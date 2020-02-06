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Evren Turhan Evren Turhan
  • 06 Şubat 2020, Perşembe

Galatasaray işi zora soktu

GALATASARAY kupa maçına rotasyonlu bir kadro ile çıktı. Cimbom oyunun kontrolünü bir türlü eline alamadı. Bunun nedeni Alanyaspor'un önde baskısı ve 40 metrede oynamasıydı. Galatasaray daha uzun mesafede oynayarak daha fazla yorulan takım oldu ve çok fazla pas hatası yaptı. Jimmy Durmaz ve Belhanda sahada yürüdüler resmen.
Onyekuru hareketliydi ama onun koşularını gören yoktu.
Görseler de paslar isabetli değildi. Islak zeminde havadan pas atılmaz yerden aralara atacaksın ama nerde..!

ALANYA AKILLI OYNADI
İkinci yarıda değişiklikler olsa da Galatasaray oyunda çok etkili olamadı. Belhanda ve Lemina ile pozisyonlar yakalansa da gol bir türlü gelmedi.
Alanyaspor daha akıllı oynayarak Galatasaray'ı yendi ve rövanş öncesi avantaj sağladı. Dün bir kez daha gördük ki;
Galatasaray'ın alternatif kadrosu birlikte mücadele etme duygusundan çok uzak. Tur artık Türk Telekom'a kaldı.

MAÇIN EN İYİSİ: BAKASETAS
Şık bir gol attı. Günün başarılı ismiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BELHANDA
Varlığı Galtasaray'a zarar veriyor.
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