancak gol de üretkenlik de son maçlardaki gibi eksikti.

Belhanda kafasında Galatasaray'ı bitirmiş. Bal yapmaz arı misali döndü durdu...



Emre Akbaba da istekli ama ceza sahasında etkili değildi. Eksik çok olsa da G.Saray'ın ilk şutunu ilk yarının sonunda atması kabul edilemez.

SAHADA YÜRÜDÜLER!

G.Saray'da gelecek sezon için ciddi şekilde revizyon lazım. 2.yarı Emin Bayram'ın yaptırdığı penaltı ile maçı kaybeden bir Galatasaray vardı. Genç oyuncu hata yapacak ama diğerleri ne yapıyor yürümekten başka! Bu sonuçla Avrupa Kupaları da zora girdi. Takım kazanmayı unuttu.

Bu sene geçti, seneye dersler çıkarılmalı. Hem Fatih hoca hem yönetim, hem de oyuncular.

MAÇIN EN İYİSİ: KITSOU

Sağ kanadı etkili kullandı

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BELHANDA

Sahada turist gibi gezindi.