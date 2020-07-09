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Evren Turhan Evren Turhan
  • 09 Temmuz 2020, Perşembe

İyi oynayana puan verilmiyor

ŞAMPİYONLUK şansını Trabzon maçında kaybeden Galatasaray, Alanya'da şampiyonlar Ligi şansını devam ettirmek için mutlaka kazanılması gereken bir maça çıktı. Adem Büyük'ün dönüşü ile dün Terim'in en azından elinde bir santrfor vardı. Oyuna iyi başlayan, topa hakim olan Galatasaray'dı ama ön tarafta üretkenlik sıfırdı. Kaleye kadar her şey güzel ama finalde ve çoğalmada ciddi sıkıntılar vardı.
Galatasaray'ın yediği goller çok basitti.
Adem'in boş kaleye kaçırdığı ağlara yollayamadığı top, dönüp G.Saray kalesinde gol oldu.

ŞANSINI ZORA SOKTU
2. yarı G.Saray tek kale oynadı ama gol yoktu. Belhanda ve Emre Akbaba bir şeyler yapmaya çalışıyor ama son vuruşlarda başarılı olunamayınca Aslan, sonuca gidemedi. Oyun iyi ama skor kötü.
İyi oyuna puan vermiyorlar.
Rakiplerinin puan kaybettiği hafta Cimbom mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi şansını zora soktu.

MAÇIN EN İYİSİ: YOK
G.Saray adına her şey kötüydü.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: ÖMER BAYRAM
Top ezme gelenğini yine sürdürdü.

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