Zirve inadına devam!
Takım önde baskıyı müthiş yaptı. Maçın ilk yarıda en etkili oyuncusu Belhanda devre biterken takımını öne geçirdi.
BELHANDA FİŞİ ÇEKTİ
İkinci yarıya yine baskılı başlayan Galatasaray, maçın en iyi oyuncusu Belhanda ile skoru 3-1 yaptı. Galatasaray hücumda müthiş, ama takım savunmasında da bir o kadar kötü oynadı.
Trabzonspor her kontra atağında net posizyon buldu..
Luyindama ve Marcao bu maçta çok uyumlu bir görüntü çizmedi. Bireysel hatalar yaptılar..
Son bölümde biraz yorulan Galatasaray rakibine posizyon verse de maçı kazanmasını bildi.
MAÇIN EN İYİSİ: BELHANDA
En iyi maçlarından birini oynadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: KAMİL
Trabzon'un sağ beki kötü günündeydi
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