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Evren Turhan Evren Turhan
  • 10 Şubat 2020, Pazartesi

Mayıs ayı yaklaşıyor

TRABZONSPOR hariç bütün rakiplerinin puan kaybettiği haftada çok önemli bir maça çıkan Galatasaray'ın kazanmaktan başka çaresi yoktu. Maça da çok iyi başlayan Galatasaray golleri atarak rakibini ilk yarıda bitirdi.
Emre Akababa gerçekten saygıyı hak ediyor. Bu kadar ağır sakatlıklara rağmen kısa sürede düzelip takıma müthiş katkı yapıyor.
Feghouli kendine geldi. 2.yarı açılıyor ve takımı sırtlıyor resmen.
Adem Büyük, Falcao'nun yokluğunda takıma ciddi katkı sağladı. Saracchi'nin sakatlığı günün en olumsuz durumuydu ama Linnes o bölgede çok iyi oynadı bu maç.

EN RAHAT MAÇ
Galatasaray'da tek aksayan oyuncu Seri. Top kayıplarına devam ediyor. İkinci yarıda yarıda oyununun kontrolünü elinde tutan Galatasaray sezonun en rahat maçını oynadı.
Bu Kasımpaşa'nın kötü oluğu İçin değil, Galatasaray düzeldiği içindi. Çünkü Mayıs ayı yaklaşıyor.

MAÇIN EN İYİSİ: LEMİNA
Hem ofansif hem de defansif olarak müthişti

MAÇIN EN KÖTÜSÜ QUARESMA
Futbolu kafasında bitirmişt.İ.
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