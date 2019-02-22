Buraya kadarmış
Marcao ve Luyindama'dan çıkan paslarda rakip pres yaparak bizim oyuncularımızı döndürmedi.
Kaptıkları toplarlar da gol posizyonlarına girdiler.
DIAGNE YİNE KÖTÜYDÜ
Kendi oyunumuzu kabul ettiremedik ve posizyon bulamadık.
Galatasaray 2. yarı da yine posizyon üretmede başarılı olamadı.
Feghouli ve Ndiaye istekli ve bi şeyler yapmaya çalışıyordu.
Belhanda tutuktu ve çok basit pas hataları yaptı.
Diagne kötü bir görüntü verdi yine. Bizden daha çok koşan ve daha genç bir takıma karşı çok etkili olamadık. Benfica geriye çok iyi döndüğü için bir türlü defansını dağınık yakalayamadık.
MAÇIN EN İYİSİ: FEGHOULI
Takımın bir şeyler yapmak isteyen ismiydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: DIAGNE
Yine çok etkisiz bir futbol ortaya koydu.
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