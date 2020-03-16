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Evren Turhan Evren Turhan
  • 16 Mart 2020, Pazartesi

Derbide sessizlik

SEYİRCİSİZ oynanan maçta Galatasaray derbiye iyi başladı. Pozisyon bulan fakat değerlendiremeyen bir Galatasaray vardı ilk bölümde.
Onyekuru ve Donk net pozisyonları gole çeviremedi.
Seyircinin olmaması temponun yükselmesini engelledi.
Fatih hocanın Belhanda tercihi ilk yarı itibari ile doğru gözükmedi.
Falcao kaleden çok uzaktı ve topla çok buluşamadı.
Seri ve Lemina mücadele yönleri iyi fakat final paslarında başarısız oldular.

SEYİRCİSİZ OLMUYOR
2.yarı Fatih hoca Belhanda'nın yerine Ömer Bayram'ı aldı. Galatasaray topa hakim olsa da golü bir türlü bulamadı. Son bölümde de golü bulamayan Galatasaray önemli bir avantajı tepti.
Dün bir kez daha görüldü ki; seyircisiz maçlarda futbolcular motive olmakta bir hayli zorlanıyor.
Özellikle derbiler gibi ateşli atmosferlerde takımların seyircilerinden yoksun olması oyun temposunu büyük oranda etkiliyor.

MAÇIN EN İYİSİ: MARCAO
Savunmada görevini eksiksiz yaptı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BELHANDA
İlk 11'de olması yanlıştı.
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