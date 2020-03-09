Bu futbola yazık oldu
Falcao'nun pasında ikinci gol Feghouli ile geldi.
PENALTI DEĞİLDİ...
Skor üstünlüğünü ele geçiren Galatasaray'ın 2. yarıda üstün oyunuyla farkı artırması bekleniyordu.
2. yarıya oyunun kontrolünü eline alarak başlayan Galatasaray, Mete Kalkavan ve VAR'ı hesap edemedi ve uyduruk bir penaltı ile skora denge geldi. Skor eşitlenince de oyunun seyri değişti.
Galatasaray 3. gol için oyunu forse ederken kalesinde de pozisyonlar gördü.
Galatasaray iyi oynadığı bir maçta 3 puanı alamadı.
MAÇIN EN İYİSİ: FALCAO
Attı attırdı. Her an maçın içindeydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: ÖMER
Pas hataları çok fazla göze battı.
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