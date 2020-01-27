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Evren Turhan Evren Turhan
  • 27 Ocak 2020, Pazartesi

Galatasaray rahat kazandı

HAFTA içi Fatih hoca ve Mustafa Cengiz arasındaki kriz ortamı gerse de bu durum takıma olumsuz yansımamış. Maçta ilk yarıda sahanın hakimi Galatasaray'dı.
Emre Akbaba yine sahanın en etkili ismiydi. İlk goldeki atağın başlangıcını yaptı ve ikinci golü kaydetti.
Galatasaray sol tarafı çok iyi kullandı. Ömer Bayram ve Saracchi çok iyi anlaşıyorlar, Emre de bu ikiliye yardımcı destek konumunda.
İkinci yarıya biraz daha kontrollü başlayan Galatasaray topa yine hakim olan taraftı ama Falcao'nun adelesi çekmesi tam toparlarken onun ve Galatasaray adına büyük şanssızlıktı.

MORAL DEPOLADI
Lemina ve Seri iyi oynadılar.
Özellikle Lemina çok koşuyor. Mariano ve Feghouli çok etkili olmasalar da görevlerini yaptılar. 2.yarı takım olarak tam istediklerini yapmasa da golü bulan takım Galatasaray oldu. Cimbom, Konya deplasmanında 3 gollü kazanarak moral buldu.
Hem de rakiplerinin kazandığı haftayı kayıpsız geçerek zirvedeki takibini sürdürmeyi bildi.
Fatih hoca da yönetimle yaşadığı krize rağmen sahaya ne kadar motive olduğunu gösterdi. Konya galibiyeti bu krizi de yumuşatacaktır.

MAÇIN EN İYİSİ: EMRE
Harika bir oyun ortaya koydu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: A.KOCAMAN
Taktik anlayışı çok kötüydü.
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