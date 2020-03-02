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Evren Turhan Evren Turhan
  • 02 Mart 2020, Pazartesi

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FUTBOL konuşmanın, yazmanın, hatta seyretmenin bile zor olduğu bu günlerde Galatasaray için çok zor olmayacağını düşündüğüm bir maçtı. Nitekim oyunun başında Donk'un attığı golle rahatlayan ve maçın hakimiyetini eline alan Galatasaray üst üste pozisyonları da buldu. Ama bu pozisyonları gole çevirmekte çok başarılı değildi.
Mariano ve Saracchi yine çok etkili oynadılar.
Mariano ikinci golde al da at diye Falcao'ya verdi.

ONYEKURU FARKI
O da geri çevirmedi. İkinci yarıda da üstün olan Galatasaray, Falcao ile bir gol daha bularak farkı 3 e çıkardı.
Artık Galatasaray çok pas oyunu değil, direkt paslarla, çabuk oyunla çok rahat goller bulmaya başladı. Bunun tek sebebi Onyekuru.
O varsa araya ve arkasına attığın her topun gol olma ihtimali çok yüksek.
Galatasaray için dün sevindirici bir gelişme de Andone'nin dönüşüydü.
Cimbom zorlanmadan galip gelerek seriyi 8'e çıkarrdı.

MAÇIN EN İYİSİ: FALCAO
Çok iştahlıydı. Alkışı hak etti.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: CANDEIAS
Bekleneni veremedi.
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