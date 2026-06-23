Anyma, Black Coffee, Boris Brejcha, The Offspring, Tom Odell ve Gorillaz da İstanbul'un yaz etkinlik takviminde yer alıyor.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı koordinasyonundaki strateji ile turizm talebinin yıl geneline yayılması hedefleniyor.

Kanye West'in Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirdiği konser 118 bin kişinin katılımıyla dünyanın en yüksek katılımlı stadyum organizasyonları arasında yer aldı.

Go Türkiye'nin 'What's On' stratejisi kapsamında İstanbul, 2026 yazında Scorpions, Moby, Ricky Martin, Tiesto ve Zara Larsson gibi uluslararası sanatçıları ağırlayacak.

Go Türkiye'nin "What's On" stratejisiyle İstanbul, konserlerden festivallere uzanan etkinlik takvimiyle yalnızca ziyaret edilen değil, yılın her döneminde deneyim sunan küresel bir merkez olarak öne çıkıyor.

Go Türkiye'nin 'What's On' stratejisi kapsamında İstanbul, 2026 yazında Scorpions, Moby, Ricky Martin, Tiesto ve Zara Larsson gibi uluslararası sanatçıları ağırlayacak. (Fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır)

KÜLTÜR TURİZMİNİN MERKEZİ TÜRKİYE

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) koordinasyonunda Go Türkiye tarafından yürütülen "What's On" stratejisi kapsamında İstanbul, Andrea Bocelli ve Kanye West konserleriyle dünya çapında yarattığı etkinin ardından 2026 yazında Scorpions, Moby, Ricky Martin, Tiesto, Zara Larsson ve birçok uluslararası yıldızı ağırlayarak küresel etkinlik ve kültür turizminin önde gelen merkezlerinden biri olmayı sürdürecek.

GLOBAL MÜZİĞİN KALBİ İSTANBUL'DA ATACAK

İstanbul, 2026 yazında rock, pop, elektronik müzik ve dünya müziğinin önde gelen temsilcilerine ev sahipliği yapacak. Efsanevi rock grubu Scorpions, 24 Haziran'da gerçekleşecek "Coming Home 60 Years of Scorpions Tour" kapsamında Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda İstanbullu müzikseverlerle buluşacak.

HANGİ SANATÇILAR SAHNE ALACAK?

Yaz sezonunun öne çıkan konserleri arasında ayrıca Moby (29 Haziran), Ricky Martin (11 Temmuz), Tiesto (8 Ağustos) ve Zara Larsson (9 Ağustos) da yer alıyor.

Elektronik müzik sahnesinin dünyaca ünlü isimleri Anyma, Black Coffee ve Boris Brejcha da İstanbul'un yaz takvimine güçlü bir ivme kazandıracak.

Farklı müzik türlerine hitap eden etkinlik programında ayrıca The Offspring, Tom Odell, Gorillaz, LP, Amr Diab, Maher Zain ve Sami Yusuf gibi uluslararası sanatçılar da sahne alacak.