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Evren Turhan Evren Turhan
  • 22 Şubat 2019, Cuma

Buraya kadarmış

AVRUPA defterinin kapanmaması için zor ama imkansız olmayan rövanş maçında da Galatasaray'ın işi doğal olarak pek kolay değildi... Galatasaray için erken bir gol çok önemliydi, onun için riskler alarak zaman zaman önde çoğalmak gerekiyordu. İlk yarı da Ndiaye, Feghouli ve Belhanda öne doğru pas trafiğini yapan oyuncular olacaktı ama Benfica buna çok fazla şans vermedi. Top Galatasaray'da gözükse de net posizyon bulan takım Benfica idi..Defansın arkasına sadece Onyekuru ile gitmeye çalışan Galatasaray bunda da etkili olamadı.
Marcao ve Luyindama'dan çıkan paslarda rakip pres yaparak bizim oyuncularımızı döndürmedi.
Kaptıkları toplarlar da gol posizyonlarına girdiler.

DIAGNE YİNE KÖTÜYDÜ
Kendi oyunumuzu kabul ettiremedik ve posizyon bulamadık.
Galatasaray 2. yarı da yine posizyon üretmede başarılı olamadı.
Feghouli ve Ndiaye istekli ve bi şeyler yapmaya çalışıyordu.
Belhanda tutuktu ve çok basit pas hataları yaptı.
Diagne kötü bir görüntü verdi yine. Bizden daha çok koşan ve daha genç bir takıma karşı çok etkili olamadık. Benfica geriye çok iyi döndüğü için bir türlü defansını dağınık yakalayamadık.

​MAÇIN EN İYİSİ: FEGHOULI
Takımın bir şeyler yapmak isteyen ismiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: DIAGNE
Yine çok etkisiz bir futbol ortaya koydu.
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