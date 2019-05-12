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Evren Turhan Evren Turhan
  • 12 Mayıs 2019, Pazar

İlk yarıda bitebilirdi

DERBİDEN sonra liderliği eline alan ve şampiyonluğa daha da yaklaşan Galatasaray Çaykur Rize deplasmanına galibiyet için gitti. Fatih hoca Younes Belhanda'nın cezası nedeniyle Ndiaye'yi orta sahada oynatarak Fernando ve Donk'la orta sahayı sağlama aldı. Maça da kontrollü başladı..
Gündüz maçları ve deplasmanda kazanamama sıkıntısını da eklersek zor bir maç Galatasaray'ı bekliyordu.
Nitekim de öyle oldu...
Galatasaray çok zor bir maçtan galibiyetle ayrıldı.

AÇILIŞ FEGHOULI'DEN
G.Saray'ın Hollandalı oyuncusu Donk'un kaptığı topta, Onyekuru'nun asisti ve Feghouli Galatasaray'ı öne geçirdi. İlk yarıda rakibi kendi sahasında bekleyerek, kaptığı toplarda Onyekuru ve Feghouli'yi kullanarak gol bulmaya çalıştı. Ancak Vedat Muriç'in ilk yarı bitmeden attığı gol çekişmeli maçın habercisiydi.
Penaltıyı kaçıran Diagne bellki de ilk yarıda maçı bitirecekti. Galatasaray, 12 dakika uzayan maçta 90'dan sonra Diagne ile bulduğu golllerle şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet elde etti.

MAÇIN EN İYİSİ: DIAGNE
Kritik gollerle galibiyeti getirdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: DONK
G.Saraylı oyuncu bir hayli agresifti.
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