Hatalardan ders almalılar
Onyekuru'nun gidişi ve sakatlar takımın gücünü eksiltse de sonuna kadar mücadele etmek zorundaydılar. Fegohuli'nin yaptığı affedilmez. Böyle amatörlük olmaz, ilk uçakla yollarım. Sonra verilen penaltı tartışılır. Sörloth topa vurdaktan sonra ayağına darbe geliyor.
Takımın çok basit kartlar görmesi ve sorumsuz hareketler Fatih Terim'in takımına yakışmadı.
Seneye hocanın bu takıma neşteri vurması lazım.
SARACCHI İLE OLMAZ
TAKIMDA oyuna ve sonuca isyan eden oyuncu yok.
Hakeme itiraz bile etmiyorlar.
2. yarı da 1 kişi eksik oynayan Galatasaray'ın rakibine üstünlük kurması zordu.
Yan toptan yediği golle 2-0 oldu maç. Sonrasında fark 1'e inse de Trabzon istediğini aldı.
Saracchi bu takımın sol beki olamaz. Mariano zaten gidiyor. Yönetim, hoca ve futbolcular bu seneki hatalardan ders alarak doğru kararlar vermemeliler.
MAÇIN EN İYİSİ: SÖRLOTH
Trabzonsporlu oyuncu yine golünü attı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: FEGHOULI
Çok gereksiz bir kırmızı kart gördü.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Galatasaray elinden kaçırdı 29 Haziran 2020, Pazartesi GALATASARAY şampiyonluk şansı için devam mı tamam mı maçına çıktı. Kazansa şampiyonluğa tekrar ortak olacak ve...
- Aslan paramparça 22 Haziran 2020, Pazartesi RİZE maçı sonrası bir daha kaybetme lüksü olmayan Galatasaray, Gaziantep maçına çok etkili başladı. Orta sahada...
- Aslan için kara gece 15 Haziran 2020, Pazartesi G.SARAY için sezonun en kritik maçıydı... Rakipleri Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in kazandığı haftada hata...
- Şartlar oluştu ki devam kararı çıktı 08 Mayıs 2020, Cuma Liglerin Haziran ayında başlaması gündemde… Bu konuyla ilgili görüşleriniz nelerdir… Futbol ailesi...
- Derbide sessizlik 16 Mart 2020, Pazartesi SEYİRCİSİZ oynanan maçta Galatasaray derbiye iyi başladı. Pozisyon bulan fakat değerlendiremeyen bir Galatasaray...