Hayata dönüş
Bütün posizyonlar ordan geldi. Daha ofansif bir kadroyla maça başlayan Galatasaray'da Belhanda oyunu yönlendiren oyuncuydu, ama kapalı savunmanın arkasına ilk yarıda iyi toplar atamadı.
24.dakika Mitroglou yüzde yüz posizyonu gole çeviremedi. Onyekuru da ilk yarıda etkili olamayan oyunculardandı.
Fatih hoca 2.yarıda Emre'nin yerine Selçuk'u oyuna aldı.
POZİSYON DA VERDİ
Galatasaray sağlı sollu ataklarla rakibi abluka altına alsada golü bir türlü bulamıyordu. Golü erken bulamamanın sıkıntısını dakikalar ilerdikçe daha çok çeken Galatasaray kontra ataklarda da rakibine pozisyon da verdi. Aslan adeta ölüp ölüp dirildiği maçta son dakikada Mitroglou ile galibiyet golünü buldu. Sarı-Kırmızılılar son dakikada gelen bu golle adeta hayata yeniden döndü ve zirve yarışının içerisinde kaldı.
MAÇIN EN iYİSi FEGHOULİ
Sağ kanatta çok hareketliydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ ONYEKURU
Nijeryalı oyuncu gününde değildi.
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