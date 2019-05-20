Mayıslar Cimbom’un

ŞAMPİYONLUK maçına çıkan Galatasaray, saha ve seyirci avantajını kullanarak işi Aslantepe'de bitirmek istiyordu.

Maça ilk defa kendi sahasında kötü başlayan Galatasaray oyunu bir türlü kontrol altına alamadı. Baskıdan dolayı takımda çoğu oyuncu ilk yarıda çok basit pas hataları yaptılar.

Galatasaray gol posizyonu yakalasa da golü bulamadı ve kenardan gelen Başakşehir, Bajic'le öne geçti. Feghouli ve Onyekuru çok hareketsiz ve tutuk bir oyun sergileyince Galatasaray posizyon bulmakta zorlandı. 2.yarıya müthiş başlayan Galatasaray üst üste posizyonlara girdi ve ilk önce Feghouli daha sonra yine duran toptan seken topta Onyekuru ile 2-1 öne geçti.



KUPAYI HAK ETTİ

Devrede Fatih hoca Selçuk'u oyuna alarak Donk'u çıkardı.

Doğru bir karar verdi. Fernando da 2.yarı kendine geldi ve orta sahayı topladı.

Nagatomo Visca'ya adım attırmadı..

İlk önce Kupa sonra Süper ligi alarak 22.Şampiyonluğu müzesine götüren Galatasaray ligin en iyi takımı olmayıda haketti. Aldığı iki kupayla "Mayıslar G.Saray'ın" sözünü yine tescilledi.



MAÇIN EN İYİS​İ: FEGHOULI

Harika oynadı. Golü de çok şıktı.



MAÇIN EN KÖTÜSÜ: EMRE BELÖZOĞLU

yunda kaldığı içinde varlık gösteremedi.