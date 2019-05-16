Kupa tamam sıra ligde
Fatih Terim'in Fernando yerine Selçuk'la oyuna başlaması da takımı kötü etkiledi. Selçuk sahada kaldığı sürece ne defansif olarak ne de ofansif olarak ortaya bir şey koyamadı.
Diagne de dün gol atmış olsa da gecenin kötü isimlerindendi.
Galatasaray için dünkü finali Akhisar'ın golü öncesi ve sonrası olarak değerlendirebiliriz.
BU FUTBOL YETMEZ
Akhisar'ın golüne kadar hücumu düşünmeyen Cimbom, geriye düşünce oyuna ağırlığını koydu.
Diagne ilk penaltıyı kaçırsa da ikinci penaltıda Sinan hata yapmadı.
Ardından G.Saray adına gecenin etkili ismi Feghouli, Cimbom'u öne geçirerek rahatlattı.
Diagne de fişi çekti. Tecrübesiyle Akhisar'ı yenen ve bu sezonki ilk hedefine ulaşan Cimbom, gözünü şimdi lig şampiyonluğuna çevirdi.
Ancak Galatasaray'a dün oynadığı futbol Başakşehir karşısında yetmez.
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