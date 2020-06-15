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Evren Turhan Evren Turhan
  • 15 Haziran 2020, Pazartesi

Aslan için kara gece

G.SARAY için sezonun en kritik maçıydı... Rakipleri Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in kazandığı haftada hata yapmak istemiyorlardı.
Ancak maçın başlama düdüğüyle birlikte Galatasaray'da isteği ve çalışkanlığı göremedim.
Maça bir türlü giriş yapamadılar. Rizespor dersini iyi çalışmış. Ünal hocayı tebrik etmek lazım.
Galatasaray'da iş yapacak isimleri iyi kitlediler.
Kanatlara sürekli yardım geldi. Ortayı da kapattılar.
Sonuca da gitmeyi başardılar.

SEZONUN ÖZETİ GİBİ!
Galatasaray beden olarak sahadaydı ama ruh olarak yoktu. Sarı-Kırmızılılar adına adeta kara bir gece oldu. Belki Rize'de şampiyonluk gitti.
Hakem Rize'nin sert oyununa izin verdi. Galatasaray sezon boyunca büyük şanssızlık yaşadı.
Yönetim, teknik direktör ve futbolcular sezon başından beri hastalık ve sakatlıklarla boğuştu. Sonuçta maça bir türlü giremeyen Galatasaray, Muslera ve Andone'nin sakatlığı sonrasında fişi çekti. Moral olarak çöktü! Evet Galatasaray salgından sonra iyi dönemedi ama şanssızlıklar da bir türlü yakasını bırakmadı.
Muslera ve Andone'yi kaybetti.
İki oyuncuya da geçmiş olsun.

MAÇIN EN İYİSİ: TARIK
Çaykur Rizespor'ur kalecisi günündeydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: FALCAO
Kolombiyalı forvet dün kayboldu.

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