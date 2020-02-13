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Evren Turhan Evren Turhan
  • 13 Şubat 2020, Perşembe

Savaşarak elendiler

İLK maçta aldığı 2-0'lık yenilginin dezavantajı ile Alanya maçına çıkan Galatasaray, erken bulduğu golle tur için ne kadar istekli olduğunu ortaya koydu. Ancak Galatasaray için dün en kötü senaryo Alanya'nın bir gol bulmasıydı ve bu da oldu. Akdeniz ekibinin eşitlik golünü bulması ile G.Saray'ın işi bir hayli zorlaştı.
Fakat buna rağmen G.Saray mücadeleyi bırakmadı. 32'de Seri'nin golünün ofsayt bayrağına takılması Cimbom için şanssız bir andı.

HER ŞEYİ DENEDİLER
İKİNCİ devre G.Saray seyircisinin de baskısı ile pozisyonlar yakaladı. Adem'in iki golü ile 3-1'i de bulan Aslan, tur için her şeyi denese de dördüncü gol bir türlü gelmedi.
Adem, Emre ve Feghouli takımı ateşleyen isimlerdi Takım son ana, son topa kadar mücadele edince tribünler de kupaya veda edilmesine rağmen oyunculara destek çıktı. .
İki ayaklı maçlarda deplasmanda atılan golün önemi dün bir kez daha ortaya çıktı. Alanyaspor dün bu avantajla yarı finale adını yazdırdı.
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