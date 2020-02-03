Bugünkü
Takvim
Evren Turhan Evren Turhan
  • 03 Şubat 2020, Pazartesi

Seriye devam

GALATASARAY, Sivas'ın puan kaybettiği haftada Kayseri maçını kazanıp puan farkını 5 indirdi.Rakibine ciddi bir üstünlük kuran Galatasaray, maçın büyük bir bölümünü tek kale oynadı.
Ömer Bayram yine hareketli ve ön tarafı zorlayan oyuncuydu.
Mariano ve Feghouli geçen seneki performanslarına yakın oynadılar.
Biri goller attı diğeri asist yaptı. Adem Büyük yine golünü attı.
Donk bu maçta fark yaratan oyuncuydu.
Hem defansta hem ofansta vardı. Golünü atarak "Ben her zaman hazırım" dedi.

BELHANDA'NIN ŞANSI AZ
Seri çok klas oyuncu ama çok basit pas hatalarına bu maçta da devam etti. Belhanda çok koşarak "Ben takıma döndüm artık" dedi ama Lemina gelince 11 şansı az. 2. yarının son bölümünde oyundan biraz düşen Galatasaray rakibine pozisyon verdi ve golü de yedi ama çok rahat kazanarak rakiplerine yavaş yavaş yaklaştı. Bu galibiyet takıma moral oldu.

MAÇIN EN İYİSİ: DONK
Hem defansta hem hücumda çok etkiliydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: SİTUM
Pas kalitesi zayıftı. Basit hatalar yaptı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yazarlar Evren Turhan Seriye devam
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ