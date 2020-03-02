Seriye devam
Mariano ve Saracchi yine çok etkili oynadılar.
Mariano ikinci golde al da at diye Falcao'ya verdi.
ONYEKURU FARKI
O da geri çevirmedi. İkinci yarıda da üstün olan Galatasaray, Falcao ile bir gol daha bularak farkı 3 e çıkardı.
Artık Galatasaray çok pas oyunu değil, direkt paslarla, çabuk oyunla çok rahat goller bulmaya başladı. Bunun tek sebebi Onyekuru.
O varsa araya ve arkasına attığın her topun gol olma ihtimali çok yüksek.
Galatasaray için dün sevindirici bir gelişme de Andone'nin dönüşüydü.
Cimbom zorlanmadan galip gelerek seriyi 8'e çıkarrdı.
MAÇIN EN İYİSİ: FALCAO
Çok iştahlıydı. Alkışı hak etti.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: CANDEIAS
Bekleneni veremedi.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- O sene bu sene işte 24 Şubat 2020, Pazartesi DERBİDE ilk yarıda Galalatasay müthiş bir oyun sergiledi. Cimbom topa hakim olan, pozisyon bulan taraftı. Galalatasay...
- Galatasaray dolu dizgin 17 Şubat 2020, Pazartesi DERBİ öncesi mutlak kazanılması gereken maça Galatasaray çok kötü başladı..Böyle maçlarda oyundan çok sonuç önemlidir. Çıkarken...
- Savaşarak elendiler 13 Şubat 2020, Perşembe İLK maçta aldığı 2-0'lık yenilginin dezavantajı ile Alanya maçına çıkan Galatasaray, erken bulduğu golle tur için...
- Mayıs ayı yaklaşıyor 10 Şubat 2020, Pazartesi TRABZONSPOR hariç bütün rakiplerinin puan kaybettiği haftada çok önemli bir maça çıkan Galatasaray'ın kazanmaktan...
- Galatasaray işi zora soktu 06 Şubat 2020, Perşembe GALATASARAY kupa maçına rotasyonlu bir kadro ile çıktı. Cimbom oyunun kontrolünü bir türlü eline alamadı. Bunun...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.