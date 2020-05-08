Şartlar oluştu ki devam kararı çıktı
BU süreç zor bir süreç Federasyon zor bir karar aldı. Virüste önemli kararlar aldık. Olumlu karşılıyorum liglerin başlamasını… Ligler oynanarak tescil edilmeli. Şartlar oluştu ki Federasyon bu kararı aldı. Ülke olarak kötü durumda olsaydık gerçekten lig şu haliyle tescil edilebilirdi. Kimse de bir şey demez ama demek ki iyi durumdayız ki devam kararı çıktı. AVM ve kuaförler açılıyor. Önemli gelişmeler var ki futbola 'Devam' dendi.
-Ligin devamında hangi takımı şanslı görüyorsunuz… Kalite dışında psikolojik üstünlük de sonucu etkileyecek mi?
4 takmın durumu da eşit. Seyircisiz futbol oynayacaklar. Herşey başa döndü.
Şampiyonluk adayları Galatasaray, Başakşehir, Trabzonspor ve Sivasspor formdaydı. Ama ara verdiler… Nasıl dönecekleri önemli… İki maç izlemek gerekiyor yorum yapabilmek için.
-Galatasaray ve diğer kulüplerimizin ekonomik yapısı ve transfer politikasında ne gibi değişiklikler olacak?
Galatasaray'dan bahsedeyim. Futbolculardan indirim isteniyor. Olumlu bakıyorlar indirime. Çilek dönemi geçti artık... Mecbur genç oyuncular oynatacaklar.
Elindeki oyuncular gider mi bilmiyorum. Çünkü iyi maaş alıyorlar.
Kiralık oyuncu sayısı fazla. Fatih hoca bir şeyler planlıyordur…
-Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz rahatsızlandı… Kulübü nasıl bir süreç bekliyor?
ÖNCELİKLE acil şifalar diliyorum. Hastalığından sonra Abdurrahim Albayrak'a bırakalım demiş ama Albayrak gerekli ödemeleri ben yapacağım ve göreve devam edelim demiş. Önce sağlık diyoruz.
Yönetim ve teknik ekip olarak Galatasaray çok kötü dönem geçirdi son 1 ayda.
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