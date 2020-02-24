O sene bu sene işte

DERBİDE ilk yarıda Galalatasay müthiş bir oyun sergiledi. Cimbom topa hakim olan, pozisyon bulan taraftı.

Galalatasay son yılların en iyi deplasman oyununu sahaya koydu. Orta sahada Seri ve Belhanda çok etkili oldu. Onyekuru ilk yarıda defans arkasına yaptığı koşularla çok etkili oldu ve yüzde yüzlük de bir gol kaçırdı. Marcao, Vedat Muriç'in pozisyonunda topa dokunda ama Halil Umut Meler ve VAR devreye girdi, penaltı kararı geldi. Ancak maçı bırakmayan Galalatasaray Donk'la skoru eşitledi.



ONYEKURU FİŞİ ÇEKTİ

İkinci yarıda yine oyun üstünlüğü Galalatasaray'daydı.

Oyunun her dakikası üstün olan Sarı-Kırmızılılar, bunu Falcao'nun penaltı golüyle skora da yansıttı.

Onyekuru da duraklamalarda fişi çekti.

Galatasaray hakkıyla aldı ve "o sene bu sene" dedi.

Kadıköy'den galibiyetle dönen Galatasaray, zirve tırmanışına devam etti.



MAÇIN EN İYİSİ: DONK

Attığı gol çok kritikti. Sakinliği de önemliydi.



MAÇIN EN KÖTÜSÜ: SERDAR AZİZ

Çok agresifti. Kötü oynadı.

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