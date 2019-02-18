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Evren Turhan Evren Turhan
  • 18 Şubat 2019, Pazartesi

Paşa paşa devam

HAFTALARDIR galibiyet yüzü göremeyen Kasımpaşa'ya karşı 3 puan alabilmek Galatasaray için çok da kolay olmayacaktı. Galatasaray maça çok kötü başladı. Yavaş oyun, geriye ve yan pas çok fazla olunca Sarı-Kırmızılılar oyun kontrolünü bir türlü eline alamadı.
Ali Palabıyık'ın yarattığı faul pasizyonda da golü yedi.
Muslera'nın büyük hatası vardı.
Kapattığı köşeden yedi. Ancak Sarı-Kırmızılılar Belhanda ve Feghouli gibi iki klas ayakla devreyi önde bitirmeyi başardı.

DIAGNE ETKİSİZDİ
2.yarı da yine oyun temposu düştü. Geride çok lüzumsuz paslar vardı ama maçın en iyisi Feghouli yine sahnedeydi. Farkı önce ikiye sonra üçe çıkararak maçı bitirdi. Galatasaray oyunun genelinde çok etkili olmasa da tecrübesiyle Kasımpaşa karşısında rahat bir galibiyet aldı.
Feghouli ve Belhanda'nın yükselen performansları Galatasaray adına son derece sevindiriciydi.
Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Diange ise dün yine etkisiz kaldı. Haftayı kayıpsız geçen Sarı-Kırmızılılar zirve yarışında yoluna devam etti.
Cimbom'un galibiyeti Başakşehir'i de strese sokacaktır.

MAÇIN EN İYİSİ: FEGHOULİ
Birbirinden güzel gollere imza attı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: EMRE TAŞDEMIR
G.Saray'ın temposuna ayak uyduramadı.
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