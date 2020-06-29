Bugünkü
Takvim
Evren Turhan Evren Turhan
  • 29 Haziran 2020, Pazartesi

Galatasaray elinden kaçırdı

GALATASARAY şampiyonluk şansı için devam mı tamam mı maçına çıktı. Kazansa şampiyonluğa tekrar ortak olacak ve kartlar yeniden açılacaktı.
O kadar eksiğe rağmen maça iyi başlayan takım Galatasaray'dı..
Seri ve Donk ilk yarıda sahanın en iyi oyuncalarıydı.
Ömer Bayram eski formunu kaybetmiş. Çok acemice hareketler yaptı ilk yarıda..
Belhanda ve Emre Akbaba sahada yoktu ilk yarı. Onların devreye girmesiyle Galatasaray ancak gol bulabilirdi. Onyekuru'yu çok az kullandılar. Ali Palabıyık ilk yarıda Visca ve İrfan Can'a kart göstermeyerek Başakşehir'i ayakta tuttu..
2. yarı Okan Buruk, Demba Ba'yı oyuna alarak daha ofansif bir oyunu tercih etti ve Aleksiç golü attı. Galatasaray çok geriye çekildi.
Bu kadar çekilirsen golü yersin.
Emre Akbaba sahneye çıktı ve beraberliği getirdi. Galatasaray bu kadar eksiğe rağmen iyi oynadı.
Kazanabilirdi ama olmadı..

MAÇIN EN İYİSİ: SERİ
İlk yarıda da 2. yarıda da temposu düşmedi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: ÖMER
Ömer Bayram, eski formundan çok uzaktı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Evren Turhan Galatasaray elinden kaçırdı
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ