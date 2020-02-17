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Evren Turhan Evren Turhan
  • 17 Şubat 2020, Pazartesi

Galatasaray dolu dizgin

DERBİ öncesi mutlak kazanılması gereken maça Galatasaray çok kötü başladı..Böyle maçlarda oyundan çok sonuç önemlidir.
Çıkarken yine Seri çok riskli paslarla rakibi umutlandırdı. Yeni Malatyaspor'un önde baskısı Galatasaray'ın oyun kurmasını zorlaştırdı.
İlk yarıda etkili olamayan Galatasaray penaltıdan Adem'in attığı golle öne geçti.

FIRSATLAR KAÇTI
Feghouli bir türlü istediği oyunu oynayamadı. Sezon başından bu şana bekleneni veremeyen Şener yine çok tutuk ve ağır kaldı. Bifouma o bölgede çok etkili oldu. 2. yarıda yine oyun olarak çok etkili olamayan Galatasaray'ın 2. golü bulamaması takımı sıkıntıya soktu. Birçok fırsat yakalandı ama beklenen son vuruşlar gelmedi.
Sonuç olarak ö.nemli olan kazanmaktı ve Galatasaray bunu başardı. Şimdi Sarı-Kırmızılılar derbiye 4 puan farkla gidiyor.

MAÇIN EN İYİSİ: EMRE AKBABA
Yaptırdığı penaltı çok kritikti.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: GÖKHAN TÖRE
Çok sinirliydi. Hiç etkili olamadı.
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