Mayıs ayı yaklaşıyor
Emre Akababa gerçekten saygıyı hak ediyor. Bu kadar ağır sakatlıklara rağmen kısa sürede düzelip takıma müthiş katkı yapıyor.
Feghouli kendine geldi. 2.yarı açılıyor ve takımı sırtlıyor resmen.
Adem Büyük, Falcao'nun yokluğunda takıma ciddi katkı sağladı. Saracchi'nin sakatlığı günün en olumsuz durumuydu ama Linnes o bölgede çok iyi oynadı bu maç.
EN RAHAT MAÇ
Galatasaray'da tek aksayan oyuncu Seri. Top kayıplarına devam ediyor. İkinci yarıda yarıda oyununun kontrolünü elinde tutan Galatasaray sezonun en rahat maçını oynadı.
Bu Kasımpaşa'nın kötü oluğu İçin değil, Galatasaray düzeldiği içindi. Çünkü Mayıs ayı yaklaşıyor.
MAÇIN EN İYİSİ: LEMİNA
Hem ofansif hem de defansif olarak müthişti
MAÇIN EN KÖTÜSÜ QUARESMA
Futbolu kafasında bitirmişt.İ.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Galatasaray işi zora soktu 06 Şubat 2020, Perşembe GALATASARAY kupa maçına rotasyonlu bir kadro ile çıktı. Cimbom oyunun kontrolünü bir türlü eline alamadı. Bunun...
- Seriye devam 03 Şubat 2020, Pazartesi GALATASARAY, Sivas'ın puan kaybettiği haftada Kayseri maçını kazanıp puan farkını 5 indirdi.Rakibine ciddi bir...
- Galatasaray rahat kazandı 27 Ocak 2020, Pazartesi HAFTA içi Fatih hoca ve Mustafa Cengiz arasındaki kriz ortamı gerse de bu durum takıma olumsuz yansımamış. Maçta...
- Cimbom yola devam 24 Ocak 2020, Cuma GALATASARAY kupa maçına rotasyonlu bir kadro ile çıktı. Sekidika ve uzun zamandır 11'de başlamayan Belhanda sahadaydı....
- Özlenen Galatasaray 20 Ocak 2020, Pazartesi LINNES ve Emre Akbaba'nın geri dönüşü, Saracchi'nin takıma katılmasının yanı sıra Falcao'nun fizik olarak hazır...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.