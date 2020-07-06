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Evren Turhan Evren Turhan
  • 06 Temmuz 2020, Pazartesi

Hatalardan ders almalılar

G.SARAY az olan şampiyonluk şansını devam ettirmesi için mutlak kazanması gereken bir maça çıktı.
Onyekuru'nun gidişi ve sakatlar takımın gücünü eksiltse de sonuna kadar mücadele etmek zorundaydılar. Fegohuli'nin yaptığı affedilmez. Böyle amatörlük olmaz, ilk uçakla yollarım. Sonra verilen penaltı tartışılır. Sörloth topa vurdaktan sonra ayağına darbe geliyor.
Takımın çok basit kartlar görmesi ve sorumsuz hareketler Fatih Terim'in takımına yakışmadı.
Seneye hocanın bu takıma neşteri vurması lazım.

SARACCHI İLE OLMAZ
TAKIMDA oyuna ve sonuca isyan eden oyuncu yok.
Hakeme itiraz bile etmiyorlar.
2. yarı da 1 kişi eksik oynayan Galatasaray'ın rakibine üstünlük kurması zordu.
Yan toptan yediği golle 2-0 oldu maç. Sonrasında fark 1'e inse de Trabzon istediğini aldı.
Saracchi bu takımın sol beki olamaz. Mariano zaten gidiyor. Yönetim, hoca ve futbolcular bu seneki hatalardan ders alarak doğru kararlar vermemeliler.

MAÇIN EN İYİSİ: SÖRLOTH
Trabzonsporlu oyuncu yine golünü attı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: FEGHOULI
Çok gereksiz bir kırmızı kart gördü.

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