Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 14:05

Van'ın Gürpınar ilçesinde tır ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde görevli bir polis memuru olduğu belirtildi.



Kaza, Gürpınar ilçesine bağlı Çavuştepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 30 AAH 872 plakalı minibüs ile 13 ABC 402 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolünü kaybeden her iki araç da yol kenarındaki tarlaya savruldu.



EKİPLER SEVK EDİLDİ



Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi sevk edildi. Araçlarda yaralanan toplam 12 kişi, ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan polis memuru, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 11 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürerken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.