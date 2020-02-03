Seriye devam
Ömer Bayram yine hareketli ve ön tarafı zorlayan oyuncuydu.
Mariano ve Feghouli geçen seneki performanslarına yakın oynadılar.
Biri goller attı diğeri asist yaptı. Adem Büyük yine golünü attı.
Donk bu maçta fark yaratan oyuncuydu.
Hem defansta hem ofansta vardı. Golünü atarak "Ben her zaman hazırım" dedi.
BELHANDA'NIN ŞANSI AZ
Seri çok klas oyuncu ama çok basit pas hatalarına bu maçta da devam etti. Belhanda çok koşarak "Ben takıma döndüm artık" dedi ama Lemina gelince 11 şansı az. 2. yarının son bölümünde oyundan biraz düşen Galatasaray rakibine pozisyon verdi ve golü de yedi ama çok rahat kazanarak rakiplerine yavaş yavaş yaklaştı. Bu galibiyet takıma moral oldu.
MAÇIN EN İYİSİ: DONK
Hem defansta hem hücumda çok etkiliydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: SİTUM
Pas kalitesi zayıftı. Basit hatalar yaptı.
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