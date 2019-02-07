Yarı finale göz kırptı
Orta sahada Donk, Selçuk ve Fernando üçlüsünden sadece Fernando ilk yarıda hücuma katkı vererek posizyon bulan oyuncu oldu. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu ve VAR yine skandal kararlara imza attılar. Onyekuru ve Yunus Akgün etkili oyunlarını golle süsleyemediler.
DAHA FAZLA ATMALIYDI
İkinci yarıda Donk'un yerine Belhanda sahaya çıktı.
Galatasaray, 10 kişi kalmış rakibine daha etkili olmayı beklerken, tam tersi rakibine daha çok posizyon vermeye başladı. Bir türlü rakibine üstünlük kuramayan Galatasaray'da oyuna Mitrooğlu ve daha sonra Feghouli oyuna girdi.
Sinan Gümüş etkisizdi.
Feghouli'nin duraklamalarda gelen golü Galatasaray'a turun kapısını araladı. Ancak Cimbom evinde 10 kişi kalmış rakibine karşı çok daha farklı kazanmalıydı.
MAÇIN EN İYİSİ: MARCAO
Rakiplerine adım attırmadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: SİNAN GÜMÜŞ
Final tercihlerinde fazla hata yaptı.
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