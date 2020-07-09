İyi oynayana puan verilmiyor
Galatasaray'ın yediği goller çok basitti.
Adem'in boş kaleye kaçırdığı ağlara yollayamadığı top, dönüp G.Saray kalesinde gol oldu.
ŞANSINI ZORA SOKTU
2. yarı G.Saray tek kale oynadı ama gol yoktu. Belhanda ve Emre Akbaba bir şeyler yapmaya çalışıyor ama son vuruşlarda başarılı olunamayınca Aslan, sonuca gidemedi. Oyun iyi ama skor kötü.
İyi oyuna puan vermiyorlar.
Rakiplerinin puan kaybettiği hafta Cimbom mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi şansını zora soktu.
MAÇIN EN İYİSİ: YOK
G.Saray adına her şey kötüydü.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: ÖMER BAYRAM
Top ezme gelenğini yine sürdürdü.
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