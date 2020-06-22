Aslan paramparça
Onyekuru ve Falcao yakaladığı net pozisyonları atsa maç çok erken kopardı.
2.yarı yine oyunun kontrolü Galatasaray'daydı ama Belhanda'nın hatalı pası sonrası Ahmet Çalık kırmızı gördü. Ahmet kardeşim maçın 85. dakikası olsa atla ama o dakika atlanılmaz.
HAKEM ÇOK KÖTÜYDÜ
Galatasaray 10 kişi kalmasına rağmen golü maçın yıldızı Feghouli ile bulup farkı ikiye çıkardı. Son bölümde hakem Alper Ulusoy devreye girdi. ofsayt pozisyonunda VAR uyarısına rağmen pozisyonu izlemedi ve Antep'in ikinci golünü verdi. Aynı pozisyona Başakşehir maçında aynı posizyon ofsayt verilmişti. Dün son bölümde Gaziantep'e üçüncü golü attırmak için elinden geleni yapan hakem Ulusoy, istediğini son dakikada da olsa yaptı ve Galatasaray çok kritik 2 puan kaybetti.
MAÇIN EN İYİSİ: FEGHOULI
İyi oynadı ama çabası 3 puana yetmedi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: HAKEM
Çok kötü bir yönetim gösterdi.
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