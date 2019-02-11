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Evren Turhan Evren Turhan
  • 11 Şubat 2019, Pazartesi

Zirve inadına devam!

BAŞAKŞEHİR'İN 2 puan kaybettiği hafta da G.Saray için kendi sahasında kazanmaktan başka bir şansının olmadığı bir maçtı. Galatasaray maça çok hızlı başladı. Belki de ligin en iyi ilk yarısını oynadı. Orta sahada Belhanda ve Ndiaye müthiş bir ilk yarı oynadılar. Cimbom golü de yeni transferi Diagne ile buldu ve öne geçti. Galatasaray gol kaçırma rekoru kırdığı maçın ilk bölümünde kontra atakta golü yedi.
Takım önde baskıyı müthiş yaptı. Maçın ilk yarıda en etkili oyuncusu Belhanda devre biterken takımını öne geçirdi.

BELHANDA FİŞİ ÇEKTİ
İkinci yarıya yine baskılı başlayan Galatasaray, maçın en iyi oyuncusu Belhanda ile skoru 3-1 yaptı. Galatasaray hücumda müthiş, ama takım savunmasında da bir o kadar kötü oynadı.
Trabzonspor her kontra atağında net posizyon buldu..
Luyindama ve Marcao bu maçta çok uyumlu bir görüntü çizmedi. Bireysel hatalar yaptılar..
Son bölümde biraz yorulan Galatasaray rakibine posizyon verse de maçı kazanmasını bildi.

MAÇIN EN İYİSİ: BELHANDA
En iyi maçlarından birini oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: KAMİL
Trabzon'un sağ beki kötü günündeydi
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