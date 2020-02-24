Bugünkü
Takvim
Evren Turhan Evren Turhan
  • 24 Şubat 2020, Pazartesi

O sene bu sene işte

DERBİDE ilk yarıda Galalatasay müthiş bir oyun sergiledi. Cimbom topa hakim olan, pozisyon bulan taraftı.
Galalatasay son yılların en iyi deplasman oyununu sahaya koydu. Orta sahada Seri ve Belhanda çok etkili oldu. Onyekuru ilk yarıda defans arkasına yaptığı koşularla çok etkili oldu ve yüzde yüzlük de bir gol kaçırdı. Marcao, Vedat Muriç'in pozisyonunda topa dokunda ama Halil Umut Meler ve VAR devreye girdi, penaltı kararı geldi. Ancak maçı bırakmayan Galalatasaray Donk'la skoru eşitledi.

ONYEKURU FİŞİ ÇEKTİ
İkinci yarıda yine oyun üstünlüğü Galalatasaray'daydı.
Oyunun her dakikası üstün olan Sarı-Kırmızılılar, bunu Falcao'nun penaltı golüyle skora da yansıttı.
Onyekuru da duraklamalarda fişi çekti.
Galatasaray hakkıyla aldı ve "o sene bu sene" dedi.
Kadıköy'den galibiyetle dönen Galatasaray, zirve tırmanışına devam etti.

MAÇIN EN İYİSİ: DONK
Attığı gol çok kritikti. Sakinliği de önemliydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: SERDAR AZİZ
Çok agresifti. Kötü oynadı.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yazarlar Evren Turhan O sene bu sene işte
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ