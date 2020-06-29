Galatasaray elinden kaçırdı
O kadar eksiğe rağmen maça iyi başlayan takım Galatasaray'dı..
Seri ve Donk ilk yarıda sahanın en iyi oyuncalarıydı.
Ömer Bayram eski formunu kaybetmiş. Çok acemice hareketler yaptı ilk yarıda..
Belhanda ve Emre Akbaba sahada yoktu ilk yarı. Onların devreye girmesiyle Galatasaray ancak gol bulabilirdi. Onyekuru'yu çok az kullandılar. Ali Palabıyık ilk yarıda Visca ve İrfan Can'a kart göstermeyerek Başakşehir'i ayakta tuttu..
2. yarı Okan Buruk, Demba Ba'yı oyuna alarak daha ofansif bir oyunu tercih etti ve Aleksiç golü attı. Galatasaray çok geriye çekildi.
Bu kadar çekilirsen golü yersin.
Emre Akbaba sahneye çıktı ve beraberliği getirdi. Galatasaray bu kadar eksiğe rağmen iyi oynadı.
Kazanabilirdi ama olmadı..
MAÇIN EN İYİSİ: SERİ
İlk yarıda da 2. yarıda da temposu düşmedi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: ÖMER
Ömer Bayram, eski formundan çok uzaktı.
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